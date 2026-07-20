OVHcloud Techs Talk FR S02E03 - Laisser la "machine" gérer le cycle de vie des certificats

Infrastructure, big data, bases de données, Kubernetes, load balancing, SaaS, PaaS, IaaS... À l'image de nos OVHcloud Meetups (comme ceux de Paris , Rennes ou Brest ), les sujets des OVHcloud Tech Talks sont divers et variés, basés sur le partage de connaissance et les retours d'expérience, et toujours faits par des tech pour des tech.

Les OVHcloud Tech Talks Fr reviennent pour une deuxième saison !

Dans cette première saison nous vous proposons un OVHcloud Tech Talk en français par semaine, les jeudis à 17h heure française.

Laisser la "machine" gérer le cycle de vie des certificats

Jeudi 17 décembre 2020, 12h30 CET

Avez-vous déjà géré vos propres certificats SSL ? Gérer un certificat dans Kubernetes vous effraie, ou vous stresse ?

C'est une douleur annuelle ou bi-annuelle pour vous ?