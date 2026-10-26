Chiffrement de l’OpenTofu state avec OVHcloud KMS
Bonne nouvelle pour les utilisateurs et utilisatrices d'OVHcloud : le chiffrement de l’OpenTofu state fonctionne désormais avec OVHcloud KMS. Vous pouvez ainsi protéger vos fichiers state et plan avec des clés gérées.
Quand on pense à l’Infrastructure as Code, Terraform est souvent le premier outil qui vient à l’esprit. Cependant, depuis le fork qui a donné naissance à OpenTofu, le projet a considérablement évolué et introduit des fonctionnalités qui lui permettent de se démarquer.
L'un des ajouts les plus notables est le chiffrement du state et du plan, une fonctionnalité que la communauté demandait depuis des années.
OpenTofu prend désormais en charge le chiffrement des fichiers state et plan au repos, qu'ils soient stockés localement ou dans un backend distant. Cela aide les équipes à protéger les métadonnées d'infrastructure sensibles, les identifiants et les détails de configuration qui pourraient autrement être exposés par les fichiers state. Pour gérer les clés de chiffrement, OpenTofu s'intègre à plusieurs services de gestion de clés (KMS), dont OpenBao et d’autres solutions d’hyperscalers.
Les utilisateurs et utilisatrices d'OVHcloud disposent également de cette option, grâce au fournisseur de clés externes OpenTofu pour OVHcloud KMS, qu’OVHcloud maintient. Elle leur permet d’utiliser des clés de chiffrement managées pour sécuriser le state de leur infrastructure.
Dans cet article de blog, découvrez comment utiliser OVHcloud KMS pour chiffrer vos fichiers state et plan OpenTofu, améliorant ainsi la sécurité de vos workflows d’Infrastructure as Code.
Contre quoi le chiffrement protège-t-il ?
Lorsque cette option est activée, OpenTofu chiffre les données state au repos, ce qui contribue à protéger les informations sensibles du fichier state contre les accès non autorisés.
Cependant, le chiffrement ne remplace ni la sauvegarde, ni le versioning, ni les mécanismes de gestion du state. Il n’empêche pas la perte de données et ne peut pas, à lui seul, protéger contre toutes les formes de corruption du state ni contre les attaques par rejeu impliquant d’anciens fichiers state ou plan. Il ne peut pas non plus empêcher les personnes qui exécutent la commande tofu d’accéder aux valeurs sensibles, puisqu’elles doivent pouvoir lire le state déchiffré.
⚠️ Veuillez noter que lorsque vous activez le chiffrement, vos fichiers state et plan deviennent irrécupérables sans la clé de chiffrement appropriée.
Prérequis
Avant de commencer, assurez-vous que vous remplissez les conditions préalables suivantes :
- un compte OVHcloud ;
- un OKMS (OVHcloud Key Management Service) (« 305db938-1234-5678-9012-3a0a29291661 » par exemple dans ce blog) ;
- une clé de service de type « AES » avec l’usage « Wrap/Unwrap » (« 16491ef8-aaaa-bbbb-cccc-50ac90ab8e56 » par exemple dans ce blog) ;
- un utilisateur local IAM (gestion des identités et des accès), par exemple « kms-305db938-1234-5678-9012-3a0a29291661 » dans ce blog ;
- la CLI OVHcloud installée ;
- la CLI OpenTofu, installée (v1.13+, où les fournisseurs de clés externes ne sont plus expérimentaux).
💡 Le fournisseur de clés KMS d’OVHcloud prend en charge l’authentification par token et par mTLS (mutual TLS). Dans cet article de blog, nous utiliserons le mode d'authentification par token. Veuillez suivre le guide du fournisseur de clés officiel si vous souhaitez utiliser le mode d'authentification mTLS.
Configurer le fournisseur de clés
Installer le fournisseur de clés
Installez localement le fournisseur de clés.
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/ovh/opentofu-kms-ovhcloud/main/install.sh | sh
⚠️ Le binaire est installé dans $HOME/.local/bin par défaut (il a été créé s'il n'existait pas). Assurez-vous que ce répertoire figure dans votre PATH ou suivez les autres méthodes d'installation.
Vous pouvez désormais utiliser le KMS d’OVHcloud 🎉 !
Trouver votre ID OKMS
Listez les domaines OKMS.
$ ovhcloud okms list
┌──────────────────────────────────────┬─────────────┐
│ id │ region │
├──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 305db938-1234-5678-9012-3a0a29291661 │ eu-west-par │
│ xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx │ eu-west-par │
└──────────────────────────────────────┴─────────────┘
Enregistrez l'ID OKMS dans une variable d'environnement.
export KMS_RESTAPI_OKMSID="305db938-1234-5678-9012-3a0a29291661"
Générer un token (authentification par token uniquement)
La fonctionnalité de chiffrement d'OpenTofu nécessite l'autorisation d’accès et d’utilisation des clés du KMS OVHcloud.
Si vous souhaitez utiliser l'authentification par token, vous aurez besoin d'un token d'accès personnel (PAT). Vous pouvez utiliser la CLI OVHcloud pour ce faire.
KMS_RESTAPI_TOKEN=$(ovhcloud iam user token create <iam-local-user-name> --name pat-opentofu-<iam-local-user-name> --description "PAT opentofu for domain $KMS_RESTAPI_OKMSID" -o json | jq .details.token | tr -d '"')
echo $KMS_RESTAPI_TOKEN
Vous devriez obtenir un résultat comme ceci.
