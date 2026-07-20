Les ajustements de prix OVHcloud en 2022 et 2023

Mis à jour le 12 septembre 2022

Le meilleur ratio prix-performance

Cela fait déjà plus de 20 ans qu’OVHcloud vous accompagne dans votre vie numérique, en défendant un cloud SMART.

Un cloud qui libère ses utilisateurs grâce à des solutions Simples, Multi-locales, Accessibles, Réversibles et Transparentes.

Cette conviction se traduit au quotidien avec des offres aux meilleurs ratios prix/performance du marché et nous ne reviendrons pas sur cette promesse cardinale.

Une inflation généralisée

En 2021 et surtout en 2022, une tendance mondiale a bousculé notre quotidien à nous tous : l’inflation. Avec un taux annuel qui atteint +8,9 % en juillet 2022 en Europe, dont +39,7 % pour les coûts d’énergie, l’inflation a un impact important touchant tous les secteurs d'activité, dont le secteur du numérique.

Grâce à la gestion de nos coûts d’énergie sur le long terme, en 2021, nous n’avons pas eu à changer nos prix. En revanche, fin 2022 et en 2023, une partie de nos couvertures d'achat d'énergie arrivent à leur terme et nous allons nous retrouver à acheter l'énergie à un prix plus élevé, celui du marché actuel en forte croissance sur tous les pays. C’est une augmentation significative que nous devons répercuter sur l’ensemble des services liés directement à la consommation électrique de nos infrastructures. Cette augmentation de prix va impacter les services nouvellement souscrits, mais aussi les services existants.

Concernant les services existants, nous allons procéder à une augmentation maîtrisée de nos tarifs de l’ordre de 10%. Elle sera effective au 1er novembre sur Public Cloud et au 1er décembre sur Baremetal (Serveurs, Eco, VPS), Hosted Private Cloud et les hébergements Web. Dans les prochaines semaines, nous allons vous informer plus précisément, service par service de tous les détails.

Un engagement inchangé

Le prix/performance fait partie de nos engagements fondamentaux et reste au cœur de notre proposition de valeur pour nos clients. Aujourd'hui, vous profitez déjà des économies que nous vous permettons de faire grâce aux innovations, comme le watercooling, la réversibilité, etc…. Ce nouveau contexte inflationniste ne change rien à nos objectifs de toujours : mieux vous servir et vous offrir une liberté totale dans l’usage avancé de nos infrastructures et services en y apportant encore plus d'innovations.

Octave Klaba et Michel Paulin