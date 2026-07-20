OVHcloud at Touraine Tech

On Friday January 22, 2022, the 4th edition of Touraine Tech took place, the technical conference with 300+ attendees in the central region on new digital technologies. Despite the problems of all kinds that the organizers of Touraine Tech had, even at the last minute, they wanted to maintain the event and we thank them for that.

As sponsor and speakers we are going to tell you how this first physics conference of the year went.

Few words about the conference: 300+ attendees

121 talks submissions in CFP (Call For Paper)

2 keynotes

18 conferences

9 quickies

2 workshops

10 sponsors

20 preparation meetings to organize the event (almost of all them was done in remote)

OVHcloud talks The conference was punctuated by 31 talks, given by 37 speakers from all over France. The talks given in the two largest rooms have been recorded, you can watch the talks in replay if you wish in the Touraine Tech YouTube channel (when they will be available).

Among these talks, 3 were given by OVHcloud speakers: David Aparicio - Père Castor 🐻, raconte nous une histoire (d'OPS) Abstract: L'échec comme une source de connaissance. Pouvons-nous apprendre des erreurs des plus grands ? Nous allons, pour cela, faire la revue de quelques grands outages de la dernière décennie : Github, Amazon, Google, OVHcloud, Apple, Fastly, Microsoft, Gitlab ou plus récemment Facebook À travers la lecture des post-mortems des incidents, nous analyserons la root cause, la mise en place de la remédiation, et en extraire des bonnes pratiques ~ IaaS (Interruption as a Sageness) #HugOps"

Sébastien Jardin - Would like to learn how manage your passwords like your code? Abstract: La gestion de mot de passe est une partie bien-souvent douloureuse, voir fastidieuse. Qui a raison? L’informations qui est en prod ou bien celle du Keepass, ou encore celle que l’on croit avoir configuré ? Le développement en collaboration est désormais beaucoup plus aisé depuis des outils comme SVN et désormais l’incontournable GIT, projet initié par Linus Torvald ! Mais alors pourquoi pas gérer nos mots de passe comme du code ? C’est finalement du texte, qui doit être versionné, on souhaite approuvé son changement, et on est potentiellement plusieurs à vouloir le modifier, et mieux encore on aimerait les voir se déplacer magiquement de notre référentiel vers notre production… cela ne vous rappelle rien ? Nous allons voir comment nous avons réussi avec finalement peu de moyens et d’investissement à résoudre notre problématiques de gestion de mot de passe grâce à plusieurs outils : Password-store (coffre fort GPG), Git, une CI/CD, et c’est tout ! Nous avons environ 200 mots de passe quasiment géré de manière automatique, avec tous les avantages de Git et la sécurité de l’automatisation qui évite les erreurs humaines

