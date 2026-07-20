OVHcloud Techs Talk FR S02E02 - Trusted exchange : messagerie de confiance
Les OVHcloud Tech Talks Fr reviennent pour une deuxième saison !
OVHcloud Techs Talk FR S02E02- Trusted exchange : messagerie de confiance
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Infrastructure, big data, bases de données, Kubernetes, load balancing, SaaS, PaaS, IaaS... À l'image de nos OVHcloud Meetups (comme ceux de Paris, Rennes ou Brest), les sujets des OVHcloud Tech Talks sont divers et variés, basés sur le partage de connaissance et les retours d'expérience, et toujours faits par des tech pour des tech.
Dans cette deuxième saison nous allons tester des nouveaux formats et aussi des nouveaux créneaux.
Pour ce deuxième épisode, nous vous proposons :
Trusted exchange : messagerie de confiance
Mardi 1 décembre 2020, 12h30 CET
Le 17 juillet 2020, la CNIL publiait un article traitant des conséquences de l'invalidation du privacy shield.
Chez OVHCloud nous n'avons pas attendue cet arrêt pour mettre en place notre offre de messagerie de confiance, une offre de courrier électronique française, souveraine.
Une offre n'ayant aucune attache avec une compagnie étrangère. Qui respecte votre vie privée et celle de votre compagnie. Tout en proposant l'ensemble des outils les plus utilisés du marché en mode managé.
Comment ça marche ?
On vous explique tout, venez voir notre Tech Talk en direct. Préparez aussi vos questions car nous serons là pour y répondre.
Le PRIVACY SHIELD est mort, Vive la messagerie de confiance (entre autres …;) ).