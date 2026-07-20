OVHcloud Techs Talk FR S02E02 - Trusted exchange : messagerie de confiance

Infrastructure, big data, bases de données, Kubernetes, load balancing, SaaS, PaaS, IaaS... À l'image de nos OVHcloud Meetups (comme ceux de Paris , Rennes ou Brest ), les sujets des OVHcloud Tech Talks sont divers et variés, basés sur le partage de connaissance et les retours d'expérience, et toujours faits par des tech pour des tech.

Les OVHcloud Tech Talks Fr reviennent pour une deuxième saison !

Dans cette deuxième saison nous allons tester des nouveaux formats et aussi des nouveaux créneaux.

Pour ce deuxième épisode, nous vous proposons :

Trusted exchange : messagerie de confiance

Mardi 1 décembre 2020, 12h30 CET

Le 17 juillet 2020, la CNIL publiait un article traitant des conséquences de l'invalidation du privacy shield.