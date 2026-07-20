Réversibilité : libérez le potentiel de votre cloud hybride avec Nutanix Cloud Clusters (NC2) on OVHcloud
Réversibilité
Selon le dictionnaire Le Robert,
la réversibilité:
- désigne le fait qu’un élément (ex. un vêtement, un matériau) puisse être porté et/ou utilisé des deux côtés.
- Ce terme désigne également le fait qu’une action puisse être modifiée pour revenir à son état d’origine ou se produise en sens inverse.
Nous nous intéresserons à la deuxième définition, ramener quelque chose à son état/sa situation d’origine. C’est en effet de cela dont nous parlons lorsque nous nous référons à vos données et, plus important encore, à la réversibilité de celles-ci dans le cloud.
Naturellement, avant de vous lancer dans le cloud, vous vous êtes interrogé sur deux points :
- le coût
- le temps et les efforts nécessaires pour migrer vos applications et données vers le cloud.
La réponse à la première question se trouve dans notre livre blanc sur le coût total de possession, disponible ici. Ce document vous aide à déterminer la différence de coût réelle entre une plateforme sur site et une plateforme cloud. Les fournisseurs de cloud sont transparents concernant leurs tarifs. OVHcloud l’est aussi : nos tarifications Public Cloud, Bare Metal ou Nutanix Cloud Clusters (NC2) on OVHcloud1 le montrent.
Dès le départ, nous misons sur la transparence et la clarté des prix. S’ils sont si attractifs, c’est parce que notre objectif est de trouver le bon équilibre entre prix et performance. Or, des performances de pointe ne sont pas nécessairement synonymes de prix élevés.
La réponse à la deuxième question est résolue si vous êtes un utilisateur ou une utilisatrice confirmée dans le domaine de la virtualisation. C’est plus difficile pour les charges de travail non virtuelles, mais ce n’est pas impossible : cela prend simplement du temps et cela coûte cher.
Mais il reste une question en suspens :
Que deviennent réellement vos données si vous décidez de quitter votre fournisseur de cloud et de prendre vos données avec vous ?
Rien de plus simple : il vous suffit de télécharger vos fichiers et d’annuler votre ou vos services, n’est-ce pas ?
Eh bien non. Ce n’est pas aussi simple que vous le pensez.
Tout d’abord, votre fournisseur de cloud doit vous donner accès à vos données. Il ne s’agit pas seulement de votre ou vos machines virtuelles ou de votre interface de base de données, mais bel et bien de vos données brutes, ainsi que le lecteur, le dossier, le référentiel ou le compartiment spécifique où vos informations sont stockées. Réflechissez-y un instant: quand avez-vous parcouru pour la dernière fois vos fichiers, blocs et/ou objets stockés dans le cloud ?
Pouvez-vous vraiment les retirer ? Avez-vous les moyens de le faire, maintenant ?
Si oui, félicitations, vous avez franchi le premier pas.
Mais combien coûtera la migration des données au-delà de l’infrastructure de votre fournisseur de cloud ?
Chez OVHcloud, vous ne payez rien pour le transfert de données en entrée et en sortie2
Cela vous permet de récupérer vos données à tout moment, sans frais. En outre, les données que vous hébergez dans nos datacenters sont exactement les mêmes que celles que vous récupérez, sans modification. Nous n’utilisons, ne modifions, ni ne revendons les données de notre clientèle. Il s’agit d’un engagement que nous prenons très au sérieux. C’est pourquoi la sécurité de vos données est une priorité pour nous. Et la gestion de notre propre réseau mondial nous donne plus de contrôle pour y parvenir.
Chez OVHcloud, vos données sont toujours à vous. Cela signifie aussi que vous êtes responsable de leur protection via des sauvegardes, des copies ou leur réplication.
Vous vous dites peut-être que vous disposez d’une configuration de cloud hybride, que vous pouvez donc accéder à vos données quand vous le souhaitez et que vos applications fonctionnent encore. C’est exact, mais le fait de pouvoir visualiser vos données ne signifie pas que vous pouvez y accéder réellement.
Vous pouvez accéder à une base de données, afficher des images ou des vidéos stockées dans l’Object Storage, ou exécuter des machines virtuelles dans un cloud public. Mais pouvez-vous vraiment récupérer vos données ?
Accéder aux données dans le cloud est une chose, les récupérer en est une autre. Gardez toujours cela à l’esprit.
En parlant de cloud hybride…
Notre solution Nutanix Cloud Clusters (NC2) on OVHcloud vous permet de tirer le meilleur parti du cloud, tout en gardant le contrôle de vos données.
Le cloud hybride ouvre un monde de possibilités :
– vous pouvez conserver vos données les plus précieuses sur site tout en utilisant les services cloud pour vos environnements de développement/test ;
- vous pouvez profiter de la bande passante réseau et de la sécurité du fournisseur de cloud pour héberger vos services front-end dans le cloud, tout en gardant le back-end sur site (connecté en toute sécurité grâce à OVHcloud Connect) ;
– vous pouvez utiliser notre localisation internationale et nos Local Zones pour placer certains de vos services exactement où ils doivent être sans avoir à construire et à entretenir votre propre infrastructure.
Les cas d’usage sont infinis…
Ainsi, avec NC2 on OVHcloud, votre Nutanix Cloud Platform fonctionne dans le cloud, surveillée en permanence par nos équipes en datacenters, dans l’emplacement de votre choix et dotée de tous les atouts que vous pouvez attendre de votre installation sur site.
De plus, il est très facile de connecter ce ou ces clusters à l’interface de gestion Prism Central existante sur votre plateforme Nutanix on-premises. La surveillance globale est grandement facilitée, que ce soit dans le cloud ou sur site.
De plus, comme OVHcloud ne facture pas le transfert de données en entrée/sortie3, la mise en place de la réplication ne vous coûtera pas plus cher que les licences dont vous avez besoin pour activer la fonctionnalité.
En ce qui concerne la réversibilité, si vous décidez de ne plus utiliser nos services, déplacez simplement vos machines virtuelles, conteneurs et fichiers vers votre cluster sur site et annulez votre abonnement mensuel. Plus besoin de faire des pieds et des mains pour demander des droits d’administration spéciaux. Vous avez la liberté de maintenir ou d’annuler votre ou vos contrats avec nous à tout moment, dans les limites de notre obligation légale bien sûr, en quelques clics via l’espace client OVHcloud. Et comme votre cluster Nutanix on OVHcloud est déjà lié à votre installation sur site, le déplacement des données est simple : aucun outil spécial n’est nécessaire.
C’est notre promesse, notre engagement et l’une de nos valeurs fondamentales.
Vos données restent vos données.