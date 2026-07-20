Serveurs : révision de la réinstallation de distribution Linux

Cher client,

Dans le cadre de l'amélioration et de la simplification de l'utilisation de nos produits, nous sommes amenés à revoir la liste des distributions Linux disponibles à l'installation de vos serveurs dédiés.

Certains de vos serveurs dédiés sont actuellement déployés avec une distribution Linux qui ne sera, à terme, plus disponible à la réinstallation. Vos services continueront bien sûr de fonctionner normalement et seront correctement supportés. Seule la réinstallation de la distribution actuelle ne sera plus disponible le cas échéant. De plus, ces distributions ne seront à l’avenir, plus proposées à l’installation lors de la commande d’un serveur identique.

Details de la maintenance

Date et heure : 13/05/2024 9:00am UTC

Impact : indisponibilité définitive de la distribution actuelle à la réinstallation de vos serveurs dédiés

Services concernés :