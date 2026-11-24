Masquer les secrets dans les prompts des LLM : analyse approfondie de la conception de Pookie
Un proxy de masquage promet une chose simple : le fournisseur du modèle ne voit jamais vos secrets et vous ne remarquez jamais la présence du proxy. Tenir une telle promesse demande plus qu'une liste d'expressions régulières. Cet article examine comment Pookie, un outil interne d’OVHcloud, est conçu pour masquer les secrets des prompts LLM en toute sécurité : comment il construit des placeholders, isole les données de chaque utilisateur et utilisatrice, gère les réponses en continu et échoue quand quelque chose ne va pas. Si vous découvrez ce principe, commencez par lire comment fonctionne un proxy de masquage.
Comment sont construits les placeholders
Placeholders typés à clé
Chaque placeholder est dérivé de la valeur d'origine à l'aide d'un HMAC à clé, une fonction cryptographique qui transforme une valeur et une clé secrète en une empreinte de longueur fixe. Sans la clé, l'empreinte ne révèle rien sur la valeur et ne peut pas être inversée. Avec la clé, la même valeur produit toujours la même empreinte. Ce déterminisme est ce qui permet au modèle de raisonner : le serveur A reste le serveur A tout au long d'une conversation.
Un placeholder ressemble à « __PK_PRIVIP_fe44bc609bf6__ ». « PK » signifie Pookie, « PRIVIP » indique au modèle que la valeur cachée est une adresse IP privée et la chaîne finale identifie l'original stocké. Le placeholder lui-même ne contient pas de données. Il ne s’agit que d’une référence à une valeur stockée dans le cache de Pookie. Un fournisseur tiers qui la stocke, la journalise ou l’analyse n’obtient donc rien qu’il puisse utiliser. Il n'y a aucune valeur à déchiffrer, seulement une référence vers un espace de stockage auquel il n'a pas accès. Comme le placeholder est calculé à partir de la clé et de la valeur seules, le masquage n'exige aucune consultation du stockage à l'aller. Le proxy se contente d'enregistrer chaque correspondance pour le trajet retour.
Pookie utilise une clé maîtresse unique, lue depuis un fichier de clé monté par la plateforme. Dérivent de cette clé plusieurs sous-clés distinctes pour les placeholders, le chiffrement et les espaces de noms, de sorte qu'aucune sous-clé ne serve à deux usages.
Une détection qui privilégie le rappel
La détection s’effectue en deux couches. La recherche de motifs repère les valeurs dont la forme est connue : adresses IP, noms d’hôtes dans les zones configurées, tokens, clés, IBAN, numéros de carte et identifiants de compte client. Un contrôle d'entropie repère ensuite les chaînes qui paraissent aléatoires, ce qui permet de masquer un mot de passe généré dont le format n'a rien de reconnaissable. Le contenu encodé est décodé et analysé à nouveau.
La détection n'interroge jamais un fournisseur pour vérifier si un secret est encore actif. Elle est également conçue pour la mémorisation plutôt que la précision : Pookie préfère en effet remplacer une valeur inoffensive que de manquer une valeur réelle. Beaucoup de scanners de secrets font le choix inverse, car une fausse alerte lors d'une revue de code fait perdre du temps. Dans un proxy, un faux positif coûte un peu de contexte, tandis qu'un faux négatif laisse fuiter un secret.
Isolation par compte utilisateur dans le stockage
Restaurer des valeurs signifie les stocker. Dans le déploiement partagé, les correspondances de chaque utilisateur et utilisatrice se trouvent dans un espace de noms dérivé, à l'aide d'un HMAC, de son propre identifiant d'accès au fournisseur. Le placeholder propre à un compte ne peut pas être résolu dans la session d'un autre, même si les deux ont envoyé la même valeur.
Cela bloque une attaque subtile. Sans espaces de noms, un fournisseur malveillant pourrait injecter le placeholder de l'utilisateur A dans la réponse destinée à l'utilisateur B et un stockage partagé le remplacerait alors par le secret de A dans la session de B. Avec les espaces de noms, une recherche en dehors de votre propre espace renvoie un simple échec, jamais une recherche plus large.
Les valeurs sont chiffrées au repos avec XChaCha20-Poly1305 et un nonce aléatoire. La clé associée à l'espace de noms est liée à chaque texte chiffré en tant que données authentifiées supplémentaires, de sorte qu'une valeur copiée vers une autre clé échoue à l'authentification, même face à une personne malveillante capable d'écrire dans Redis. Le stockage se comporte comme un cache, avec une durée de vie par défaut de 72 heures renouvelée à chaque écriture et fonctionne derrière TLS, une authentification et une isolation réseau. La valeur par défaut de 72 heures est conçue pour couvrir un week-end. Ainsi, vous pouvez reprendre une tâche le lundi là où vous l'avez laissée le vendredi.
