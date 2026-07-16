Naviguer dans OVHcloud File Storage avec Manila CSI (RWX) sur des clusters Kubernetes (MKS)

Si vous exécutez des applications stateful sur Kubernetes, l’un des défis courants consiste à fournir un stockage persistant partagé, accessible par plusieurs charges de travail. Si les Persistent Volumes de Kubernetes reposent généralement sur du stockage par blocs avec un accès ReadWriteOnce , certaines applications nécessitent un accès à un système de fichiers partagé, avec des capacités ReadWriteMany ( RWX ). OVHcloud File Storage fournit des partages NFS managés qui peuvent être consommés dynamiquement par les charges de travail Kubernetes via le driver Manila CSI . Dans cet article de blog, nous allons voir comment intégrer OVHcloud File Storage avec OVHcloud Managed Kubernetes Service (MKS) en utilisant Manila CSI et comment tester les capacités de stockage RWX. OVHcloud File Storage

OVHcloud Public Cloud File Storage est un service de stockage de fichiers partagé entièrement managé. Il est conçu pour les charges de travail cloud native fonctionnant sur des instances Public Cloud et des clusters Kubernetes. Construit sur OpenStack Manila, il fournit des volumes NFSv3 partagés qui peuvent être montés simultanément par plusieurs clients. Il s’agit donc d’une solution idéale pour les applications nécessitant un accès ReadWriteMany ( RWX ). Les volumes peuvent être provisionnés de 150 Gio à 10 Tio, avec des performances linéaires prévisibles qui évoluent avec la capacité allouée. Comme le service est entièrement managé, vous n’avez pas besoin de déployer ou de maintenir votre propre serveur NFS. File Storage s'intègre à la plateforme OVHcloud via l’espace client, l'API, la CLI, le provider Terraform et Kubernetes via le Manila CSI driver. Il est ainsi possible de provisionner des volumes partagés directement depuis votre cluster. Pourquoi utiliser Manila CSI ? L’interface de stockage de conteneurs (CSI) Kubernetes fournit un mécanisme standard pour exposer des systèmes de stockage externes à Kubernetes. Au lieu de créer manuellement des montages NFS et des Persistent Volumes, le driver Manila CSI permet à Kubernetes de créer et de gérer dynamiquement des partages de fichiers en utilisant des ressources Kubernetes telles que Storage Classes (SC), Persistent Volume Claims (PVC) et Persistent Volumes (PV). Prérequis Avant de commencer, vous devez : posséder un projet Public Cloud ;

posséder un cluster OVHcloud Managed Kubernetes Service (MKS) connecté à un réseau privé ;

avoir installé Terraform CLI ;

avoir installé kubectl CLI. Déployer Manila CSI étape par étape : allons-y ! Nous disposons déjà d’un cluster MKS, dans la région EU-WEST-PAR, fonctionnant à l’intérieur d’un réseau privé et d’un sous-réseau. Dans cet article de blog, nous allons : créer un utilisateur Public Cloud pour le driver CSI Manila ;

pour le driver CSI Manila ; installer le driver CSI NFS ;

; installer le driver CSI Manila ;

; déployer un secret pour Manila CSI qui permet au driver Manila CSI de s'authentifier auprès d'OpenStack et de gérer les ressources Manila dans votre cluster ;

pour Manila CSI qui permet au driver Manila CSI de s'authentifier auprès d'OpenStack et de gérer les ressources Manila dans votre cluster ; créer un réseau de partage de fichiers ;

déployer un ConfigMap pour configurer le driver CSI Manila ;

pour configurer le driver CSI Manila ; déployer le csi-manila-nfs Storage Class pour permettre au driver CSI Manila de créer dynamiquement des partages Manila et de les utiliser comme volumes Kubernetes. Nous utiliserons Terraform pour déployer cette architecture facilement. Créez un fichier provider.tf et remplissez-le avec les informations ci-dessous.

