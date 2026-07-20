OVHcloud Tech Talks Fr S01E08 - GAIA-X pour les techs: OVHcloud & Scaleway vous ouvrent les coulisses du projet

Infrastructure, big data, bases de données, Kubernetes, load balancing, SaaS, PaaS, IaaS... À l'image de nos OVHcloud Meetups (comme ceux de Paris , Rennes ou Brest ), les sujets des OVHcloud Tech Talks sont divers et variés, basés sur le partage de connaissance et les retours d'expérience, et toujours faits par des tech pour des tech.

Les OVHcloud Tech Talks Fr sont une série de webinars techniques en français faits par les équipes OVHcloud.

Dans cette première saison nous vous proposons un OVHcloud Tech Talk en français par semaine, les jeudis à 17h heure française.

GAIA-X pour les techs: OVHcloud & Scaleway vous ouvrent les coulisses du projet

Jeudi 11 juin 2020, 17h00 CET

La semaine dernière, les ministres de l'Économie de la France et l'Allemagne ont ont dévoilé les contours GAIA-X, visant à établir les bases d'un écosystème cloud Européen capable de proposer des services respectant des critères de sécurité et des normes européennes.

Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous, en tant que développeur, devops et/ou sysadmin ? En quoi cette initiative gouvernementale conjointe peut vous apporter quelque chose au quotidien ? Et quand on parle de collaboration entre des acteurs franco-allemands, ça veut dire quoi en pratique ?

Pierre Gronlier, Solutions Architect chez OVHcloud et Yohann Prigent, VP Front chez Scaleway, ont été impliqués dans GAIA-X depuis des mois, au cœur notamment d'un des projets présentés jeudi dernier: le Démonstrateur GAIA-X. Dans ce Tech Talk, ils vous ouvrent les coulisses du projet, et vous racontent non seulement le pourquoi et le comment ce démonstrateur a été conçu, avec tous les détails techniques, mais aussi et surtout, ce que ça veut dire GAIA-X pour vous en tant que Tech !