Bouclier de protection des données : Invalidation

Le 16 juillet, dans un arrêt très attendu ( C-311/18 ), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a porté un coup sérieux à la pratique du transfert de données personnelles vers des pays situés en dehors de l'Union européenne.

Un brin d'histoire...

Cette affaire remonte au 25 juin 2013, lorsque M. Maximilian Schrems, un citoyen européen, a déposé une plainte auprès du Commissaire à la protection des données irlandais demandant d'interdire à Facebook Ireland Ltd de transférer ses données personnelles vers les États-Unis.

Cette plainte faisait référence aux activités de surveillance de masse américaines, qui ont été mises en lumière au même moment par M. Edward Snowden. Il a souligné que la réglementation en vigueur aux États-Unis ne régissait pas suffisamment ces programmes et ne garantissait pas aux personnes concernées des droits équivalents à ceux reconnus dans l'Union européenne.

Dans un premier arrêt du 6 octobre 2015 (C362/14), la CJCE a statué en sa faveur en invalidant le Safe Harbor, un mécanisme de protection mis en place pour les transferts de données vers les États-Unis, que la Commission européenne avait considéré comme suffisant (décision 2000/520).

Suite à cette décision, l'autorité irlandaise, qui avait initialement rejeté la plainte en raison de l'existence du Safe Harbor, a ouvert une enquête au cours de laquelle Facebook Ireland Ltd a alors justifié avoir mis en place, non pas le Safe Harbor, mais des clauses contractuelles standard conformes à celles adoptées par la décision de la Commission européenne 2010/87/EU, qui devraient en principe fournir des garanties adéquates aux individus affectés par les transferts de données personnelles vers des pays qui ne garantissent pas un niveau de protection suffisant.

Cette fois, la CJCE a été appelée à se prononcer sur la validité des clauses contractuelles types susmentionnées d'une part, et du « Privacy Shield », un nouveau mécanisme de protection créé entre-temps par les États-Unis et la Commission pour remplacer le Safe Harbor.

Invalidation du Privacy Shield

Dans son arrêt du 16 juillet, la CJCE a décidé d'invalider avec effet immédiat le Privacy Shield, ou plus précisément la décision (2016/1250) par laquelle la Commission européenne avait considéré que le Privacy Shield constituait un mécanisme de protection suffisant pour réguler le transfert de données personnelles aux États-Unis.

Dans son arrêt, la CJCE a considéré que les programmes de surveillance américains ne se limitent pas à ce qui est strictement nécessaire, puisque les autorités peuvent, en particulier, mener des opérations de surveillance à grande échelle qui ne respectent pas les principes de nécessité et de proportionnalité en vigueur dans l'Union européenne.

La CJCE a également noté que les États-Unis, y compris le mécanisme de médiation auquel se réfère la décision relative au Bouclier de protection des données, ne fournissent pas de réelle possibilité aux personnes concernées d'intenter des actions en justice devant un tribunal indépendant et impartial, comme l'exige la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Clauses contractuelles types valides, mais pas toujours suffisantes.

En ce qui concerne les Clauses Contractuelles Types, la CJCE a confirmé qu'elles demeurent un mécanisme valable pour sécuriser les transferts de données personnelles de l'Union Européenne vers des pays qui ne bénéficient pas d'une décision d'adéquation. Elle a toutefois rappelé que, conformément à l’article 46 du RGPD, ces clauses seules ne constituent pas toujours une protection suffisante, en particulier dans le cas de transferts de données vers des pays qui, comme les États-Unis, ne réglementent pas suffisamment le pouvoir d’ingérence de leurs autorités.

À cet égard, la CJCE souligne essentiellement que les clauses contractuelles types constituent un contrat, établi entre un exportateur responsable des traitements et un importateur de données, et que ce contrat n'est pas opposable aux autorités du pays recevant les données; ces autorités n'étant pas partie au contrat.

Ainsi, bien que valables, les clauses contractuelles types ne constituent pas une garantie suffisante pour régir les transferts de données personnelles de l'Union européenne vers des pays tels que les États-Unis. Dans ce cas, des mesures supplémentaires devraient être mises en place en plus de ces clauses.

Impact de ces décisions

L'impact de ce 2ème opus est loin d'être négligeable. En effet, depuis le 16 juillet, tous les opérateurs économiques qui transféraient auparavant des données personnelles de l'Union européenne vers les États-Unis sur la base du Privacy Shield sont tenus, s'ils souhaitent continuer de procéder à de tels transferts, de remplacer le Privacy Shield par des garanties alternatives valables. Toutefois, les mécanismes alternatifs qui peuvent être mis en place - qui sont énumérés à l’article 46 du PGRD et qui incluent les clauses contractuelles types - sont, pour la plupart, des mécanismes contractuels que la CJCE a jugés insuffisants en raison de leur inapplicabilité vis-à-vis des autorités américaines.

