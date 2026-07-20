Infrastructure, big data, bases de données, Kubernetes, load balancing, SaaS, PaaS, IaaS... À l'image de nos OVHcloud Meetups (comme ceux de Paris , Rennes ou Brest ), les sujets des OVHcloud Tech Talks sont divers et variés, basés sur le partage de connaissance et les retours d'expérience, et toujours faits par des tech pour des tech.

Les OVHcloud Tech Talks Fr reviennent pour une troisème saison !

Et pour démarrer cette troisième saison, nous allons parler de la plateforme d'Intelligence Artificielle d'OVHcloud.

Initiation à la détection d'objets avec YOLOv5 et la plateforme OVHcloud AI

Mardi 7 septembre 2021, 12:30 CET

OVHcloud Techs Talk FR S03E01 - Introduction to object detection with YOLOv5 and OVHcloud AI platform



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L'industrialisation du machine learning, de l'entrainement des modèles au déploiement en production, est aujourd'hui une problématique délicate à résoudre.

Dans cette présentation technique, nous montrerons comment on peut utiliser la plateforme OVHcloud AI pour lancer des tâches et executer des notebooks. Nous allons connecter un notebook à une banque de données d'images et nous utiliserons le framework Yolov5 pour entraîner un modèle simple de détection d'objets.

Avec une seule ligne de commande, nous lancerons ensuite un service Web de détection d'objets dans le cloud. Ce service Web utilisera notre modèle sérialisé pour exécuter et générer des prédictions.