Nutanix on OVHcloud : nous avons du nouveau pour vous !

En 2022, OVHcloud s’est associé à Nutanix (nommé leader dans le rapport 2024 du Gartner® Magic Quadrant™ for Distributed Hybrid Infrastructure) pour mettre sur le marché deux nouvelles offres Nutanix. Ainsi, soit en offre packagée avec des licences de la Nutanix Cloud Platform (NCP), soit avec la portabilité des propres licences du client (offre BYOL), nous avons lancé la solution Nutanix on OVHcloud, une nouvelle plateforme de cloud privé évolutive et prête à l’emploi à la fois pour les nouveaux utilisateurs ou les utilisateurs existants de Nutanix. Grâce à de multiples localisations dans le monde, une livraison rapide, une infrastructure robuste, durable et qualifiée Nutanix, entièrement produite par OVHcloud, ces services ont apporté une bouffée d’air frais sur le marché du multicloud hybride. Pour maintenir notre rythme d'innovation après la version initiale, nous vous avons mis à disposition plus de 30 guides pour découvrir, mettre en œuvre, sécuriser et sauvegarder votre plateforme, en partenariat avec des intégrateurs systèmes reconnus et certifiés Nutanix. Nous avons également introduit l’évolutivité avec l'ajout de serveurs via API et davantage de localisations pour déployer la plateforme hyperconvergée Nutanix on OVHcloud. Nous avons le plaisir d’annoncer que Nutanix on OVHcloud va prochainement élargir sa gamme de serveurs dédiés et qualifiés Nutanix avec le lancement de la nouvelle gamme de serveurs Scale. De plus, un nouveau service de sauvegarde en partenariat avec HYCU et la certification Nutanix Ready de notre OVHcloud Key Management Service (KMS) seront également disponibles. Découvrons la nouvelle gamme de serveurs Scale, dédiés et qualifiés Nutanix, disponible sur la solution Nutanix on OVHcloud.

Ces serveurs monosocket utilisent des processeurs Intel Xeon Scalable de 5ème génération, dont le nombre de cœurs est plus restreint (16 cœurs pour Scale-i1, 24 cœurs pour Scale-i2 ou 36 cœurs pour Scale-i3) ou 32/48/72 threads si vous préférez). Ils intègrent également de 128 Go à 1 To de mémoire et 4 ou 6 disques SSD NVMe PCIe 4.0 chacun (capacité de 1,92/3,84/7,68 To par disque). Plus important encore, cette gamme de serveurs monosocket est proposée à un prix inférieur aux serveurs HGR-HCI. Cela porte à un total de 72 configurations possibles au meilleur rapport prix-performance pour répondre aux besoins des petites entreprises aux budgets limités ! Vous bénéficiez ainsi d’une infrastructure hautement résiliente basée sur une architecture avec une redondance complète du système de refroidissement, du réseau et de l’alimentation électrique qui offre un engagement de niveau de service (SLA) de 99,95 %. Cela en fait la solution idéale pour les opérations de reprise d’activité, de continuité d’activité ou de migration vers le cloud, facilitées, rapides et rentables en réduisant la facture OPEX (et toujours sans frais d’utilisation de bande passante entrante et sortante). Vous obtiendrez également plus de nœuds dans votre cluster avec le même budget qu'en utilisant les serveurs HGR-HCI, ce qui conduit à : Une répartition de charge et une redondance améliorées,

moins d’impact lors du redémarrage d’un nœud lors d’une mise à niveau,

une meilleure isolation de chaque occupant/une isolation facilitée si vous souhaitez mutualiser la plateforme. Le choix de la configuration de 6 disques SSD NVMe PCIe 4.0 offre un ratio cœur/stockage optimal, car les nouveaux disques peuvent être deux fois plus capacitifs que les disques des serveurs HGR-HCI et bénéficient d’une meilleure connectivité grâce au NVMe ! N’oubliez pas que nous disposons également de nombreuses options de stockage si vous en voulez davantage : NAS/HA, Enterprise File Storage, Object Storage et serveurs Bare Metal. De plus, si tout cela ne suffit pas à vous convaincre, ces serveurs consomment beaucoup moins d’énergie ! Par exemple, le nouveau serveur Scale-i3 dispose du même nombre de cœurs/threads que le serveur HGR-HCI-1, mais ne consomme que les 2/3 de l’électricité. Ainsi, vous améliorez vos engagements et vos rapports en matière de durabilité, ainsi que vos résultats financiers. La nouvelle gamme de serveurs Scale sera disponible dans le monde entier (prochainement aux États-Unis). D'autres localisations seront envisagées en fonction de l'intérêt. Ils sont également certifiés ISO 27701, SOC I et II type 1 et HDS (protection des données de santé en France). Points clés à retenir : Prix avantageux = migration facilitée vers le cloud pour les besoins plus modestes, jusqu’à 50 % moins cher par rapport à la gamme actuelle de serveurs HGR-HCI (selon la configuration sélectionnée),

Davantage de bande passante (intra-cluster),

Meilleure segmentation des charges de travail,

Plus de granularité pour l’évolutivité (pas d’écarts importants en termes de performances et de prix) et le coût des licences,

Plus facile de mettre en place des règles anti-affinité et de répartir/isoler les charges de travail,

Plus résilient, basé sur une architecture avec des circuits électriques, un système de refroidissement et un réseau redondants,

Conçu pour la reprise après sinistre à moindre coût (via nos partenaires) pour les charges de travail critiques. Découvrez les configurations et les tarifs de nos serveurs Nutanix on OVHcloud. Découvrons notre tout nouveau service de sauvegarde HYCU for OVHcloud :

OVHcloud et HYCU (nommé Visionary dans le rapport 2024 Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Backup and Recovery Software Solutions), se sont associés pour vous fournir les licences HYCU R-Cloud Hybrid Cloud Edition directement depuis OVHcloud. HYCU a une histoire d'intégration complète et de haute fiabilité avec Nutanix, il était donc logique de développer ce partenariat au-delà de la simple « compatibilité ». Nutanix on OVHcloud a toujours été compatible avec HYCU (vous pouvez voir les étapes de configuration dans ce guide 2022) et l’installation est facile. Désormais, HYCU for OVHcloud vous permet d'obtenir vos licences HYCU R-Cloud Hybrid Cloud Edition directement auprès d'OVHcloud pour protéger vos charges de travail Nutanix et réduire le temps d’approvisionnement de votre infrastructure en matière de sauvegarde, de reprise après sinistre et de temps d'activité de migration. Et comme on ne sait jamais quand une catastrophe peut survenir, tout gain de temps s’avère précieux. Notre service est basé sur le nombre de machines virtuelles (VM) que vous souhaitez sauvegarder (packs de 25 à 500 VMs), à partir de moins de 160 € (HT) par mois pour un pack de 25 VMs.

Ajoutez à cela la solution OVHcloud Object Storage (Standard, High Performance ou Cold Archive), prochainement certifiée HYCU, pour accélérer et simplifier vos processus de sauvegarde et de récupération de données, et vous serez prêt à démarrer. En plus de son coût compétitif, notre service Object Storage offre des options d'immuabilité et de réplication pour mieux protéger vos données et respecter vos règles de sauvegarde 3-2-1.

Notre écosystème de partenaires est également prêt à vous accompagner avec une solution Disaster Recovery as a Service (DRaaS), combinant Nutanix on OVHcloud et HYCU. Cliquez ici pour plus d'information sur HYCU for OVHcloud.