bash Copier terraform { required_providers { helm = { source = "hashicorp/helm" } kubectl = { source = "alekc/kubectl" version = "2.1.6" } ovh = { source = "ovh/ovh" } } } provider "helm" { kubernetes = { host = data.ovh_cloud_project_kube.mks_cluster.kubeconfig_attributes[0].host client_certificate = base64decode(data.ovh_cloud_project_kube.mks_cluster.kubeconfig_attributes[0].client_certificate) client_key = base64decode(data.ovh_cloud_project_kube.mks_cluster.kubeconfig_attributes[0].client_key) cluster_ca_certificate = base64decode(data.ovh_cloud_project_kube.mks_cluster.kubeconfig_attributes[0].cluster_ca_certificate) } } provider "kubectl" { host = data.ovh_cloud_project_kube.mks_cluster.kubeconfig_attributes[0].host client_certificate = base64decode(data.ovh_cloud_project_kube.mks_cluster.kubeconfig_attributes[0].client_certificate) client_key = base64decode(data.ovh_cloud_project_kube.mks_cluster.kubeconfig_attributes[0].client_key) cluster_ca_certificate = base64decode(data.ovh_cloud_project_kube.mks_cluster.kubeconfig_attributes[0].cluster_ca_certificate) load_config_file = false }

Définissez les variables d’environnement pour le provider OVHcloud Terraform avec vos identifiants.

bash Copier # OVHcloud provider needed keys export OVH_ENDPOINT="ovh-eu" export OVH_APPLICATION_KEY="xxx" export OVH_APPLICATION_SECRET="xxx" export OVH_CONSUMER_KEY="xxx" export OVH_CLOUD_PROJECT_SERVICE="xxx"

Créez un fichier variables.tf.template et remplissez-le avec les informations ci-dessous.

bash Copier variable "service_name" { default = "$OVH_CLOUD_PROJECT_SERVICE" } variable "mks_cluster_id" { default = "<your_mks_cluster_id>" }

⚠️ Dans le fichier, remplacez l’identifiant MKS par votre identifiant de cluster MKS existant. Remplacez la valeur de la variable d'environnement OVH_CLOUD_PROJECT_SERVICE dans le fichier variables.tf.

bash Copier envsubst < variables.tf.template > variables.tf

Créez un fichier nfs_share.tf et remplissez-le avec ces informations.

markdown Copier data "ovh_cloud_project_kube" "mks_cluster" { service_name = var.service_name kube_id = var.mks_cluster_id } data "ovh_cloud_network_private_vrack_subnet" "mks_cluster_subnet" { service_name = var.service_name network_id = data.ovh_cloud_project_kube.mks_cluster.private_network_id id = data.ovh_cloud_project_kube.mks_cluster.nodes_subnet_id } # CSI Manila module "csi_manila" { source = "git::https://github.com/ovh/public-cloud-examples.git//containers-orchestration/managed-kubernetes/install-csi-manila/modules/ovhcloud/csi_manila?ref=v1.5.0" service_name = var.service_name region = data.ovh_cloud_project_kube.mks_cluster.region share_network_name = "${data.ovh_cloud_project_kube.mks_cluster.name}-share-network" network_id = data.ovh_cloud_project_kube.mks_cluster.private_network_id subnet_id = data.ovh_cloud_project_kube.mks_cluster.nodes_subnet_id subnet_cidr = data.ovh_cloud_network_private_vrack_subnet.mks_cluster_subnet.cidr } output "manila-user" { value = module.csi_manila.manila-user }

💡Dans ce fichier Terraform, nous utilisons un module Terraform csi_manila existant hébergé dans le dépôt GitHub des exemples OVHcloud Public Cloud. La configuration Terraform est prête, démarrons.

bash Copier terraform init

Le résultat s'affiche comme ceci.

