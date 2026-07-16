Naviguer dans OVHcloud File Storage avec Manila CSI (RWX) sur des clusters Kubernetes (MKS)
Si vous exécutez des applications stateful sur Kubernetes, l’un des défis courants consiste à fournir un stockage persistant partagé, accessible par plusieurs charges de travail.
Si les Persistent Volumes de Kubernetes reposent généralement sur du stockage par blocs avec un accès
ReadWriteOnce, certaines applications nécessitent un accès à un système de fichiers partagé, avec des capacités
ReadWriteMany (
RWX).
OVHcloud File Storage fournit des partages NFS managés qui peuvent être consommés dynamiquement par les charges de travail Kubernetes via le driver Manila CSI .
Dans cet article de blog, nous allons voir comment intégrer OVHcloud File Storage avec OVHcloud Managed Kubernetes Service (MKS) en utilisant Manila CSI et comment tester les capacités de stockage RWX.
OVHcloud File Storage
OVHcloud Public Cloud File Storage est un service de stockage de fichiers partagé entièrement managé. Il est conçu pour les charges de travail cloud native fonctionnant sur des instances Public Cloud et des clusters Kubernetes.
Construit sur OpenStack Manila, il fournit des volumes NFSv3 partagés qui peuvent être montés simultanément par plusieurs clients. Il s’agit donc d’une solution idéale pour les applications nécessitant un accès
ReadWriteMany (
RWX). Les volumes peuvent être provisionnés de 150 Gio à 10 Tio, avec des performances linéaires prévisibles qui évoluent avec la capacité allouée.
Comme le service est entièrement managé, vous n’avez pas besoin de déployer ou de maintenir votre propre serveur NFS. File Storage s'intègre à la plateforme OVHcloud via l’espace client, l'API, la CLI, le provider Terraform et Kubernetes via le Manila CSI driver. Il est ainsi possible de provisionner des volumes partagés directement depuis votre cluster.
Pourquoi utiliser Manila CSI ?
L’interface de stockage de conteneurs (CSI) Kubernetes fournit un mécanisme standard pour exposer des systèmes de stockage externes à Kubernetes.
Au lieu de créer manuellement des montages NFS et des Persistent Volumes, le driver Manila CSI permet à Kubernetes de créer et de gérer dynamiquement des partages de fichiers en utilisant des ressources Kubernetes telles que Storage Classes (SC), Persistent Volume Claims (PVC) et Persistent Volumes (PV).
Prérequis
Avant de commencer, vous devez :
- posséder un projet Public Cloud ;
- posséder un cluster OVHcloud Managed Kubernetes Service (MKS) connecté à un réseau privé ;
- avoir installé Terraform CLI ;
- avoir installé kubectl CLI.
Déployer Manila CSI étape par étape : allons-y !
Nous disposons déjà d’un cluster MKS, dans la région EU-WEST-PAR, fonctionnant à l’intérieur d’un réseau privé et d’un sous-réseau. Dans cet article de blog, nous allons :
- créer un utilisateur Public Cloud pour le driver CSI Manila ;
- installer le driver CSI NFS ;
- installer le driver CSI Manila ;
- déployer un secret pour Manila CSI qui permet au driver Manila CSI de s'authentifier auprès d'OpenStack et de gérer les ressources Manila dans votre cluster ;
- créer un réseau de partage de fichiers ;
- déployer un ConfigMap pour configurer le driver CSI Manila ;
- déployer le csi-manila-nfs Storage Class pour permettre au driver CSI Manila de créer dynamiquement des partages Manila et de les utiliser comme volumes Kubernetes.
Nous utiliserons Terraform pour déployer cette architecture facilement.
