OVHcloud Summit - Rejoignez-nous pour construire ensemble le cloud de demain !

Les équipes d’OVHcloud ont le plaisir de vous convier à la 10 e édition de l’OVHcloud Summit, le 28 novembre prochain de 12h à 21h30. Cette année, l’événement se déroulera à la Maison de la Mutualité (Paris 5 e ) et s’articulera autour de la thématique Shaping the future of the Cloud .

Grâce à cette synergie, faisons en sorte que le cloud ne réponde pas seulement à vos besoins présents et futurs, mais soit aussi un véritable levier pour votre transformation business !

Ce rendez-vous sera l’occasion de réunir un large éventail d’acteurs du secteur : directeurs IT, CTO, C-level, développeurs, partenaires, clients, start-ups, investisseurs et étudiants. Ensemble, nous aborderons les enjeux business du cloud de demain avec des temps forts autour des solutions PaaS, la présentation des dernières sorties produits IA & DATA, des stratégies move to cloud ou encore des services à destination des industries (santé, secteur publique, aérospatial, etc…), sans oublier nos engagements pour l’informatique quantique.

30 sessions, 70 orateurs et 1 keynote

Dès 13h, vous aurez le choix parmi une trentaine de sessions thématiques ! Vous pourrez échanger avec nos équipes, nos partenaires, et start-ups, découvrir de nouveaux cas d’usage, tirer parti de nouvelles fonctionnalités et apprendre des retours d’expérience de nos clients.

Objectifs de ces sessions : améliorer vos connaissances et approfondir votre compréhension de l'évolution des données, la révolution de l'IA et les nouveaux modèles de déploiement.

Ce sera également l'occasion de rencontrer nos nombreux partenaires ! L'objectif : optimiser votre proposition de valeur et aider votre entreprise à tirer le meilleur parti de l'IA.

Puis, à 17h30, temps fort de l’événement : notre keynote avec nos speakers qui se relayeront sur scène pour vous présenter notre vision, la stratégie, ainsi que les dernières innovations, la roadmap produits et solutions. Ceci, sans oublier nos actions en faveur d’un cloud de confiance, toujours plus inclusif, interopérable, durable, performant et abordable.

Experts technologiques et décisionnaires : êtes-vous prêts à plonger au cœur de cet écosystème et étendre votre communauté pour créer un avantage durable sur vos marchés ?

Je participe à l’événement

#OVHcloudSummit