bash Copier $ terraform init Initializing the backend... Initializing modules... Downloading git::https://github.com/ovh/public-cloud-examples.git?ref=v1.5.0 for csi_manila... - csi_manila in .terraform/modules/csi_manila/containers-orchestration/managed-kubernetes/install-csi-manila/modules/ovhcloud/csi_manila Initializing provider plugins... - Reusing previous version of hashicorp/helm from the dependency lock file - Reusing previous version of alekc/kubectl from the dependency lock file - Reusing previous version of ovh/ovh from the dependency lock file - Installing hashicorp/helm v3.2.0... - Installed hashicorp/helm v3.2.0 (signed by HashiCorp) - Installing alekc/kubectl v2.1.6... - Installed alekc/kubectl v2.1.6 (self-signed, key ID 772FB27A86DAFCE7) - Installing ovh/ovh v2.16.1... - Installed ovh/ovh v2.16.1 (signed by a HashiCorp partner, key ID F56D1A6CBDAAADA5) Partner and community providers are signed by their developers. If you'd like to know more about provider signing, you can read about it here: https://developer.hashicorp.com/terraform/cli/plugins/signing Terraform has been successfully initialized! You may now begin working with Terraform. Try running "terraform plan" to see any changes that are required for your infrastructure. All Terraform commands should now work. If you ever set or change modules or backend configuration for Terraform, rerun this command to reinitialize your working directory. If you forget, other commands will detect it and remind you to do so if necessary.

Appliquez la ligne ci-dessous.

bash Copier terraform apply

Le résultat s'affiche comme ceci.

