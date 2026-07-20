Serveurs : révision de la réinstallation de distribution Linux
Cher client,
Dans le cadre de l'amélioration et de la simplification de l'utilisation de nos produits, nous sommes amenés à revoir la liste des distributions Linux disponibles à l'installation de vos serveurs dédiés.
Certains de vos serveurs dédiés sont actuellement déployés avec une distribution Linux qui ne sera, à terme, plus disponible à la réinstallation. Vos services continueront bien sûr de fonctionner normalement et seront correctement supportés. Seule la réinstallation de la distribution actuelle ne sera plus disponible le cas échéant. De plus, ces distributions ne seront à l’avenir, plus proposées à l’installation lors de la commande d’un serveur identique.
Details de la maintenance
Date et heure : 13/05/2024 9:00am UTC
Impact : indisponibilité définitive de la distribution actuelle à la réinstallation de vos serveurs dédiés
Services concernés :
|col0
|col1
|col2
|DOMAIN
|MODEL
|OS
|ns3203034.ip-141-94-162.eu
|ADV-4 Gen 2
|Ubuntu Server 18.04 - 64 bits
|ns31436454.ip-141-94-74.eu
|ADV-4 Gen 2
|Ubuntu Server 18.04 - 64 bits
|ns3211380.ip-141-94-248.eu
|ADV-4 Gen 2
|Ubuntu Server 18.04 - 64 bits
|ns3211665.ip-141-94-249.eu
|ADV-4 Gen 2
|Ubuntu Server 18.04 - 64 bits
|ns3212033.ip-141-95-147.eu
|ADV-4 Gen 2
|Ubuntu Server 18.04 - 64 bits
|ns31428771.ip-141-94-73.eu
|ADV-4 Gen 2
|Ubuntu Server 18.04 - 64 bits
|ns3212029.ip-141-95-147.eu
|ADV-4 Gen 2
|Ubuntu Server 18.04 - 64 bits
|ns3213593.ip-141-95-147.eu
|ADV-4 Gen 2
|Ubuntu Server 18.04 - 64 bits
|ns3203047.ip-141-94-162.eu
|ADV-4 Gen 2
|Ubuntu Server 18.04 - 64 bits
|ns31428772.ip-141-94-73.eu
|ADV-4 Gen 2
|Ubuntu Server 18.04 - 64 bits
Voici la liste des gammes de serveurs dédiés concernés et les distributions qui ne seront plus disponibles à l’installation/réinstallation :
En complément vous pouvez retrouver ci-dessous la liste des distributions toujours disponibles pour les gammes de serveurs dédiés concernées :
D’autres gammes de serveurs dédiés, non listées ci-dessus, peuvent aussi être compatibles avec la distribution de votre choix. Nous vous invitons pour cela à consulter la liste des gammes sur ce lien : https://www.ovhcloud.com/fr/bare-metal/prices/
Avec la fonctionnalité "Bring Your Own Image" proposée par OVHcloud, vous avez aussi la possibilité de déployer n'importe quelle distribution souhaitée. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur celle-ci au travers du lien suivant https://docs.ovh.com/fr/dedicated/bringyourownimage/
Nous vous remercions de votre compréhension.