Créez un fichier provider.tf et remplissez-le avec les informations ci-dessous.
terraform {
required_providers {
helm = {
source = "hashicorp/helm"
}
kubectl = {
source = "alekc/kubectl"
version = "2.1.6"
}
ovh = {
source = "ovh/ovh"
}
}
}
provider "helm" {
kubernetes = {
host = data.ovh_cloud_project_kube.mks_cluster.kubeconfig_attributes[0].host
client_certificate = base64decode(data.ovh_cloud_project_kube.mks_cluster.kubeconfig_attributes[0].client_certificate)
client_key = base64decode(data.ovh_cloud_project_kube.mks_cluster.kubeconfig_attributes[0].client_key)
cluster_ca_certificate = base64decode(data.ovh_cloud_project_kube.mks_cluster.kubeconfig_attributes[0].cluster_ca_certificate)
}
}
provider "kubectl" {
host = data.ovh_cloud_project_kube.mks_cluster.kubeconfig_attributes[0].host
client_certificate = base64decode(data.ovh_cloud_project_kube.mks_cluster.kubeconfig_attributes[0].client_certificate)
client_key = base64decode(data.ovh_cloud_project_kube.mks_cluster.kubeconfig_attributes[0].client_key)
cluster_ca_certificate = base64decode(data.ovh_cloud_project_kube.mks_cluster.kubeconfig_attributes[0].cluster_ca_certificate)
load_config_file = false
}
Définissez les variables d’environnement pour le provider OVHcloud Terraform avec vos identifiants.
# OVHcloud provider needed keys
export OVH_ENDPOINT="ovh-eu"
export OVH_APPLICATION_KEY="xxx"
export OVH_APPLICATION_SECRET="xxx"
export OVH_CONSUMER_KEY="xxx"
export OVH_CLOUD_PROJECT_SERVICE="xxx"
Créez un fichier variables.tf.template et remplissez-le avec les informations ci-dessous.
variable "service_name" {
default = "$OVH_CLOUD_PROJECT_SERVICE"
}
variable "mks_cluster_id" {
default = "<your_mks_cluster_id>"
}
⚠️ Dans le fichier, remplacez l’identifiant MKS par votre identifiant de cluster MKS existant.
Remplacez la valeur de la variable d'environnement OVH_CLOUD_PROJECT_SERVICE dans le fichier variables.tf.
envsubst < variables.tf.template > variables.tf
Créez un fichier nfs_share.tf et remplissez-le avec ces informations.
data "ovh_cloud_project_kube" "mks_cluster" {
service_name = var.service_name
kube_id = var.mks_cluster_id
}
data "ovh_cloud_network_private_vrack_subnet" "mks_cluster_subnet" {
service_name = var.service_name
network_id = data.ovh_cloud_project_kube.mks_cluster.private_network_id
id = data.ovh_cloud_project_kube.mks_cluster.nodes_subnet_id
}
# CSI Manila
module "csi_manila" {
source = "git::https://github.com/ovh/public-cloud-examples.git//containers-orchestration/managed-kubernetes/install-csi-manila/modules/ovhcloud/csi_manila?ref=v1.5.0"
service_name = var.service_name
region = data.ovh_cloud_project_kube.mks_cluster.region
share_network_name = "${data.ovh_cloud_project_kube.mks_cluster.name}-share-network"
network_id = data.ovh_cloud_project_kube.mks_cluster.private_network_id
subnet_id = data.ovh_cloud_project_kube.mks_cluster.nodes_subnet_id
subnet_cidr = data.ovh_cloud_network_private_vrack_subnet.mks_cluster_subnet.cidr
}
output "manila-user" {
value = module.csi_manila.manila-user
}
💡Dans ce fichier Terraform, nous utilisons un module Terraform csi_manila existant hébergé dans le dépôt GitHub des exemples OVHcloud Public Cloud.
La configuration Terraform est prête, démarrons.
terraform init
Le résultat s'affiche comme ceci.
$ terraform init
Initializing the backend...
Initializing modules...
Downloading git::https://github.com/ovh/public-cloud-examples.git?ref=v1.5.0 for csi_manila...
- csi_manila in .terraform/modules/csi_manila/containers-orchestration/managed-kubernetes/install-csi-manila/modules/ovhcloud/csi_manila
Initializing provider plugins...
- Reusing previous version of hashicorp/helm from the dependency lock file
- Reusing previous version of alekc/kubectl from the dependency lock file
- Reusing previous version of ovh/ovh from the dependency lock file
- Installing hashicorp/helm v3.2.0...
- Installed hashicorp/helm v3.2.0 (signed by HashiCorp)
- Installing alekc/kubectl v2.1.6...
- Installed alekc/kubectl v2.1.6 (self-signed, key ID 772FB27A86DAFCE7)
- Installing ovh/ovh v2.16.1...
