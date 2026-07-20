Gestion de l’obsolescence et sécurité : un exemple pour WordPress

Comprendre l’utilité passée et les risques actuels du fichier xmlrpc.php, ainsi que les bonnes pratiques pour sécuriser votre site.

Le fichier xmlrpc.php est un composant historique de WordPress. Bien qu’il ait été essentiel il y a quelques années, son utilité a largement diminué avec l’évolution de la plateforme. Ce fichier est aujourd’hui souvent perçu comme une porte dérobée pour les attaques informatiques, rendant sa gestion cruciale pour la sécurité de votre site.

Cependant, ce cas n’est pas isolé. De nombreux outils ou fonctionnalités peuvent devenir obsolètes ou présenter des risques avec le temps. Il est donc indispensable de maintenir une vigilance constante pour identifier et traiter ces failles potentielles.

Dans cet article, nous allons décrire brièvement le rôle historique de xmlrpc.php, examiner les risques qu’il représente et mettre en lumière des solutions pour le désactiver ou le sécuriser. Ceci, tout en soulignant l’importance de l’adoption d’alternatives modernes.

Qu’est-ce que xmlrpc.php ?

Le fichier xmlrpc.php est une interface permettant à WordPress de communiquer avec d’autres services ou applications via le protocole XML-RPC. À l’origine, il facilitait des fonctionnalités comme :

la publication de contenu via des outils tiers (logiciels de bureautique, scripts automatiques, etc.) ;

la gestion mobile des sites, à l’image de l’ancienne application WordPress pour smartphones.

Depuis la création de l’API REST de WordPress, plus moderne et sécurisée, le fichier xmlrpc.php a perdu son utilité. Pour la majorité des personnes administrant un site WordPress, il est même désormais considéré comme obsolète.

Pourquoi xmlrpc.php est-il problématique ?

Ce fichier présente aujourd’hui des failles qui en font une cible privilégiée pour les cyberattaques.

Attaques par force brute : des individus malintentionnés peuvent exploiter le fichier pour tenter un nombre illimité de connexions, en combinant des noms d’utilisateur et mots de passe.

: des individus malintentionnés peuvent exploiter le fichier pour tenter un nombre illimité de connexions, en combinant des noms d’utilisateur et mots de passe. Amplification des attaques DDoS : certaines fonctionnalités de xmlrpc.php permettent d’envoyer de nombreuses requêtes en un seul appel, multipliant ainsi la charge sur le serveur.

: certaines fonctionnalités de xmlrpc.php permettent d’envoyer de nombreuses requêtes en un seul appel, multipliant ainsi la charge sur le serveur. Exploitation des failles logicielles : si votre WordPress ou vos extensions ne sont pas à jour, ce fichier peut être utilisé pour exécuter des commandes malveillantes.

Comment désactiver xmlrpc.php ?

Heureusement, désactiver ce fichier est à la fois simple et sans impact pour la majorité des sites WordPress. Voici différentes méthodes adaptées à vos besoins.

En modifiant le fichier .htaccess (solution préférée)

Si vous avez accès aux fichiers de votre site, vous pouvez empêcher les requêtes vers xmlrpc.php en ajoutant les lignes suivantes dans le fichier .htaccess (situé à la racine de votre site) :