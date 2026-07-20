OVHcloud Summit - Découvrez le programme et les speakers

J-30 ! Tic, tac... C’est le moment ou jamais de vous inscrire à l’OVHcloud Summit « Shaping the Future of the Cloud » qui aura lieu le 28 novembre prochain, à la Maison de la Mutualité (Paris 5 e ). Experts de la tech et décisionnaires du monde numérique, rejoignez les acteurs de l’écosystème du cloud. Vous pourrez ainsi découvrir de nouveaux cas d’usage, assister aux témoignages de nos clients, mais aussi, échanger sur les bonnes pratiques afin d'accélérer le développement de votre business !

Retrouvez experts, clients, partenaires, passionnés de technologie et entrepreneurs dans cette aventure collaborative

Un programme pour approfondir vos sujets business clés

Ce programme a été imaginé pour couvrir tous les enjeux et les univers du cloud dont vous avez besoin :

30 sessions thématiques stratégiques pour développer votre business avec notre écosystème composé des acteurs clés de l’industrie : témoignages d’experts et de clients, solutions pour vos datas augmentées par la puissance de l’IA, stockage, stratégie infrastructure et cloud hybride, démarches GreenOps,

: témoignages d’experts et de clients, solutions pour vos datas augmentées par la puissance de l’IA, stockage, stratégie infrastructure et cloud hybride, démarches GreenOps, Une keynote de 2 heures : Dans la première partie, nos experts partageront la vision du Groupe pour les 5 années à venir. A l’affiche, nos initiatives stratégiques aux cotés des pionniers de l’écosystème quantique et de l’edge computing. Mais aussi, notre roadmap produits et solutions. Dans la seconde partie, vous pourrez assister aux 3 sujets business phares du moment : Data Healthcare, AI power, nouveaux modèles de déploiement d’infrastructures cloud.

Notre sélection de sessions à ne surtout pas manquer :



- Comment Sopra Steria a déployé une IA générative chez OVHcloud ;

- Innovez avec les serveurs dédiés (AI & VDI) ;

- Libérez la puissance de l'IA avec les nouveaux GPUs NVIDIA et AI Endpoints ;

- Accélérez votre parcours vers le multicloud hybride avec Nutanix on OVHcloud ;

- Découvrez la nouvelle solution multi- et hybrid-cloud OVHcloud : « Managed Rancher Service » ;

- La calculatrice carbone d’OVHcloud, un outil de référence au service d’une démarche GreenOps ;

- Nouvelles gammes et Saving Plans, la révolution du compute ;

- L'Edge à l'échelle avec OVHcloud.

Je prépare mon programme

Ne manquez pas cette occasion unique de plonger au cœur de l’innovation ! Profitez des retours d’expérience de nos clients, 40 startups, partenaires et sponsors : Sopra Steria, AMD, Samsung, Console Connect, NetApp, Klee Group, PWC, Cognix Hosting, Intel, Suse et Hewlett Packard Enterprise, Veeam, DataDirect Networks.

Vous pourrez ainsi tirer parti de la pluralité des expertises de notre écosystème afin d’en faire un levier de transformation business.

Envie d’en être ? Rien de plus simple. Inscrivez-vous dès maintenant pour retenir votre place (nombre limité).

🙏🏻 Un grand merci à celles et ceux qui nous ont encouragé et aidé à préparer cette journée, aux partenaires aux sponsors, et à tous ceux qui feront vivre cet événement !

Je participe

Au plaisir de vous y retrouver

L’équipe OVHcloud

#OVHcloudSummit

Retrouvez notre précédente annonce OVHcloud Summit!