- Installed ovh/ovh v2.16.1 (signed by a HashiCorp partner, key ID F56D1A6CBDAAADA5)
Partner and community providers are signed by their developers.
If you'd like to know more about provider signing, you can read about it here:
https://developer.hashicorp.com/terraform/cli/plugins/signing
Terraform has been successfully initialized!
You may now begin working with Terraform. Try running "terraform plan" to see
any changes that are required for your infrastructure. All Terraform commands
should now work.
If you ever set or change modules or backend configuration for Terraform,
rerun this command to reinitialize your working directory. If you forget, other
commands will detect it and remind you to do so if necessary.
Appliquez la ligne ci-dessous.
terraform apply
Le résultat s'affiche comme ceci.
$ terraform apply
data.ovh_cloud_project_kube.mks_cluster: Reading...
data.ovh_cloud_project_kube.mks_cluster: Read complete after 1s [id=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx]
data.ovh_cloud_network_private_vrack_subnet.mks_cluster_subnet: Reading...
data.ovh_cloud_network_private_vrack_subnet.mks_cluster_subnet: Read complete after 1s [id=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx]
Terraform used the selected providers to generate the following execution plan. Resource actions are indicated with the following symbols:
+ create
Terraform will perform the following actions:
# module.csi_manila.helm_release.csi-driver-nfs will be created
+ resource "helm_release" "csi-driver-nfs" {
+ atomic = false
+ chart = "csi-driver-nfs"
+ cleanup_on_fail = false
+ create_namespace = false
+ dependency_update = false
+ disable_crd_hooks = false
+ disable_openapi_validation = false
+ disable_webhooks = false
+ force_update = false
+ id = (known after apply)
+ lint = false
+ max_history = 0
+ metadata = (known after apply)
+ name = "csi-driver-nfs"
+ namespace = "kube-system"
+ pass_credentials = false
+ recreate_pods = false
+ render_subchart_notes = true
+ replace = false
+ repository = "https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/csi-driver-nfs/master/charts"
+ reset_values = false
+ reuse_values = false
+ set_wo = (write-only attribute)
+ skip_crds = false
+ status = "deployed"
+ take_ownership = false
+ timeout = 300
+ upgrade_install = false
+ verify = false
+ version = "4.13.4"
+ wait = true
+ wait_for_jobs = false
}
# module.csi_manila.helm_release.openstack-manila-csi will be created
+ resource "helm_release" "openstack-manila-csi" {
+ atomic = false
+ chart = "openstack-manila-csi"
+ cleanup_on_fail = false
+ create_namespace = false
+ dependency_update = false
+ disable_crd_hooks = false
+ disable_openapi_validation = false
+ disable_webhooks = false
+ force_update = false
+ id = (known after apply)
+ lint = false
+ max_history = 0
+ metadata = (known after apply)
+ name = "openstack-manila-csi"
+ namespace = "kube-system"
+ pass_credentials = false
+ recreate_pods = false
+ render_subchart_notes = true
+ replace = false
+ repository = "https://kubernetes.github.io/cloud-provider-openstack"
+ reset_values = false
+ reuse_values = false
+ set_wo = (write-only attribute)
+ skip_crds = false
+ status = "deployed"
+ take_ownership = false
+ timeout = 300
+ upgrade_install = false
+ verify = false
+ version = "2.36.0"
+ wait = true
+ wait_for_jobs = false
}
# module.csi_manila.kubectl_manifest.csi-manila-secrets will be created
+ resource "kubectl_manifest" "csi-manila-secrets" {
+ api_version = (known after apply)
+ apply_only = false
+ field_manager = "kubectl"
+ force_conflicts = false
+ force_new = false
+ id = (known after apply)
+ kind = (known after apply)
+ live_manifest_incluster = (sensitive value)
+ live_uid = (known after apply)
+ name = (known after apply)
+ namespace = (known after apply)
+ server_side_apply = false
+ uid = (known after apply)
+ validate_schema = true
+ wait_for_rollout = true
+ yaml_body = (sensitive value)
+ yaml_body_parsed = (known after apply)
+ yaml_incluster = (sensitive value)
}
# module.csi_manila.kubectl_manifest.manila-runtime-configmap will be created
+ resource "kubectl_manifest" "manila-runtime-configmap" {
