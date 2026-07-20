OVHcloud célèbre la “graduation” de Harbor par la CNCF !

Il y a quelques mois, et un an après le lancement de notre Managed Kubernetes Service, nous avons lancé Managed Private Registry. Nous avons déjà publié précédemment un billet de blog expliquant notre choix de Harbor comme base pour ce produit, et deux de nos développeurs sont depuis quelques temps mainteneurs officiel d'Harbor. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de célébrer ensemble l'entrée d'Harbor au sein de la liste très fermée des projets "Graduated" de la CNCF Une preuve ultime de maturité La CNCF gère plusieurs dizaines de projets opensource et fait un excellent travail en offrant à ces projet des moyens techniques et organisationnels, ainsi que des outils pour garantir une meilleure connaissance de ces technologies par le grand public technique. Toutefois, la plupart des projets sont encore au sein de la "Sandbox" ou au stade "Incubating" , tels que définis par la fondation.

Il n'y a à ce jour que 11 projets ayant atteint ce stade ultime, parmi lesquels on retrouve par exemple Kubernetes, Prometheus ou Helm. Harbor est la dernière technologie à recevoir cet excellente marque de reconnaissance.

En effet, chaque niveau démontre des caractéristiques spécifiques en terme de maturité, qui sont définies puis contrôlées par le TOC (Technical Oversight Commitee) de la CNCF. Pour rentrer dans cette catégorie, Harbor a par exemple du faire preuve qu'il a des contributeurs actifs issus de plusieurs entreprises. Harbor a aussi dû passer avec succès plusieurs audits de sécurité et sa gouvernance a été auditée pour valider qu'elle était saine et transparente. Au niveau de la qualité du code, Harbor a même reçu un badge pour les meilleures pratiques par la CII. OVHcloud est très fier de démocratiser Harbor De nombreuses grandes entreprises ont déjà adopté Harbor comme brique essentielle au sein de leurs plateforme de containérisation. Le plus souvent, elle le déploient "on prem" ou dans le cloud. Si les plus sceptiques attendaient un dernier signal pour l'adopter, le voici arrivé ! OVHcloud est heureux de vous aider en rendant l'utilisation d'Harbor plus simple que jamais ! En effet, grâce à notre service entièrement géré, tous nos clients peuvent bénéficier de leur propre Harbor dédié, complet et hautement disponible. Cette offre propose un prix totalement prédictible et des fonctionnalités adaptées aux entreprises, deux points qui manquent à la plupart des solutions de registry dans le cloud. Ceux qui ne sont pas encore prêts à faire le saut d'un service géré dans le cloud pourront d'ailleurs aussi bénéficier de notre donation, devenue l' opérateur Kubernetes officiel du projet Harbor, et qui facilite le déploiement autonome et le cycle de vie dans des environnements spécifiques.