La conception privilégie l'isolation plutôt que la gestion de locataires : aucun compte, aucun contrôle d'accès basé sur les rôles et aucun nouveau système d'identité à attaquer. Si le service est mal configuré, il refuse de démarrer.
Verrouillage en sortie, visibilité en entrée
À l'aller, toute erreur bloque la requête. Si le stockage est inaccessible ou que la détection échoue, rien n'atteint le fournisseur. Dans le pire des cas, votre outil d'IA cesse de fonctionner et vos données restent chez vous.
Le trajet retour fonctionne différemment. Les réponses sont diffusées en continu, un événement après l’autre. Un placeholder peut être divisé en deux morceaux. Pookie retient juste assez du flux pour ne jamais remplacer un placeholder à moitié. Les valeurs restituées dans les arguments des appels d'outils sont échappées au format JSON, afin que l'agent reçoive une entrée valide. Un placeholder qui ne peut pas être restauré reste visible et génère une alerte plutôt que de casser la réponse.
Masquer aussi les données chiffrées est important. Une personne malveillante peut stocker un texte chiffré à un moment donné et attendre le moment où il deviendra possible de le déchiffrer, une stratégie connue sous le nom de « harvest now, decrypt later » (récolter maintenant, déchiffrer plus tard). Si le texte chiffré ne quitte jamais votre périmètre, il n'y a rien à récolter.
Rien de tout cela ne ralentit le modèle de manière notable. La restitution des valeurs ajoute moins de 200 microsecondes par événement streamé, au 99ᵉ centile. Le masquage d'une très grosse requête atteint un pic d'environ deux secondes, ce qui reste faible comparé à une réponse de modèle qui prend plusieurs secondes.
Des limites connues et consignées par écrit
Les limites de Pookie sont documentées comme des garanties explicitement exclues plutôt que laissées à la découverte d'une personne chargée d'un audit :
- une phrase de passe composée de mots courants peut passer à travers les mailles du filet, car elle ne ressemble pas à un secret ;
- les données chiffrées sans marque reconnaissable ne sont pas remplacées, puisque Pookie ne déchiffre jamais pour vérifier ;
- des encodages rares, comme le double base64 ou des données compressées, peuvent dissimuler un secret à l'analyse ;
- le déterminisme a un coût : le fournisseur ne peut pas voir les valeurs, mais il peut voir quels champs se répètent ;
- les numéros de port ne sont jamais remplacés ;
- un agent peut toujours laisser fuiter une valeur après que Pookie l'a restaurée ;
- Pookie fait confiance à l'agent et à sa configuration. Il ne constitue pas un bac à sable contre un agent hostile ;
- si le stockage est perdu, les anciens placeholders enregistrés dans vos fichiers ne peuvent plus être restitués.
La reconnaissance d'entités nommées peut identifier les adresses postales et les noms de personnes, ce que les motifs ne peuvent pas faire. Je l'ai testé et le temps de traitement par requête est passé d'environ 200 millisecondes à 30 secondes. Pour l'instant, le coût l'emporte sur le gain et j'explore des modèles plus légers qui pourraient faire évoluer cet équilibre.
Masquer des secrets avant qu'ils n'atteignent un LLM
Le même moteur fonctionne selon quatre modes : un outil en ligne de commande pour prévisualiser les masquages, un binaire autonome avec un stockage en mémoire, une pile Docker Compose dotée de tableaux de bord et un Helm chart sur Kubernetes avec Redis pour l'instance partagée et multi-utilisateur. Un test fixe une clé et vérifie que le proxy et l'outil en ligne de commande produisent une sortie identique octet pour octet, de sorte que le modèle de confiance ne puisse pas diverger d'un mode à l'autre. J'ai construit la première version fonctionnelle en deux semaines avec des agents IA, comme le montre cet article complémentaire.
Si vous masquez les secrets des prompts de LLM dans votre propre stack, commencez par la base : tenir les secrets à l'écart du code dès le départ. Le guide de gestion des secrets Kubernetes avec OVHcloud Secret Manager vous montre comment faire. Et lorsque les données ne doivent pas quitter l’Europe, vous pouvez exécuter le modèle sur AI Endpoints, qui héberge des modèles open-weight en Union européenne derrière une API compatible avec OpenAI.