+ api_version = "v1"
+ apply_only = false
+ field_manager = "kubectl"
+ force_conflicts = false
+ force_new = false
+ id = (known after apply)
+ kind = "ConfigMap"
+ live_manifest_incluster = (sensitive value)
+ live_uid = (known after apply)
+ name = "manila-csi-runtimeconf-cm"
+ namespace = "default"
+ server_side_apply = false
+ uid = (known after apply)
+ validate_schema = true
+ wait_for_rollout = true
+ yaml_body = (sensitive value)
+ yaml_body_parsed = <<-EOT
apiVersion: v1
data:
runtimeconfig.json: |
{
"nfs": {
"matchExportLocationAddress": "10.1.0.0/16"
}
}
kind: ConfigMap
metadata:
annotations:
meta.helm.sh/release-name: manila-csi
meta.helm.sh/release-namespace: default
labels:
app.kubernetes.io/managed-by: Helm
name: manila-csi-runtimeconf-cm
namespace: default
EOT
+ yaml_incluster = (sensitive value)
}
# module.csi_manila.kubectl_manifest.storage-class will be created
+ resource "kubectl_manifest" "storage-class" {
+ api_version = (known after apply)
+ apply_only = false
+ field_manager = "kubectl"
+ force_conflicts = false
+ force_new = false
+ id = (known after apply)
+ kind = (known after apply)
+ live_manifest_incluster = (sensitive value)
+ live_uid = (known after apply)
+ name = (known after apply)
+ namespace = (known after apply)
+ server_side_apply = false
+ uid = (known after apply)
+ validate_schema = true
+ wait_for_rollout = true
+ yaml_body = (sensitive value)
+ yaml_body_parsed = (known after apply)
+ yaml_incluster = (sensitive value)
}
# module.csi_manila.ovh_cloud_project_user.manila-user will be created
+ resource "ovh_cloud_project_user" "manila-user" {
+ creation_date = (known after apply)
+ description = "User for the Manila CSI driver"
+ id = (known after apply)
+ openstack_rc = (known after apply)
+ password = (sensitive value)
+ role_name = "share_operator"
+ roles = (known after apply)
+ service_name = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
+ status = (known after apply)
+ username = (known after apply)
}
# module.csi_manila.ovh_cloud_storage_file_share_network.sharenetwork will be created
+ resource "ovh_cloud_storage_file_share_network" "sharenetwork" {
+ checksum = (known after apply)
+ created_at = (known after apply)
+ current_state = (known after apply)
+ description = (known after apply)
+ id = (known after apply)
+ name = "mks_standard_3az-share-network"
+ network_id = "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx"
+ region = "EU-WEST-PAR"
+ resource_status = (known after apply)
+ service_name = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
+ subnet_id = "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx"
+ updated_at = (known after apply)
}
Plan: 7 to add, 0 to change, 0 to destroy.
Changes to Outputs:
+ manila-user = (known after apply)
Do you want to perform these actions?
Terraform will perform the actions described above.
Only 'yes' will be accepted to approve.
Enter a value: yes
module.csi_manila.ovh_cloud_storage_file_share_network.sharenetwork: Creating...
module.csi_manila.ovh_cloud_project_user.manila-user: Creating...
module.csi_manila.kubectl_manifest.manila-runtime-configmap: Creating...
module.csi_manila.kubectl_manifest.manila-runtime-configmap: Creation complete after 0s [id=/api/v1/namespaces/default/configmaps/manila-csi-runtimeconf-cm]
module.csi_manila.helm_release.csi-driver-nfs: Creating...
module.csi_manila.ovh_cloud_storage_file_share_network.sharenetwork: Still creating... [00m10s elapsed]
module.csi_manila.ovh_cloud_project_user.manila-user: Still creating... [00m10s elapsed]
module.csi_manila.ovh_cloud_storage_file_share_network.sharenetwork: Creation complete after 12s [id=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx]
module.csi_manila.kubectl_manifest.storage-class: Creating...
module.csi_manila.ovh_cloud_project_user.manila-user: Creation complete after 13s [id=718526]
module.csi_manila.kubectl_manifest.csi-manila-secrets: Creating...
module.csi_manila.kubectl_manifest.csi-manila-secrets: Creation complete after 1s [id=/api/v1/namespaces/default/secrets/csi-manila-secrets]
...
