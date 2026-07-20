Managed VMware vSphere : nouvelle génération Premier 2027 disponible

Chez OVHcloud, nous faisons évoluer en continu notre infrastructure afin de permettre à nos clients d’exécuter leurs charges de travail virtualisées avec toujours plus d’efficacité, de flexibilité et de performance.

Dans cette dynamique, nous annonçons aujourd’hui la disponibilité de la nouvelle génération de serveurs Premier 2027 pour la solution Managed VMware vSphere. Cette évolution apporte des améliorations significatives en matière de puissance de calcul, de capacité mémoire, de stockage et de flexibilité de configuration.

Conçue pour s’inscrire dans la continuité des versions précédentes, cette nouvelle génération a été pensée pour mieux répondre aux exigences des environnements de virtualisation d’entreprise, des charges de travail cloud modernes, ainsi qu’à l’évolution des modèles de licence VMware.

Managed VMware vSphere s’enrichit d’une nouvelle génération de serveurs

La gamme de serveurs Premier 2027 succède à la gamme Premier introduite en 2020. Elle propose des performances renforcées, tout en élargissant les possibilités de configuration afin de couvrir un large éventail de cas d’usage.

Grâce aux derniers processeurs Intel Emerald Rapids, cette infrastructure permet d’exécuter des charges de travail exigeantes, tout en conservant un excellent équilibre entre performance et coût.

Principaux points clés de cette évolution : jusqu’à 40 % de cœurs CPU supplémentaires par rapport aux serveurs Premier précédents

jusqu’à 1,5 To de RAM par hôte

par hôte stockage NVMe haute performance

haute performance bande passante privée jusqu’à 50 Gbit/s incluse

Ensemble, ces améliorations fournissent une base plus puissante et évolutive pour les infrastructures virtuelles hébergées sur OVHcloud, notre dernière fierté.

Spécifications des serveurs Premier 2027

Derniers processeurs Intel Emerald Rapids

Les nouveaux serveurs reposent sur des CPU Intel Emerald Rapids, disponibles en configurations mono-socket et bi-socket, avec une gamme granulaire allant de 16 à 72 cœurs.

Cette diversité permet aux organisations d’ajuster précisément la capacité de calcul à leurs besoins, tout en tirant parti de plusieurs améliorations notables :

jusqu’à 40 % de cœurs supplémentaires par rapport aux serveurs Premier précédents

par rapport aux serveurs Premier précédents jusqu’à 50 % de cache CPU supplémentaire par rapport aux serveurs Premier précédents

par rapport aux serveurs Premier précédents des performances accrues pour les applications intensives en calcul

des options de serveurs élargies, avec des configurations polyvalentes (GP-x) et optimisées pour le stockage (STO-x)

Capacité de mémoire étendue

Avec une prise en charge allant jusqu’à 1,5 To de RAM par hôte, les serveurs Premier 2027 permettent :

le déploiement de machines virtuelles de plus grande taille

une meilleure consolidation des ressources

des performances accrues pour les applications exigeantes en mémoire, telles que les bases de données et les plateformes analytiques

Stockage NVMe haute performance

La nouvelle génération de serveurs intègre du stockage NVMe, ce qui se traduit par une latence réduite et un débit de données nettement supérieur.

Dans ce cadre, les configurations optimisées pour le stockage (STO-x) s’appuient sur des disques NVMe vSAN et peuvent atteindre jusqu’à 70 To de capacité par hôte.

Cette architecture permet d’exécuter efficacement des charges de travail intensives en stockage, comme de grandes bases de données telles que les CRM, des plateformes analytiques, ainsi que des applications d’entreprise comme les ERP.

Réseau haut débit

Enfin, les serveurs Premier 2027 intègrent une bande passante privée jusqu’à 50 Gbit/s, assurant une communication rapide et fiable pour les machines virtuelles et les charges de travail distribuées.

Cette bande passante élevée contribue directement à améliorer les performances des applications nécessitant des échanges de données importants, notamment :

les systèmes distribués

les opérations de sauvegarde

le traitement de données à grande échelle

Voir les prix

Conçu pour une large gamme de cas d’usages Entreprise

La nouvelle génération de serveurs Premier 2027 a été conçue pour prendre en charge un large éventail de scénarios de virtualisation d’entreprise.

Migration vers le cloud

Les organisations qui migrent leurs charges de travail depuis des environnements VMware on-premises vers le cloud bénéficient d’une continuité en matière de performances ainsi que d’outils familiers, simplifiant la migration et réduisant la complexité opérationnelle.

Par ailleurs, l’augmentation des capacités de calcul et de mémoire facilite la consolidation des charges de travail et contribue à optimiser les coûts d’infrastructure.

Reprise après sinistre et continuité d’activité

Pour les environnements de reprise après sinistre, les performances de l’infrastructure et son évolutivité jouent un rôle déterminant.

Grâce au stockage NVMe haute performance et à la connectivité réseau privé jusqu’à 50 Gbit/s, cette gamme permet d’accélérer la réplication, d’améliorer les temps de reprise et de garantir des environnements de basculement fiables.

Les clients peuvent également s’appuyer sur des solutions de sauvegarde compatibles et résilientes, telles que Veeam Managed Backup, une solution managée dédiée à la protection des machines virtuelles, ainsi que Zerto, une plateforme de réplication installée et maintenue par OVHcloud, permettant une reprise d’activité rapide et simplifiée.

Hébergement d’applications d’entreprise

De nombreuses applications d’entreprise nécessitent des performances prévisibles ainsi qu’une capacité de mémoire élevée.

La gamme Premier 2027 permet d’exécuter efficacement des applications exigeantes, telles que :

de grandes bases de données, comme les CRM ;

des systèmes ERP ;

des plateformes d’analyse de données ;

des charges de travail conteneurisées dans des environnements VMware.

Évolution fluide de l’infrastructure

Les clients utilisant déjà Managed VMware vSphere peuvent intégrer les serveurs Premier 2027, en configurations polyvalentes (GP-x) ou optimisées pour le stockage (STO-x), au sein de leurs environnements existants.

Cette nouvelle gamme de serveursest compatible avec la gamme Premier actuelle, ce qui permet de constituer des clusters hétérogènes et d’étendre l’infrastructure sans nécessiter de migration complète.

Cette approche offre la possibilité de faire évoluer progressivement l’infrastructure tout en assurant la continuité des opérations.

Une infrastructure prête pour l’avenir

La nouvelle génération de serveurs Premier 2027 constitue une base solide pour répondre aux besoins futurs en matière de virtualisation.

Grâce à une architecture CPU de dernière génération, au stockage NVMe et à une connectivité réseau haut débit, les organisations peuvent accompagner l’évolution de leurs charges de travail et de leurs plateformes, tout en maintenant les niveaux de performance et de fiabilité attendus dans des environnements VMware d’entreprise.

Conclusion

L’introduction de la gamme de serveurs Premier 2027 pour Managed VMware vSphere marque une évolution importante de l’offre Private Cloud d’OVHcloud.

Avec des processeurs plus puissants, une capacité de mémoire et de stockage accrue ainsi que des configurations flexibles, cette évolution permet aux organisations d’exécuter plus efficacement des charges de travail modernes, tout en conservant un contrôle total sur leurs environnements VMware.

Découvrez la gamme de serveurs Premier 2027 : https://www.ovhcloud.com/fr/hosted-private-cloud/vmware/prices/

En savoir plus sur les solutions VMware on OVHcloud : https://www.ovhcloud.com/fr/solutions/vmware/