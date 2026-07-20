Product lifecycle: legacy equipments decommissioning

As part of the ongoing improvement of its services, OVHcloud has identified a small number of equipments with admin access such as KVM switches tied to services offered before 2010. These equipments, of which there are less than 80, may be affected by potential security vulnerabilities. As a result, to offer the best level of security, we decided to decommission the aforementioned equipments, effective immediately. Affected customers will be contacted in the coming days.



Dans le cadre de l’amélioration continue de ses services, OVHcloud a identifié dans ses installations un petit nombre d’équipements, comme des switches KVM, donnant accès en mode administrateur à des services commercialisés avant 2010. Ces équipements, dont le nombre est inférieur à 80, sont possiblement affectés par d’éventuelles failles de sécurité. En conséquence, et pour garantir le meilleur niveau de sécurité, nous avons pris la décision de décommissionner dès à présent les équipements concernés. Les clients impactés seront contactés dans les jours qui viennent.