$ KMS_RESTAPI_TOKEN=$(ovhcloud iam user token create kms-305db938-1234-5678-9012-3a0a29291661 --name pat-opentofu-kms-305db938-1234-5678-9012-3a0a29291661 --description "PAT opentofu for domain 305db938-1234-5678-9012-3a0a29291661" -o json | jq .details.token | tr -d '"')
2026/05/07 08:48:34 Final parameters:
{
"description": "PAT opentofu for domain 305db938-1234-5678-9012-3a0a29291661",
"name": "pat-opentofu-kms-305db938-1234-5678-9012-3a0a29291661"
}
$ echo $KMS_RESTAPI_TOKEN
eyJhbGciOiJFZE...ASgXy55_DDFHdy4Z5uSq8lww-Bw
Enregistrer les informations de KMS
Stockez les paramètres dans des variables d'environnement, comme dans cet exemple.
export KMS_RESTAPI_TYPE=token
export KMS_KEY_ID="<your_service_key_id>"
export KMS_RESTAPI_ENDPOINT=$(ovhcloud okms get $KMS_RESTAPI_OKMSID -o json | jq .restEndpoint | xargs)
Affichez les informations enregistrées.
$ echo $KMS_RESTAPI_TYPE
token
$ echo $KMS_RESTAPI_ENDPOINT
https://eu-west-par.okms.ovh.net
$ echo $KMS_KEY_ID
16491ef8-aaaa-bbbb-cccc-50ac90ab8e56
$ echo $KMS_RESTAPI_TOKEN
eyJ...BIoHCA
Activer le chiffrement de l'état OpenTofu
Créez un fichier « provider.tf » avec le contenu suivant.
terraform {
encryption {
key_provider "external" "ovhcloud" {
command = [
"opentofu-kms-ovhcloud",
# Key ID, of the service key used to wrap/unwrap the data key, will be automatically filled with the $KMS_KEY_ID environment variable
# RestAPI Token will be automatically filled with the $KMS_RESTAPI_TOKEN environment variable
# OKMS ID will be automatically filled with $KMS_RESTAPI_OKMSID environment variable
]
}
method "aes_gcm" "ovhcloud" {
keys = key_provider.external.ovhcloud
}
state {
method = method.aes_gcm.ovhcloud
}
plan {
method = method.aes_gcm.ovhcloud
}
}
}
Dans cet exemple, nous allons créer un fichier « my-null-resource.tf » avec le contenu ci-dessous.
resource "null_resource" "test" {}
💡 Remarque : dans un projet réel, utilisez vos fichiers « *.tf » existants au lieu de cette ressource d'exemple.
Initialisez le projet OpenTofu.
$ tofu init
Initializing the backend...
Initializing provider plugins...
- Finding latest version of hashicorp/null...
- Installing hashicorp/null v3.3.2...
- Installed hashicorp/null v3.3.2 (signed, key ID 0C0AF313E5FD9F80)
Providers are signed by their developers.
If you'd like to know more about provider signing, you can read about it here:
https://opentofu.org/docs/cli/plugins/signing/
OpenTofu has created a lock file .terraform.lock.hcl to record the provider
selections it made above. Include this file in your version control repository
so that OpenTofu can guarantee to make the same selections by default when
you run "tofu init" in the future.
OpenTofu has been successfully initialized!
You may now begin working with OpenTofu. Try running "tofu plan" to see
any changes that are required for your infrastructure. All OpenTofu commands
should now work.
If you ever set or change modules or backend configuration for OpenTofu,
rerun this command to reinitialize your working directory. If you forget, other
commands will detect it and remind you to do so if necessary.
Appliquez-le.
$ tofu apply
OpenTofu used the selected providers to generate the following execution plan. Resource actions are indicated with the following symbols:
+ create
OpenTofu will perform the following actions:
# null_resource.test will be created
+ resource "null_resource" "test" {
+ id = (known after apply)
}
Plan: 1 to add, 0 to change, 0 to destroy.
Do you want to perform these actions?
OpenTofu will perform the actions described above.
Only 'yes' will be accepted to approve.
Enter a value: yes
null_resource.test: Creating...
null_resource.test: Creation complete after 0s [id=5663203269009606061]
Apply complete! Resources: 1 added, 0 changed, 0 destroyed.
Affichez le fichier state.
$ cat terraform.tfstate | jq
{
"serial": 1,
"lineage": "ba70b37d-aaaa-bbbb-cccc-25cd80b64d26",
"meta": {
"key_provider.external.ovhcloud": "eyJleHRlcm5………idyJ9fQ=="
},
"encrypted_data": "EXCFfXjgFmevAs..b……………………………fHz8mXkE/Oh3qMip7l3D7TX5vt",
"encryption_version": "v0"
}
Le state est maintenant chiffré 🎉 !
💡 Notez que chaque fois que vous exécutez les commandes tofu plan ou tofu apply, une nouvelle clé de données éphémère est générée et protégée à l'aide de votre Service Key OVHcloud.
Conclusion
Cet article vous montre comment configurer le chiffrement du state OpenTofu avec OVHcloud KMS, de sorte que vos fichiers state et plan soient protégés.
Avec le fournisseur de clés KMS d’OVHcloud, vous pouvez intégrer des clés de chiffrement gérées directement dans vos workflows d’Infrastructure as Code (IaC).
Notre équipe travaille sur plusieurs autres intégrations. En attendant, essayez le fournisseur de clés et comme toujours, nous vous invitons à partager vos commentaires sur le dépôt GitHub !