bash Copier $ terraform apply data.ovh_cloud_project_kube.mks_cluster: Reading... data.ovh_cloud_project_kube.mks_cluster: Read complete after 1s [id=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx] data.ovh_cloud_network_private_vrack_subnet.mks_cluster_subnet: Reading... data.ovh_cloud_network_private_vrack_subnet.mks_cluster_subnet: Read complete after 1s [id=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx] Terraform used the selected providers to generate the following execution plan. Resource actions are indicated with the following symbols: + create Terraform will perform the following actions: # module.csi_manila.helm_release.csi-driver-nfs will be created + resource "helm_release" "csi-driver-nfs" { + atomic = false + chart = "csi-driver-nfs" + cleanup_on_fail = false + create_namespace = false + dependency_update = false + disable_crd_hooks = false + disable_openapi_validation = false + disable_webhooks = false + force_update = false + id = (known after apply) + lint = false + max_history = 0 + metadata = (known after apply) + name = "csi-driver-nfs" + namespace = "kube-system" + pass_credentials = false + recreate_pods = false + render_subchart_notes = true + replace = false + repository = "https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/csi-driver-nfs/master/charts" + reset_values = false + reuse_values = false + set_wo = (write-only attribute) + skip_crds = false + status = "deployed" + take_ownership = false + timeout = 300 + upgrade_install = false + verify = false + version = "4.13.4" + wait = true + wait_for_jobs = false } # module.csi_manila.helm_release.openstack-manila-csi will be created + resource "helm_release" "openstack-manila-csi" { + atomic = false + chart = "openstack-manila-csi" + cleanup_on_fail = false + create_namespace = false + dependency_update = false + disable_crd_hooks = false + disable_openapi_validation = false + disable_webhooks = false + force_update = false + id = (known after apply) + lint = false + max_history = 0 + metadata = (known after apply) + name = "openstack-manila-csi" + namespace = "kube-system" + pass_credentials = false + recreate_pods = false + render_subchart_notes = true + replace = false + repository = "https://kubernetes.github.io/cloud-provider-openstack" + reset_values = false + reuse_values = false + set_wo = (write-only attribute) + skip_crds = false + status = "deployed" + take_ownership = false + timeout = 300 + upgrade_install = false + verify = false + version = "2.36.0" + wait = true + wait_for_jobs = false } # module.csi_manila.kubectl_manifest.csi-manila-secrets will be created + resource "kubectl_manifest" "csi-manila-secrets" { + api_version = (known after apply) + apply_only = false + field_manager = "kubectl" + force_conflicts = false + force_new = false + id = (known after apply) + kind = (known after apply) + live_manifest_incluster = (sensitive value) + live_uid = (known after apply) + name = (known after apply) + namespace = (known after apply) + server_side_apply = false + uid = (known after apply) + validate_schema = true + wait_for_rollout = true + yaml_body = (sensitive value) + yaml_body_parsed = (known after apply) + yaml_incluster = (sensitive value) } # module.csi_manila.kubectl_manifest.manila-runtime-configmap will be created + resource "kubectl_manifest" "manila-runtime-configmap" { + api_version = "v1" + apply_only = false + field_manager = "kubectl" + force_conflicts = false + force_new = false + id = (known after apply) + kind = "ConfigMap" + live_manifest_incluster = (sensitive value) + live_uid = (known after apply) + name = "manila-csi-runtimeconf-cm" + namespace = "default" + server_side_apply = false + uid = (known after apply) + validate_schema = true + wait_for_rollout = true + yaml_body = (sensitive value) + yaml_body_parsed = <<-EOT apiVersion: v1 data: runtimeconfig.json: | { "nfs": { "matchExportLocationAddress": "10.1.0.0/16" } } kind: ConfigMap metadata: annotations: meta.helm.sh/release-name: manila-csi meta.helm.sh/release-namespace: default labels: app.kubernetes.io/managed-by: Helm name: manila-csi-runtimeconf-cm namespace: default EOT + yaml_incluster = (sensitive value) } # module.csi_manila.kubectl_manifest.storage-class will be created + resource "kubectl_manifest" "storage-class" { + api_version = (known after apply) + apply_only = false + field_manager = "kubectl" + force_conflicts = false + force_new = false + id = (known after apply) + kind = (known after apply) + live_manifest_incluster = (sensitive value) + live_uid = (known after apply) + name = (known after apply) + namespace = (known after apply) + server_side_apply = false + uid = (known after apply) + validate_schema = true + wait_for_rollout = true + yaml_body = (sensitive value) + yaml_body_parsed = (known after apply) + yaml_incluster = (sensitive value) } # module.csi_manila.ovh_cloud_project_user.manila-user will be created + resource "ovh_cloud_project_user" "manila-user" { + creation_date = (known after apply) + description = "User for the Manila CSI driver" + id = (known after apply) + openstack_rc = (known after apply) + password = (sensitive value) + role_name = "share_operator" + roles = (known after apply) + service_name = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" + status = (known after apply) + username = (known after apply) } # module.csi_manila.ovh_cloud_storage_file_share_network.sharenetwork will be created + resource "ovh_cloud_storage_file_share_network" "sharenetwork" { + checksum = (known after apply) + created_at = (known after apply) + current_state = (known after apply) + description = (known after apply) + id = (known after apply) + name = "mks_standard_3az-share-network" + network_id = "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx" + region = "EU-WEST-PAR" + resource_status = (known after apply) + service_name = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" + subnet_id = "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx" + updated_at = (known after apply) } Plan: 7 to add, 0 to change, 0 to destroy. Changes to Outputs: + manila-user = (known after apply) Do you want to perform these actions? Terraform will perform the actions described above. Only 'yes' will be accepted to approve. Enter a value: yes module.csi_manila.ovh_cloud_storage_file_share_network.sharenetwork: Creating... module.csi_manila.ovh_cloud_project_user.manila-user: Creating... module.csi_manila.kubectl_manifest.manila-runtime-configmap: Creating... module.csi_manila.kubectl_manifest.manila-runtime-configmap: Creation complete after 0s [id=/api/v1/namespaces/default/configmaps/manila-csi-runtimeconf-cm] module.csi_manila.helm_release.csi-driver-nfs: Creating... module.csi_manila.ovh_cloud_storage_file_share_network.sharenetwork: Still creating... [00m10s elapsed] module.csi_manila.ovh_cloud_project_user.manila-user: Still creating... [00m10s elapsed] module.csi_manila.ovh_cloud_storage_file_share_network.sharenetwork: Creation complete after 12s [id=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx] module.csi_manila.kubectl_manifest.storage-class: Creating... module.csi_manila.ovh_cloud_project_user.manila-user: Creation complete after 13s [id=718526] module.csi_manila.kubectl_manifest.csi-manila-secrets: Creating... module.csi_manila.kubectl_manifest.csi-manila-secrets: Creation complete after 1s [id=/api/v1/namespaces/default/secrets/csi-manila-secrets] ...

