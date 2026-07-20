OVHcloud Tech Talks Fr S01E07 - Introduction à l'intelligence artificielle pour les Noob - pas de maths c'est promis !

Infrastructure, big data, bases de données, Kubernetes, load balancing, SaaS, PaaS, IaaS... À l'image de nos OVHcloud Meetups (comme ceux de Paris , Rennes ou Brest ), les sujets des OVHcloud Tech Talks sont divers et variés, basés sur le partage de connaissance et les retours d'expérience, et toujours faits par des tech pour des tech.

Les OVHcloud Tech Talks Fr sont une série de webinars techniques en français faits par les équipes OVHcloud.

Dans cette première saison nous vous proposons un OVHcloud Tech Talk en français par semaine, les jeudis à 17h heure française.

Plus d'information et le calendrier actualisé sur cette page.

Introduction à l'intelligence artificielle pour les Noob - pas de maths c'est promis !

Jeudi 28 mai 2020, 17h00 CET

Tout le monde parle d'intelligence artificielle de nos jours et la plupart des personnes imaginent cela comme complexe.

La réalité est bien différentes, les concepts sont simples, et des outils existent pour cacher les complexités d'implementation.

Dans ce premier Tech Talk sur le sujet, nous verrons ce qu'est l'intelligence artificielle, les méthodes qui existent et nous

regarderons en particulier les concepts basiques des réseaux de neurones … Pas de maths c'est promis juste du bon sens !

Notre speaker pour cet OVHcloud Tech Talk sera Jean-Louis Queguiner, responsable de nos équipes Data, Machine Learning et IA, qui a déjà ´écrit plusieurs posts sur ces sujets dans notre blog.