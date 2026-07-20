Rejoignez une communauté engagée !

L’ EcoEx est un événement virtuel qui réunit chaque année des milliers de professionnels et d’entrepreneurs de tous horizons autour de solutions et d’innovations en faveur d’un cloud éthique et durable . Ce grand rassemblement tech , dont le live couvrira les zones EMEA, Amériques, APAC, se tiendra cette année du 16 au 18 novembre 2021 .

Ces journées donneront la parole à près de 120 acteurs de notre écosystème . Plus de 50 sessions , animées par nos utilisateurs ou contributeurs, nos propres experts, et nos partenaires technologiques, industriels ou commerciaux, qui seront autant de témoignages, retours d’expérience et partage d’expertise. Vous trouverez forcément le format qui vous convient : Success Stories , Tables Rondes, Démos, Tech Masterclass , ou la thématique qui vous intéresse : PaaS, IaaS, containérisation, sécurité, réseau, healthcare, souveraineté , efficience énergétique …

En point d’orgue, Michel Paulin (CEO) et Octave Klaba (fondateur) ouvriront chacune des journées et seront accompagnés sur leur prime respectif par des invités de marque, tels que Max Schrems, activiste, avocat et auteur - le fondateur du NOYB - le Centre Européen pour les Droits Numériques, Francesco Bonfiglio, CEO de Gaia-X, Manuel Goyet, Deputy Head of Unit à la commission européenne, Christelle Astorg-Lepine, directrice du programme BLAST chez Starbust Aeropspace...

Ne manquez pas ce grand rendez-vous : que vous soyez entrepreneur, C-level, IT Manager, Datascientist, Devops, ou simplement curieux ou passionné, ces journées vous sont dédiées ! Inscrivez-vous !

Un événement pour s’engager

Parce que l’avenir de votre entreprise dépend des choix que vous opérez aujourd’hui, l’EcoEx21 sera animé par et pour un écosystème de passionnés qui défendent les mêmes valeurs de respect de la liberté de chacun, qui s’engagent à un usage éthique et durable de la technologie, et favorisent l’ouverture et la contribution pour innover. Alors que le rythme de la transition numérique et écologique, et l’adoption de nouvelles technologies s’accélèrent encore, vous êtes de plus en plus nombreux, utilisateurs, entreprises et partenaires, à vous tourner vers cet écosystème ouvert pour collaborer.

S’appuyer sur un tel écosystème c’est d’abord l’opportunité d’apprendre et d’enrichir votre réflexion, jamais autant qu’aujourd’hui l’écosystème n’a eu besoin d’être alimenté par l’expérience des uns et des autres. C’est aussi l’occasion de découvrir et privilégier les solutions interopérables, sécurisées et durables de partenaires engagés. Nourrissez-vous des dernières innovations et saisissez l’opportunité d’intégrer de nouvelles briques technologiques. N’attendez plus pour vous inscrire !

Un événement pour vos enjeux spécifiques

Les derniers mois ayant indéniablement bouleversé nos usages et démultiplié nos challenges, ces solutions de confiance sont autant de leviers opérationnels, technologiques ou commerciaux pour votre entreprise. Que vous deviez pivoter votre Business Model, relever un challenge technologique, accroître votre efficience opérationnelle, accélérer de votre Time-to-Market ou votre développement international, ou encore satisfaire des clients soucieux de souveraineté technologique ou d’écoresponsabilité… cet événement se veut un accompagnement à votre prise de décision ou à l’élaboration de votre stratégie. Accélérer votre croissance en vous reposant sur l’écosystème et les acteurs de nos différents programmes : Partner Program, Startup Program, Marketplace, Open Trusted Cloud. Inscrivez-vous dès maintenant.

Parce que cet événement se veut ouvert et collaboratif, vous aurez l’opportunité de partager du 16 au 18 novembre 2021 vos commentaires en live directement sur la plateforme ou sur les réseaux sociaux via le hashtag #EcoEx21 tout au long de chaque journée. Pour faire bouger les lignes, vous aussi rejoignez l’écosystème !

Nous vous attendons nombreux du 16 au 18 novembre 2021 ! Pour ne rien rater, inscrivez-vous.