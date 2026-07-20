Réversibilité : libérez le potentiel de votre cloud hybride avec Nutanix Cloud Clusters (NC2) on OVHcloud

Nous nous intéresserons à la deuxième définition, ramener quelque chose à son état/sa situation d’origine. C’est en effet de cela dont nous parlons lorsque nous nous référons à vos données et, plus important encore, à la réversibilité de celles-ci dans le cloud.

Naturellement, avant de vous lancer dans le cloud, vous vous êtes interrogé sur deux points :

le coût

le temps et les efforts nécessaires pour migrer vos applications et données vers le cloud.

La réponse à la première question se trouve dans notre livre blanc sur le coût total de possession, disponible ici. Ce document vous aide à déterminer la différence de coût réelle entre une plateforme sur site et une plateforme cloud. Les fournisseurs de cloud sont transparents concernant leurs tarifs. OVHcloud l’est aussi : nos tarifications Public Cloud, Bare Metal ou Nutanix Cloud Clusters (NC2) on OVHcloud1 le montrent.

Dès le départ, nous misons sur la transparence et la clarté des prix. S’ils sont si attractifs, c’est parce que notre objectif est de trouver le bon équilibre entre prix et performance. Or, des performances de pointe ne sont pas nécessairement synonymes de prix élevés.

La réponse à la deuxième question est résolue si vous êtes un utilisateur ou une utilisatrice confirmée dans le domaine de la virtualisation. C’est plus difficile pour les charges de travail non virtuelles, mais ce n’est pas impossible : cela prend simplement du temps et cela coûte cher.

Mais il reste une question en suspens :

Que deviennent réellement vos données si vous décidez de quitter votre fournisseur de cloud et de prendre vos données avec vous ?

Rien de plus simple : il vous suffit de télécharger vos fichiers et d’annuler votre ou vos services, n’est-ce pas ?

Eh bien non. Ce n’est pas aussi simple que vous le pensez.



Tout d’abord, votre fournisseur de cloud doit vous donner accès à vos données. Il ne s’agit pas seulement de votre ou vos machines virtuelles ou de votre interface de base de données, mais bel et bien de vos données brutes, ainsi que le lecteur, le dossier, le référentiel ou le compartiment spécifique où vos informations sont stockées. Réflechissez-y un instant: quand avez-vous parcouru pour la dernière fois vos fichiers, blocs et/ou objets stockés dans le cloud ?

Pouvez-vous vraiment les retirer ? Avez-vous les moyens de le faire, maintenant ?

Si oui, félicitations, vous avez franchi le premier pas.

Mais combien coûtera la migration des données au-delà de l’infrastructure de votre fournisseur de cloud ?

Chez OVHcloud, vous ne payez rien pour le transfert de données en entrée et en sortie2