OVHcloud Healthcare, aux petits soins pour vos SI de santé

Depuis octobre 2016, OVH propose de l’hébergement de données de santé à caractère personnel (HDS). Aujourd’hui, beaucoup de choses ont évolué : OVH est devenu OVHcloud, notre hébergement de données de santé est passé d’un agrément à une certification et plusieurs centaines de clients utilisent les solutions OVHcloud Healthcare. Forts de cette expérience, nous pouvons à présent passer à la vitesse supérieure.

Davantage d’infrastructures éligibles pour l’hébergement de données de santé

Jusqu’à présent, seuls les clouds privés (Dedicated Cloud et SDDC) étaient éligibles HDS. Lors du dernier OVHcloud Summit, nous avions annoncé la certification des serveurs dédiés. Dès aujourd’hui, ces serveurs dédiés HDS sont accessibles à tous les clients utilisant nos clouds privés HDS (SDDC 2018). La disponibilité de serveurs dédiés sans cloud privé est quant à elle réservée à nos partenaires Advanced.

Par ailleurs, nous avons revu les gammes de produits sur lesquelles nous fournissons de l’hébergement de données de santé. La nouvelle certification amène l’obligation pour chaque fournisseur de préciser sa qualité de service. Nous avons donc décidé de vous proposer la meilleure qualité disponible avec les gammes suivantes : Hosted Private Cloud SDDC et serveurs dédiés HG. Celles-ci offrent des taux de disponibilité minimum de 99,94 %.

Nos serveurs dédiés HG apportent davantage de liberté à l’ensemble de nos clients. En effet, ils sont adaptés aux traitements de données les plus exigeants : l’hébergement de bases de données haute performance, l’accès à des GPU de dernière génération pour le big data et l’IA, ou encore la fourniture d’espaces de stockage de très grande capacité. Combinés au vRack et à Hosted Private Cloud, ils permettent la mise en œuvre de systèmes d’information de santé performants.

D’un point de vue juridique, les conditions particulières HDS sur des serveurs dédiés diffèrent de celles appliquées aux clouds privés. Pour en savoir plus, nous vous invitons à vous rapprocher de notre service client. À noter que les opérateurs de serveurs dédiés HDS sont concernés par la certification HDS, sur les activités 3 à 6.

Un support renforcé

Notre service client a également beaucoup évolué. Nous avons désormais quatre niveaux de support, afin de mieux répondre aux besoins de nos utilisateurs. Notre équipe donne la priorité aux actions et résolutions d’incidents des clients bénéficiant des niveaux de support Business et Enterprise. Ceux-ci leur garantissent une première réponse en 30 minutes maximum, 24 h/24 et 7 j/7, et leur permettent d’obtenir les rapports d’incidents. Ils bénéficient en prime d’un programme d’intégration dès la souscription du contrat, puis d’un support personnalisé. La souscription du support Business s’effectue directement auprès de nos équipes commerciales.

Toutes nos offres d’hébergement de données de santé HDS entraînent la souscription du niveau de support Business, adapté aux contraintes liées à leur activité spécifique. Pour les clients nécessitant un niveau d’assistance encore plus élevé, il est possible d’opter pour le support Enterprise. Celui-ci garantit une première réponse en 15 minutes. Surtout, il permet de disposer à tout moment d’une équipe composée d’un Technical Account Manager et d’un Key Account Manager. Ces experts sont à même de fournir la meilleure expérience OVHcloud, par la prise en compte la plus fine de vos besoins, ainsi que via l’optimisation de vos infrastructures et des coûts associés.

Une tarification adaptée

La certification HDS impose des exigences accrues pour l’ensemble de nos clients, avec à la clé la nécessité pour la plupart d’entre eux d’être certifiés. C’est pourquoi nous avons décidé de baisser les tarifs de 20 % sur notre gamme de hosts SDDC 2018 HDS, hors support Business. Découvrez ci-dessous notre nouvelle grille tarifaire.