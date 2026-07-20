L’innovation ouverte : pilier collaboratif de notre cloud ouvert

Chez OVHcloud, nous voulons aider chaque personne à innover librement grâce à notre cloud ouvert. À cette fin, nous avons réuni un écosystème de clientes, clients et partenaires qui utilisent nos solutions transparentes, réversibles et interopérables.

S’appuyant sur notre expertise interne, notre cloud combine nos innovations industrielles avec notre capacité à déployer des services cloud ouverts et de confiance. Nous nous appuyons également sur les innovations de nos partenaires technologiques (souvent intégrées en avance), sur notre réseau de partenaires et sur les vendeurs de notre Marketplace qui apportent leur propre valeur ajoutée en termes de conseil, d'accompagnement, de briques technologiques ou de solutions packagées. Enfin, nous utilisons les communautés open source pour accélérer nos développements et améliorer nos produits. Grâce à l'Open Source, nous pouvons accompagner nos utilisateurs dans l'évolution de leurs besoins en leur proposant des solutions moins chères et plus flexibles. En plus de ce soutien et de cette contribution, nous sommes devenus membre de l'Open Invention Network (OIN), dans une volonté de faire plus pour préserver et protéger un mouvement dont nous avons toujours partagé les valeurs.

Enfin, et de manière plus générale, l'Open Innovation faisant partie intégrante de notre culture d'entreprise, notre Engagement en matière de brevets déclaration est une promesse encore plus forte de notre engagement envers la liberté de développement, car nous permettons aux communautés d'utiliser les méthodes ou protocoles protégés par nos brevets.

L’innovation ouverte au cœur de notre modèle industriel Chez OVHcloud, nous n’avons pas peur de penser « out of the box », d’être inventifs, de trouver notre propre chemin. Pour créer de la valeur pour nos clients, nous devons d’abord créer de la valeur pour nos besoins métier. Nous concevons en permanence des solutions industrielles de plus en plus intelligentes, frugales et éco-efficientes afin de les intégrer dans nos centres de données. Nous optimisons en permanence nos systèmes de distribution d'énergie et de refroidissement; le refroidissement par eau, , que nous avons réussi à industrialiser très tôt, en est l'un des exemples les plus notables. Comme pour la plupart de nos innovations, nous avons transposé et adapté ce qui fonctionnait déjà (ici, l'utilisation des propriétés de transfert thermique de l'eau pour refroidir les ordinateurs de bureau). Cela nous permet d'innover et de créer nos propres solutions pour les datacenters.

Depuis 2001, dans le cadre de notre initiative Product Hacking, nous élaborons également l'architecture matérielle de nos serveurs, en sélectionnant ou en développant des composants. Grâce à cette conception « Made in OVHcloud », nous optimisons constamment l’efficacité de notre Bare Metal Cloud qui, à son tour, soutient les performances de nos univers Hosted Private Cloud, Public Cloud et Web Cloud. Cette combinaison de multiples innovations, tant sur nos infrastructures que sur nos serveurs, nous permet aussi de réduire nos coûts. C’est grâce à cette recherche permanente du meilleur rapport prix/performance que nous restons un leader du marché du cloud européen, et nous sommes désormais identifiés comme le premier fournisseur de cloud européen sur le marché mondial dans certains segments de marché (comme le montrent Forrester Wave 2020 et IDC Marketscape 2020 ).Pendant les dix premières années de notre activité, notre principal défi était de gérer la densité des serveurs, afin de pouvoir augmenter notre capacité d'hébergement pour répondre à la demande croissante, malgré le fait que nous n'ayons que quelques centres de données en France. À l'époque, nous avions l'habitude de garder nos ruptures sous le sceau du secret industriel, pour maintenir notre agilité et notre efficacité. En 2011, grâce à notre forte expansion internationale, nous avons déposé nos premiers brevets, principalement dans le domaine du hardware. Puis à partir de 2017, avec le développement de notre expertise, nous avons commencé à déposer des brevets dans des secteurs plus diversifiés. Notre objectif est de faire valoir notre propriété intellectuelle, afin d’éviter que d'autres entreprises ne s'adjugent nos innovations industrielles. Cette stratégie est clairement défensive, à l'heure où nos avancées sont déployées dans différents datacenters à travers le monde. Nous voulions mettre en place un cadre juridique suffisamment agile et protecteur pour que nous puissions partager nos créations et les enrichir avec les écosystèmes industriels locaux où que nous installions de nouveaux clusters de serveurs.IDC Marketscape 2020). For the first ten years of our activity, our main challenge was managing server density, so that we could increase our hosting capacity to meet the growing demand, despite only having a few datacentres in France. Back then, we used to keep our disruptions under the seal of industrial secrecy, to maintain our agility and efficiency. In 2011, with our strong international expansion, we filed our first patents, primarily in the hardware sector. Then, from 2017, as our growth came with an increase in expertise, we began filing patents in more diversified areas. We wanted to assert our intellectual property to prevent other companies from preempting our industrial innovations and not claiming the rights. This strategy was clearly defensive, at a time when our innovations were being deployed in different datacentres around the world. We wanted to put in place a legal framework that was agile and protective enough for us to share our creations and enhance them with local industrial ecosystems wherever we set up new server clusters.

