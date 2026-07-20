OVHcloud Techs Talk FR S02E01 - Construire une plateforme cloud de fonctions réseau avec Kubernetes

Infrastructure, big data, bases de données, Kubernetes, load balancing, SaaS, PaaS, IaaS... À l'image de nos OVHcloud Meetups (comme ceux de Paris , Rennes ou Brest ), les sujets des OVHcloud Tech Talks sont divers et variés, basés sur le partage de connaissance et les retours d'expérience, et toujours faits par des tech pour des tech.

Dans cette deuxième saison nous allons tester des nouveaux formats et aussi des nouveaux créneaux.

Pour ce premier épisode, nous vous proposons :

Construire une plateforme cloud de fonctions réseau avec Kubernetes

Mardi 24 novembre 2020, 12h30 CET

Une fonction réseau (NF) est une brique fonctionnelle au sein d'une infrastructure réseau, elle a des caractéristiques et un comportement bien défini. Une fonction réseau peut être fourni par un équipement réseau comme un pare-feu ou bien virtualisé et fournir plus de fonctionnalités comme par exemple un load balancer. Ces fonctions réseaux sont appelées fonctions réseaux virtualisé dont l'acronyme est VNF.

Construire une plateforme pour orchestrer ses VNF offre une multitude de défis à relever. Dans ce talk, nous parcourons l'implémentation de la première fonction réseau virtualisé à OVHcloud ainsi que la création de la plateforme sous-jacente basée sur kubernetes.

À la fin de ce talk, vous en connaîtrez plus sur les VNF et la plateforme qui les orchestres au sein de l'infrastructure réseau d'OVHcloud. Vous découvrirez comment le réseau au sein de cluster kubernetes fonctionne ainsi que la manière dont nous opérons et observons la plateforme. De plus, vous aurez des retour d'expérience sur l'operator design pattern de kubernetes qui est au cœur de nos VNF.