Créer dynamiquement un File Storage sur Kubernetes
Dans votre cluster Kubernetes, créez maintenant un fichier pvc.yaml avec le contenu suivant.
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
name: nfs-share-fs-pvc
spec:
accessModes:
- ReadWriteMany
resources:
requests:
storage: 150Gi
storageClassName: csi-manila-nfs
Appliquez ce Persistent Volume Claim (PVC), grâce auquel les utilisateurs et utilisatrices de Kubernetes peuvent demander un stockage partagé.
kubectl apply -f pvc.yaml
Vérifier le statut du PVC.
kubectl get pvc nfs-share-fs-pvc
Attendez que l'état du PVC passe à Bound.
Vous devriez obtenir le résultat ci-dessous.
$ kubectl get pvc nfs-share-fs-pvc
NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS VOLUMEATTRIBUTESCLASS AGE
nfs-share-fs-pvc Bound pvc-af1349b7-eb51-43ac-b0f0-94d0e8139c57 150Gi RWX csi-manila-nfs <unset> 3h48m
Créez un fichier deploy.yaml et remplissez-le avec le contenu ci-dessous.
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
name: nginx-deployment
labels:
app: nginx
spec:
replicas: 1
selector:
matchLabels:
app: nginx
template:
metadata:
labels:
app: nginx
spec:
volumes:
- name: nfs-share-fs-pvc
persistentVolumeClaim:
claimName: nfs-share-fs-pvc
containers:
- name: nginx
image: nginx
ports:
- containerPort: 80
name: "http-server"
volumeMounts:
- mountPath: "/usr/share/nginx/html"
name: nfs-share-fs-pvc
Appliquez ce déploiement avec un pod qui a un volume attaché à nfs-share-fs-pvc.
kubectl apply -f deploy.yaml
Vérifiez que le pod est en cours d'exécution.
kubectl get pod
Vous devriez obtenir le résultat ci-dessous.
$ kubectl get pod
NAME READY STATUS RESTARTS AGE
nginx-deployment-6cbf9b898c-svpzf 1/1 Running 0 6m
Vérifiez que vous pouvez mettre à l’échelle le déploiement (volume multi-attach).
kubectl scale deploy/nginx-deployment --replicas=2
Vérifiez qu'un autre pod est en cours d'exécution.
kubectl get pod
Vous devriez obtenir le résultat ci-dessous.
$ kubectl get pod
NAME READY STATUS RESTARTS AGE
nginx-deployment-6cbf9b898c-867bq 1/1 Running 0 3m
nginx-deployment-6cbf9b898c-svpzf 1/1 Running 0 9m
Pour vérifier la fonctionnalité RWX, connectez-vous à un pod et créez un fichier dans le répertoire monté (par exemple, /usr/share/nginx/html).
MY_POD=$(kubectl get po -o name | sed -n '1p')
echo $MY_POD
#Create a file in the pod number 1
kubectl exec $MY_POD -it -- touch /usr/share/nginx/html/index.html
Connectez-vous ensuite au deuxième pod et validez que le fichier est visible.
MY_POD_2=$(kubectl get po -o name | sed -n '2p')
echo $MY_POD_2
#Display it in the pod number two
kubectl exec $MY_POD_2 -it -- ls -alrt /usr/share/nginx/html/
Vous devriez obtenir le résultat ci-dessous.
$ kubectl exec $MY_POD_2 -it -- ls -alrt /usr/share/nginx/html/
total 24
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jul 14 01:22 ..
drwx------ 2 root root 16384 Jul 15 09:18 lost+found
drwxrwxrwx 3 root root 4096 Jul 15 09:32 .
-rw-r--r-- 1 root root 0 Jul 15 13:09 index.html
Votre partage Manila exposé via NFS fonctionne maintenant comme vous le souhaitez ! 🎉
Conclusion
Dans ce blog, nous avons montré qu’en utilisant Manila CSI avec OVHcloud File Storage, il est possible de fournir des applications Kubernetes avec un stockage partagé provisionné dynamiquement.
Nous vous recommandons également de consulter notre feuille de route et notre changelog pour Public Cloud afin d’avoir un aperçu de toutes les fonctionnalités à venir pour les produits OVHcloud Public Cloud.