Horacio Gonzalez & Philippe Charrière - GitPod : IDE as a service, ou comment ne pas acheter un MacBook Pro à 6000 € et être heureux avec une petite machine Abstract: Nous allons vous conter plusieurs histoires, dont vous développeurs, êtes les héros La 1ère, vous êtes contributeur opensource: Il est tard, les enfants sont au lit, vous avez enfin un peu de temps pour geeker tranquillement 🎉. C'est le moment de vous lancer à contribuer dans ce projet open source qui vous tient à cœur. Vous commencez à suivre les instructions pour préparer l'environnement de dev : telle version de node, en conflit avec celle qui vous utilisez au jour le jour, telles bibliothèques, telles dependences qui marchent pas bien sur votre machine… Après deux heures, vous avez réussi à tout préparer, mais votre envie de coder s'est éteinte 🥱 à force de vous battre avec l'environnement, et vous allez vous coucher … 😴 La 2ème, plus classique, vous êtes chef de projet “couteau suisse” en ESN: Vendredi matin, vous travaillez dans l'ESN "HGJ", votre patron vous annonce que vous êtes promu Chef de Projet, que vous avez hérité du projet "EnRetardDèsLeDépart" et que votre équipe de 20 personnes commence Lundi et le client a exigé qu'elle soit opérationnelle dès Lundi. Pas grave, vous avez tout le week-end pour installer les 20 postes de développement et les paramétrer 🥵 Il faut juste expliquer à votre compagne pourquoi vous allez devoir annuler le week-end prévu depuis des semaines … Bon courage 😈 Qui n'a pas eu ce type d'expérience, ou d'autres semblables : devoir contribuer à un nouveau projet avec l'ordinateur du travail, dont le verrouillage mis par la RSSI rend hyper compliqué d'installer des outils, développer depuis son iPad car on est en déplacement et on n'a plus de batterie sur le laptop, développer sur un même projet mais avec des paramétrages complètement différentes selon l'environnement, faire un quick fix sur un dépôt sans devoir télécharger la moitié d'internet sur son poste… ? GitPod est une solution étonnement simple et efficace à tous ces soucis. Le principe ? Un environnement de développement dans le cloud, basé sur Git, Eclipse Theia et Docker, vous permettant de développer, tester et déployer votre code directement depuis la fenêtre de votre navigateur. Avec nos 2 histoires, nous allons vous expliquer et démontrer comment utiliser GitPod pour monter un environnement de développement en quelques minutes, comment ne pas passer un week-end à préparer l’arrivée d’une équipe de développement, comment utiliser GitPod avec GitLab ou GitHub pour fournir des environnements clés en mains pour des projets, workshops, formations … Bref, à la fin de notre talk, vous saurez utiliser GitPod, et vous serez peut-être même “acro” à cet IDE dans le cloud (qui fonctionne même avec FireFox ou Safari iOS 😉 … et que vous pouvez aussi installer chez vous, ou mieux encore, dans le cloud publique d'OVHcloud)

Our DevRel team During this day, the Devrel team was complete for the first time in physical (our 4th future colleague was even present)!

Our booth

During all the day we met at our booth a lot of different people: developers, SRE, students, startupers, speakers... A very pleasant moment of share. It was also an occasion for people to scan the QRcode in the kakemono in order to discover our open job offers:

Quiz time! As you can see in the pictures, we had some limited edition stickers for attendees but also a Nintendo Switch vide game console. But how to win it?

For that, we organized a quiz to have a chance to win the Switch Lite blue (blue like OVHcloud logo 😆).

We created a quiz with Kahoot with 20 questions about OVHcloud... and it was a real succes!

Behind the scene And what is behind the scenes of an event of this type? DevRels' work does not begin when the conference doors open and does not end when the last visitor has left the premises. During this event we were sponsor and speaker. There are two different things to organize. As a speaker The preparation starts several months in advance. First we need to submit our talk(s) to the CFP of the event so we need to think about a title, an abstract (description of your talk). If our talk is accepted, (yipeeaa!), it's time to start, continue, finish or improve our slides and repeat, repeat and ... repeat it again, even the day before the event during the travel and at the hotel ^^.

Several months of work for 45 minutes in live. As a sponsor The preparation starts several months in advance too, when we decide to sponsor the event. A lot of e-mails and phone calls later, when the sponsoring is validated, we can start to think about the booth. Does the event have a theme? What topics we want to share to the attendees? For this conference we decided to organize a contest (a Quiz) with a nice prize for the person who will know OVHcloud the most. So we created the quiz, think about questions and of course we bought a nice prize: a Nintendo Switch Lite.

The stickers offered at the booth are personalized, the drawing was designed for the occasion, the model sent to the printer, and after that a cutting session followed.

On our kakemono, we added QR-Code links to job offers for David's service, very practical because David was present, he was available to talk about it and answered questions with interested people. Useful information has also been added, such as the time and place of our talks, which was greatly appreciated by visitors and organizers.

The kakemono model has been specially chosen for its practicality, once folded up, it does not take up much space and can be transported very well on the train or plane (as we do for DevFest Lille event for example). As both This kind of events are also an opportunity to meet interesting people, to share, to get to know each other.

in short, conferences like Touraine Tech are very intense moments, with a lot of preparation work, busy days on site, moments of conviviality and sharing and in general a great fatigue when we finally land in the evening in our hotel rooms... And sometimes we have the little comforting surprise of having a nice bathtub in the room... even if like this time, only one of us three had this chance (grrrrrr 😡).

Sometimes we also get some unexpected surprises, like when Aurélie discovers that she served as a model for the visual of the event!

What are people saying about us?