Créer dynamiquement un File Storage sur Kubernetes Dans votre cluster Kubernetes, créez maintenant un fichier pvc.yaml avec le contenu suivant.

yaml Copier apiVersion: v1 kind: PersistentVolumeClaim metadata: name: nfs-share-fs-pvc spec: accessModes: - ReadWriteMany resources: requests: storage: 150Gi storageClassName: csi-manila-nfs

Appliquez ce Persistent Volume Claim (PVC), grâce auquel les utilisateurs et utilisatrices de Kubernetes peuvent demander un stockage partagé.

bash Copier kubectl apply -f pvc.yaml

Vérifier le statut du PVC.

bash Copier kubectl get pvc nfs-share-fs-pvc

Attendez que l'état du PVC passe à Bound. Vous devriez obtenir le résultat ci-dessous.

bash Copier $ kubectl get pvc nfs-share-fs-pvc NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS VOLUMEATTRIBUTESCLASS AGE nfs-share-fs-pvc Bound pvc-af1349b7-eb51-43ac-b0f0-94d0e8139c57 150Gi RWX csi-manila-nfs <unset> 3h48m

Créez un fichier deploy.yaml et remplissez-le avec le contenu ci-dessous.

yaml Copier apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: name: nginx-deployment labels: app: nginx spec: replicas: 1 selector: matchLabels: app: nginx template: metadata: labels: app: nginx spec: volumes: - name: nfs-share-fs-pvc persistentVolumeClaim: claimName: nfs-share-fs-pvc containers: - name: nginx image: nginx ports: - containerPort: 80 name: "http-server" volumeMounts: - mountPath: "/usr/share/nginx/html" name: nfs-share-fs-pvc

Appliquez ce déploiement avec un pod qui a un volume attaché à nfs-share-fs-pvc.

bash Copier kubectl apply -f deploy.yaml

Vérifiez que le pod est en cours d'exécution.

bash Copier kubectl get pod

Vous devriez obtenir le résultat ci-dessous.

bash Copier $ kubectl get pod NAME READY STATUS RESTARTS AGE nginx-deployment-6cbf9b898c-svpzf 1/1 Running 0 6m

Vérifiez que vous pouvez mettre à l’échelle le déploiement (volume multi-attach).

bash Copier kubectl scale deploy/nginx-deployment --replicas=2

Vérifiez qu'un autre pod est en cours d'exécution.

bash Copier kubectl get pod

Vous devriez obtenir le résultat ci-dessous.

bash Copier $ kubectl get pod NAME READY STATUS RESTARTS AGE nginx-deployment-6cbf9b898c-867bq 1/1 Running 0 3m nginx-deployment-6cbf9b898c-svpzf 1/1 Running 0 9m

Pour vérifier la fonctionnalité RWX, connectez-vous à un pod et créez un fichier dans le répertoire monté (par exemple, /usr/share/nginx/html).

bash Copier MY_POD=$(kubectl get po -o name | sed -n '1p') echo $MY_POD #Create a file in the pod number 1 kubectl exec $MY_POD -it -- touch /usr/share/nginx/html/index.html

Connectez-vous ensuite au deuxième pod et validez que le fichier est visible.

bash Copier MY_POD_2=$(kubectl get po -o name | sed -n '2p') echo $MY_POD_2 #Display it in the pod number two kubectl exec $MY_POD_2 -it -- ls -alrt /usr/share/nginx/html/

Vous devriez obtenir le résultat ci-dessous.

bash Copier $ kubectl exec $MY_POD_2 -it -- ls -alrt /usr/share/nginx/html/ total 24 drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jul 14 01:22 .. drwx------ 2 root root 16384 Jul 15 09:18 lost+found drwxrwxrwx 3 root root 4096 Jul 15 09:32 . -rw-r--r-- 1 root root 0 Jul 15 13:09 index.html