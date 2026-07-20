OVHcloud Techs Talk FR S01E09 - OVHcloud Data Processing : Le nouveau service pour valoriser vos données à l'aide du cloud

Infrastructure, big data, bases de données, Kubernetes, load balancing, SaaS, PaaS, IaaS... À l'image de nos OVHcloud Meetups (comme ceux de Paris , Rennes ou Brest ), les sujets des OVHcloud Tech Talks sont divers et variés, basés sur le partage de connaissance et les retours d'expérience, et toujours faits par des tech pour des tech.

Les OVHcloud Tech Talks Fr sont une série de webinars techniques en français faits par les équipes OVHcloud.

Dans cette première saison nous vous proposons un OVHcloud Tech Talk en français par semaine, les jeudis à 17h heure française.

OVHcloud Data Processing : Le nouveau service pour valoriser vos données à l'aide du cloud

Jeudi 25 juin 2020, 17h00 CET

Nous vivons une époque où tout est connecté, de nos ampoules à notre éditeur de texte, les objets et services qui nous entourent devienne de plus en plus intelligents. Pour ce faire ils génèrent des données, elles sont nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'objet, mais elles sont également utiles pour faire évoluer les produits.

Ces données peuvent rapidement représenter de gros volumes, plusieurs dizaines voir centaines de gigaoctets. Une question se pose alors, comment traiter de tels volumes ? Comment en tirer du sens et de la valeur à cette échelle ?

Avec OVHcloud Data Processing, une solution basée sur le framework Apache Spark, nous répondons à ce besoin. Venez découvrir comment vous aussi, en quelques cliques, pouvez exécuter votre code sur une infrastructure taillée pour vos besoins.

Au travers de différents exemples, comme une analyse du traffic des taxis New-Yorkais, nous verrons comment Data Processing a été pensé, comment il fonctionne et comment il peut être utilisé pour valoriser vos données.