La mise en œuvre de ces mécanismes alternatifs doit donc s’accompagner de l’adoption de mesures complémentaires pour assurer le niveau de protection requis.

La question se pose alors de savoir quels types de mesures peuvent, en plus des clauses contractuelles types, constituer une protection adéquate contre l'ingérence des autorités américaines.

La CJCE n'a pas statué sur cette question, et les autorités de protection des données n'ont pas encore publié d'informations à ce sujet, ce qui peut rendre la conformité un peu difficile.

Concrètement, il semble difficile d'empêcher techniquement les autorités américaines d'accéder aux données transitant de l'Union européenne vers les États-Unis, puisque, comme la CJCE l'a noté, les autorités américaines interceptent le trafic sur les câbles de réseau, en particulier dans le cadre des programmes Upstream.

À cet égard, même la mise en œuvre de solutions de chiffrement de bout en bout pourrait être considérée comme insuffisante, en raison notamment de la solution de déchiffrement qui est ou pourrait être à la disposition des autorités, notamment à la suite des technologies quantiques. En outre, certaines réglementations pourraient exiger des opérateurs qu'ils communiquent leurs clés de chiffrement aux autorités, ou même interdire certaines d'entre elles à l'avenir. Les États-Unis discutent notamment de la «

Lawful Access to Encrypted Data Act

». Le recours à des solutions hébergées au sein de l’Union européenne pourrait constituer une alternative. Toutefois, il n’est même pas certain que cela soit suffisant en toutes circonstances, notamment lorsque le traitement est effectué à distance des États-Unis, par exemple dans le cadre d’activités d’administration, de maintenance ou de support. En effet, certaines opérations de traitement à distance, telles que les accès, impliquent techniquement un transfert temporaire et donc une exposition des données. Ce transfert est en outre considéré comme un transfert de données au sens de la réglementation européenne.

Certains opérateurs économiques se demandent également s'il est possible d'adapter les mesures supplémentaires en fonction du risque pour les droits et libertés, en particulier pour veiller à ce que l'utilisation des données présentant un faible risque pour la vie privée des individus ne soit pas indûment entravée. Ici aussi, rien n'est moins certain, même si l'approche basée sur le risque, prédominante dans le RGDP et dans les clauses contractuelles types, pourrait le suggérer.

Au-delà des Etats-Unis, ces questions se posent à chaque fois qu’un transfert est opéré, sur la base des clauses contractuelles types, vers des pays qui ne font pas l’objet d’une décision d’adéquation et pour lesquels il n’est pas possible d’établir avec certitude qu’ils offrent des garanties équivalentes à celles reconnues au sein de l’Union européenne en matière d’ingérence des autorités.

L'incertitude quant au type de mesures supplémentaires à mettre en place crée une insécurité, non seulement pour les personnes concernées, qui pourraient ne pas bénéficier d'une protection adéquate lors du transfert de leurs données, mais aussi pour les opérateurs économiques, dont beaucoup attendent encore la confirmation de la conformité, en particulier lorsqu'ils dépendent de prestataires de services tiers ou de solutions opérant en dehors de l'Union européenne.

Ainsi, la prédominance - voire le quasi-monopole - des GAFAM dans des secteurs tels que la recherche en ligne, les réseaux sociaux et la publicité, rend extrêmement difficile, voire impossible d'un point de vue concurrentiel, de se passer de leurs services. Et de tels services impliquent généralement des transferts vers les États-Unis pour lesquels il n'est pas aisé, en raison notamment des incertitudes mentionnées ci-dessus, de s'assurer que des garanties supplémentaires appropriées ont été mises en place.

Dans ce contexte, il semble essentiel que les autorités de protection des données continuent d'accompagner les opérateurs économiques afin que les mesures complémentaires requises en cas de transferts vers les États-Unis et autres pays équivalents puissent être clairement identifiées et mises en œuvre.

As such, the predominance - or near-monopoly - of GAFAM in sectors such as online research, social networks and advertising, makes it extremely difficult, if not impossible from a competitive stand point, to do without their services. And such services usually involve transfers to the United States for which it is not easy, due in particular to the uncertainties mentioned above, to ensure that appropriate additional safeguards have been put in place.

In this context, it seems essential that the data protection authorities continue to support economic operators so that the supplementary measures required in the event of transfers to the United States and other equivalent countries can be clearly identified and implemented.