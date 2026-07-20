OVHcloud Tech Talks Fr S01E06 - BeeGFS, un filesystem orienté performance, mais pas que

Infrastructure, big data, bases de données, Kubernetes, load balancing, SaaS, PaaS, IaaS... À l'image de nos OVHcloud Meetups (comme ceux de Paris , Rennes ou Brest ), les sujets des OVHcloud Tech Talks sont divers et variés, basés sur le partage de connaissance et les retours d'expérience, et toujours faits par des tech pour des tech.

Les OVHcloud Tech Talks Fr sont une série de webinars techniques en français faits par les équipes OVHcloud.

Dans cette première saison nous vous proposons un OVHcloud Tech Talk en français par semaine, les jeudis à 17h heure française.

Plus d'information et le calendrier actualisé sur cette page.

BeeGFS, un filesystem orienté performance, mais pas que

Jeudi 14 mai 2020, 17h00 CET

Un filesystem accessible depuis le réseau, un besoin très courant sur nos serveurs, et surtout depuis la montée en puissance des containers et de la scalabilité horizontale: "je veux accéder au même Filesystem sur tous mes noeuds!"

Facile, je mets un serveur NFS sur un de mes noeuds!

Mais ensuite, je me suis dit qu'il serait bien d'avoir un filesystem scalable, résilient, performant et compatible avec le standard POSIX.

C'est la que j'ai découvert BeeGFS. Durant ce talk, je vous parlerais de son fonctionnement, de ses fonctionnalités et vous ferais un rapide retour d'expérience sur son utilisation en production.

Notre speaker for this OVHcloud Tech Talk will be Thomas Garcia, de notre équipe Kubernetes

Thomas Garcia Après 6 années de dev java dans le milieu bancaire, j'ai rejoint une startup dans le courtage d'assurance en ligne. Pendant 5 ans, j'ai mis en place et fait évoluer l'infrastructure applicative tout en inculquant la culture DevOps à l'équipe informatique. J'ai ensuite rejoint OVHcloud pour travailler dans l'équipe Kubernetes.