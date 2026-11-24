Un proxy de masquage promet une chose simple : le fournisseur du modèle ne voit jamais vos secrets et vous ne remarquez jamais la présence du proxy. Tenir une telle promesse demande plus qu'une liste d'expressions régulières. Cet article examine comment Pookie, un outil interne d’OVHcloud, est conçu pour masquer les secrets des prompts LLM en toute sécurité : comment il construit des placeholders, isole les données de chaque utilisateur et utilisatrice, gère les réponses en continu et échoue quand quelque chose ne va pas. Si vous découvrez ce principe, commencez par lire comment fonctionne un proxy de masquage. Comment sont construits les placeholders Placeholders typés à clé Chaque placeholder est dérivé de la valeur d'origine à l'aide d'un HMAC à clé, une fonction cryptographique qui transforme une valeur et une clé secrète en une empreinte de longueur fixe. Sans la clé, l'empreinte ne révèle rien sur la valeur et ne peut pas être inversée. Avec la clé, la même valeur produit toujours la même empreinte. Ce déterminisme est ce qui permet au modèle de raisonner : le serveur A reste le serveur A tout au long d'une conversation.

Un placeholder ressemble à « __PK_PRIVIP_fe44bc609bf6__ ». « PK » signifie Pookie, « PRIVIP » indique au modèle que la valeur cachée est une adresse IP privée et la chaîne finale identifie l'original stocké. Le placeholder lui-même ne contient pas de données. Il ne s’agit que d’une référence à une valeur stockée dans le cache de Pookie. Un fournisseur tiers qui la stocke, la journalise ou l’analyse n’obtient donc rien qu’il puisse utiliser. Il n'y a aucune valeur à déchiffrer, seulement une référence vers un espace de stockage auquel il n'a pas accès. Comme le placeholder est calculé à partir de la clé et de la valeur seules, le masquage n'exige aucune consultation du stockage à l'aller. Le proxy se contente d'enregistrer chaque correspondance pour le trajet retour.

Pookie utilise une clé maîtresse unique, lue depuis un fichier de clé monté par la plateforme. Dérivent de cette clé plusieurs sous-clés distinctes pour les placeholders, le chiffrement et les espaces de noms, de sorte qu'aucune sous-clé ne serve à deux usages. Une détection qui privilégie le rappel La détection s’effectue en deux couches. La recherche de motifs repère les valeurs dont la forme est connue : adresses IP, noms d’hôtes dans les zones configurées, tokens, clés, IBAN, numéros de carte et identifiants de compte client. Un contrôle d'entropie repère ensuite les chaînes qui paraissent aléatoires, ce qui permet de masquer un mot de passe généré dont le format n'a rien de reconnaissable. Le contenu encodé est décodé et analysé à nouveau. La détection n'interroge jamais un fournisseur pour vérifier si un secret est encore actif. Elle est également conçue pour la mémorisation plutôt que la précision : Pookie préfère en effet remplacer une valeur inoffensive que de manquer une valeur réelle. Beaucoup de scanners de secrets font le choix inverse, car une fausse alerte lors d'une revue de code fait perdre du temps. Dans un proxy, un faux positif coûte un peu de contexte, tandis qu'un faux négatif laisse fuiter un secret. Isolation par compte utilisateur dans le stockage Restaurer des valeurs signifie les stocker. Dans le déploiement partagé, les correspondances de chaque utilisateur et utilisatrice se trouvent dans un espace de noms dérivé, à l'aide d'un HMAC, de son propre identifiant d'accès au fournisseur. Le placeholder propre à un compte ne peut pas être résolu dans la session d'un autre, même si les deux ont envoyé la même valeur. Cela bloque une attaque subtile. Sans espaces de noms, un fournisseur malveillant pourrait injecter le placeholder de l'utilisateur A dans la réponse destinée à l'utilisateur B et un stockage partagé le remplacerait alors par le secret de A dans la session de B. Avec les espaces de noms, une recherche en dehors de votre propre espace renvoie un simple échec, jamais une recherche plus large.

Les valeurs sont chiffrées au repos avec XChaCha20-Poly1305 et un nonce aléatoire. La clé associée à l'espace de noms est liée à chaque texte chiffré en tant que données authentifiées supplémentaires, de sorte qu'une valeur copiée vers une autre clé échoue à l'authentification, même face à une personne malveillante capable d'écrire dans Redis. Le stockage se comporte comme un cache, avec une durée de vie par défaut de 72 heures renouvelée à chaque écriture et fonctionne derrière TLS, une authentification et une isolation réseau. La valeur par défaut de 72 heures est conçue pour couvrir un week-end. Ainsi, vous pouvez reprendre une tâche le lundi là où vous l'avez laissée le vendredi. La conception privilégie l'isolation plutôt que la gestion de locataires : aucun compte, aucun contrôle d'accès basé sur les rôles et aucun nouveau système d'identité à attaquer. Si le service est mal configuré, il refuse de démarrer. Verrouillage en sortie, visibilité en entrée À l'aller, toute erreur bloque la requête. Si le stockage est inaccessible ou que la détection échoue, rien n'atteint le fournisseur. Dans le pire des cas, votre outil d'IA cesse de fonctionner et vos données restent chez vous.