Bonne nouvelle pour les utilisateurs et utilisatrices d'OVHcloud : le chiffrement de l’OpenTofu state fonctionne désormais avec OVHcloud KMS. Vous pouvez ainsi protéger vos fichiers state et plan avec des clés gérées.

Quand on pense à l’Infrastructure as Code, Terraform est souvent le premier outil qui vient à l’esprit. Cependant, depuis le fork qui a donné naissance à OpenTofu, le projet a considérablement évolué et introduit des fonctionnalités qui lui permettent de se démarquer.

L'un des ajouts les plus notables est le chiffrement du state et du plan , une fonctionnalité que la communauté demandait depuis des années .

OpenTofu prend désormais en charge le chiffrement des fichiers state et plan au repos, qu'ils soient stockés localement ou dans un backend distant. Cela aide les équipes à protéger les métadonnées d'infrastructure sensibles, les identifiants et les détails de configuration qui pourraient autrement être exposés par les fichiers state. Pour gérer les clés de chiffrement, OpenTofu s'intègre à plusieurs services de gestion de clés (KMS), dont OpenBao et d’autres solutions d’hyperscalers.

Les utilisateurs et utilisatrices d'OVHcloud disposent également de cette option, grâce au fournisseur de clés externes OpenTofu pour OVHcloud KMS, qu’OVHcloud maintient. Elle leur permet d’utiliser des clés de chiffrement managées pour sécuriser le state de leur infrastructure.

Dans cet article de blog, découvrez comment utiliser OVHcloud KMS pour chiffrer vos fichiers state et plan OpenTofu, améliorant ainsi la sécurité de vos workflows d’Infrastructure as Code.

Contre quoi le chiffrement protège-t-il ?

Lorsque cette option est activée, OpenTofu chiffre les données state au repos, ce qui contribue à protéger les informations sensibles du fichier state contre les accès non autorisés.

Cependant, le chiffrement ne remplace ni la sauvegarde, ni le versioning, ni les mécanismes de gestion du state. Il n’empêche pas la perte de données et ne peut pas, à lui seul, protéger contre toutes les formes de corruption du state ni contre les attaques par rejeu impliquant d’anciens fichiers state ou plan. Il ne peut pas non plus empêcher les personnes qui exécutent la commande tofu d’accéder aux valeurs sensibles, puisqu’elles doivent pouvoir lire le state déchiffré.

⚠️ Veuillez noter que lorsque vous activez le chiffrement, vos fichiers state et plan deviennent irrécupérables sans la clé de chiffrement appropriée.

Prérequis

Avant de commencer, assurez-vous que vous remplissez les conditions préalables suivantes :

un compte OVHcloud ;

un OKMS (OVHcloud Key Management Service) (« 305db938-1234-5678-9012-3a0a29291661 » par exemple dans ce blog) ;

(OVHcloud Key Management Service) (« 305db938-1234-5678-9012-3a0a29291661 » par exemple dans ce blog) ; une clé de service de type « AES » avec l’usage « Wrap/Unwrap » (« 16491ef8-aaaa-bbbb-cccc-50ac90ab8e56 » par exemple dans ce blog) ;

de type « AES » avec l’usage « Wrap/Unwrap » (« 16491ef8-aaaa-bbbb-cccc-50ac90ab8e56 » par exemple dans ce blog) ; un utilisateur local IAM (gestion des identités et des accès), par exemple « kms-305db938-1234-5678-9012-3a0a29291661 » dans ce blog ;

IAM (gestion des identités et des accès), par exemple « kms-305db938-1234-5678-9012-3a0a29291661 » dans ce blog ; la CLI OVHcloud installée ;

installée ; la CLI OpenTofu , installée (v1.13+, où les fournisseurs de clés externes ne sont plus expérimentaux).

💡 Le fournisseur de clés KMS d’OVHcloud prend en charge l’authentification par token et par mTLS (mutual TLS). Dans cet article de blog, nous utiliserons le mode d'authentification par token. Veuillez suivre le guide du fournisseur de clés officiel si vous souhaitez utiliser le mode d'authentification mTLS.

Configurer le fournisseur de clés

Installer le fournisseur de clés

Installez localement le fournisseur de clés.