Nous avons ensuite adopté cette approche ouverte et collaborative vis-à-vis d'une mentalité du matériel ouvert en nous associant au Open Compute Project en 2018, et depuis lors, nous avons régulièrement partagé nos progrès avec les membres de l'OCP. Nous sommes convaincus que ce système d'innovation industrielle, basé sur la collaboration et le partage, permet à chacune des parties de mieux faire et d'agir plus rapidement. Ce partage vise une standardisation ouverte des centres de données, mais surtout une amélioration globale de leur efficacité énergétique, qui est étroitement liée à notre plan stratégique.

L'open source garantit l'indépendance du logiciel Notre cloud ouvert s'appuie aussi sur notre activité logiciel. Nos solutions sont toujours développées selon les standards du marché - que nos clients connaissent souvent bien, de sorte qu'ils peuvent être eux-mêmes utilisateurs de ces standards - en étroite collaboration avec VMware, Veeam, Zerto et de nombreuses autres entreprises. Au-delà de ces standards, nos solutions sont principalement basées sur des technologies open source, ce qui a été notre premier pas vers une démarche d'open innovation. Faire partie de ce mouvement historique a été la pierre angulaire de nos engagements en faveur des libertés individuelles. En effet, nous avons toujours fait le choix du développement ouvert et collaboratif. Cela permet à notre écosystème d'accéder au code source des solutions ou composants logiciels, que nous publions régulièrement sur GitHub. Nous ouvrons ainsi bon nombre de nos propres projets à la communauté Open Source. Au cours des derniers mois, nous avons publié des projets tels que The Bastion security infrastructure, le Kubernetes operator for Harbor ou les Erlenmeyer et Catalyst outils pour les TSDB. Nous avons également rejoint des communautés : La Fondation Linux (en 2018, avec le lancement de la Ceph Foundation), et la Cloud Native Computing Foundation (en 2019). Par conséquent, nos développements ne sont jamais exposés à des problèmes de lobbying. Ils sont plutôt guidés par des contributions indépendantes ou par des fondations engagées dans l'open source.

En outre, nous garantissons la souveraineté des données de nos utilisateurs, quelle que soit la technologie utilisée, qu'il s'agisse d'un standard du marché ou d'un logiciel open source. Notre participation active dans les communautés open source garantit la transparence, la réversibilité et l'interopérabilité de nos solutions cloud à nos utilisatrices et utilisateurs. Une fois de plus, notre stratégie est purement défensive, car elle implique de créer un portefeuille open-source de solutions logicielles pour nous protéger contre d'éventuelles attaques, tout en garantissant leur liberté d'utilisation tant par nous que par la communauté open-source. En 2020, nous avons souhaité aller plus loin et nous nous sommes associés à l'Open Invention Network (OIN) . Dans le cadre de ce fonds de propriété intellectuelle regroupant des entreprises internationales, nous mettons en commun nos brevets Linux afin de protéger ce système d'exploitation open source contre toute action en justice. En nous joignant à l'OIN, nous concédons des licences sur nos brevets, sans frais, sur un pied d'égalité avec tous les autres membres internationaux. En partageant l'ensemble de nos brevets logiciels, nous sommes encore plus engagés dans la défense des valeurs open source et la protection d'un patrimoine commun.

Enfin, en tant que membre fondateur de GAIA-X, nous voulons encourager l'innovation et la collaboration pour construire un écosystème numérique européen ouvert, transparent et l'interopérable.founding member of Gaia-X, we want to foster innovation and collaboration to build an open European digital ecosystem and a data infrastructure based on openness, transparency and interoperability.

Le Patent Pledge: l'aboutissement de notre Engagement Mais nous ne voulons pas nous arrêter là. Afin de fournir une assurance supplémentaire aux contributeurs open source, nous rendons nos technologies encore plus accessibles en partageant publiquement nos brevets sous certaines conditions. Ce Patent Pledge garantit que nous ne contesterons aucun logiciel open source qui pourrait être lié à l'un de nos brevets logiciels existants ou futurs. Cela consolide notre stratégie d'ouverture des brevets afin d'enrichir le marché du cloud et de renforcer notre leadership technologique, et, une fois de plus, cela protège la communauté open source. Patent Pledge is a guarantee that we will not challenge any open-source software that may be linked to any of our existing or future software patents. It consolidates our patent-opening strategy in order to enrich the cloud market and strengthen our technological leadership, and, once again, it protects the open-source community.