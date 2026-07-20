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Serveurs : révision de la réinstallation de distribution Linux

Guillaume Jacquet17/04/20242 min de lecture
Distribution,Linux,serveurs
Serveurs : révision de la réinstallation de distribution Linux

Cher client,

Dans le cadre de l'amélioration et de la simplification de l'utilisation de nos produits, nous sommes amenés à revoir la liste des distributions Linux disponibles à l'installation de vos serveurs dédiés.

Certains de vos serveurs dédiés sont actuellement déployés avec une distribution Linux qui ne sera, à terme, plus disponible à la réinstallation. Vos services continueront bien sûr de fonctionner normalement et seront correctement supportés. Seule la réinstallation de la distribution actuelle ne sera plus disponible le cas échéant. De plus, ces distributions ne seront à l’avenir, plus proposées à l’installation lors de la commande d’un serveur identique.

Details de la maintenance

Date et heure : 13/05/2024 9:00am UTC

Impact : indisponibilité définitive de la distribution actuelle à la réinstallation de vos serveurs dédiés

Services concernés :

col0col1col2
DOMAINMODELOS
ns3203034.ip-141-94-162.euADV-4 Gen 2Ubuntu Server 18.04 - 64 bits
ns31436454.ip-141-94-74.euADV-4 Gen 2Ubuntu Server 18.04 - 64 bits
ns3211380.ip-141-94-248.euADV-4 Gen 2Ubuntu Server 18.04 - 64 bits
ns3211665.ip-141-94-249.euADV-4 Gen 2Ubuntu Server 18.04 - 64 bits
ns3212033.ip-141-95-147.euADV-4 Gen 2Ubuntu Server 18.04 - 64 bits
ns31428771.ip-141-94-73.euADV-4 Gen 2Ubuntu Server 18.04 - 64 bits
ns3212029.ip-141-95-147.euADV-4 Gen 2Ubuntu Server 18.04 - 64 bits
ns3213593.ip-141-95-147.euADV-4 Gen 2Ubuntu Server 18.04 - 64 bits
ns3203047.ip-141-94-162.euADV-4 Gen 2Ubuntu Server 18.04 - 64 bits
ns31428772.ip-141-94-73.euADV-4 Gen 2Ubuntu Server 18.04 - 64 bits

Voici la liste des gammes de serveurs dédiés concernés et les distributions qui ne seront plus disponibles à l’installation/réinstallation :

image

En complément vous pouvez retrouver ci-dessous la liste des distributions toujours disponibles pour les gammes de serveurs dédiés concernées :

image

D’autres gammes de serveurs dédiés, non listées ci-dessus, peuvent aussi être compatibles avec la distribution de votre choix. Nous vous invitons pour cela à consulter la liste des gammes sur ce lien : https://www.ovhcloud.com/fr/bare-metal/prices/

Avec la fonctionnalité "Bring Your Own Image" proposée par OVHcloud, vous avez aussi la possibilité de déployer n'importe quelle distribution souhaitée. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur celle-ci au travers du lien suivant https://docs.ovh.com/fr/dedicated/bringyourownimage/

Nous vous remercions de votre compréhension.

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