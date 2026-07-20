Si j'étais américain...

“Vous n’avez aucune chance.” “Vous êtes déjà mort.” “Vous serez mangé vif.” Depuis 21 ans, j'ai entendu les gens dire ces choses plusieurs fois par semaine. Elles sont souvent prononcées par des personnes qui ne comprennent pas vraiment ce qu’OVHcloud fait. Jamais par les gens dans le domaine. Je ne les en blâme pas. Ils pensent clairement "Ce n'est pas facile d'avoir Amazon, Microsoft et Google comme concurrents". Tout d'abord, j'ai toujours cherché à être un compétiteur, et chaque matin, je me dis que nous rivalisons avec les meilleurs du monde. Ensuite, essayez de nommer une seule entreprise au monde qui ne sera pas en concurrence avec ces géants, si elle ne l'est pas déjà. Quand des gens me disent qu'OVHcloud n'a pas une chance, la première impression que j'ai c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils feront dans leur propre domaine d'expertise. Et juste parce qu'ils n'ont aucune idée de comment rivaliser avec ces géants, cela ne signifie pas que nous n'avons pas trouvé de moyen. Bien au contraire. OVHcloud vient de boucler son quatrième plan stratégique. Entre 2015 et 2019, nous avons au minimum doublé de taille, sur tous nos indicateurs clés de performance. Nous commençons cette année avec notre cinquième plan stratégique, qui se terminera en 2024. Notre stratégie est centrée sur les 5 C: Culture, Customers, Cloud, Conquer, Cost. Au cours des prochains mois, nous serons à même de réexaminer cette stratégie et de partager les détails de notre exécution en 2020. Dans ce billet, je souhaite partager ma vision globale à long terme d’OVHcloud, qui s’appuie sur les valeurs européennes. Depuis 1999, je pense à l’endroit où je voudrais être dans 20 ans — et même aujourd’hui, je pense à l’endroit où OVHcloud sera en 2040.

Il y a un certain nombre de facteurs consécutifs : OVHcloud conçoit et construit ses propres datacenters, et exploite son propre réseau de fibre optique en Europe et en Amérique du Nord, plutôt que de louer des services auprès d'opérateurs.

Nous concevons et construisons nos propres serveurs dans une économie frugale et à court-circuit. Et en les construisant au lieu de les acheter auprès de grands fabricants mondiaux, nous pouvons les adapter avec précision aux besoins de nos clients.

OVHcloud est issu d'une culture open-source et développe des produits logiciels conformes aux standards du marché. Il offre à ses clients l’interopérabilité, la réversibilité et le contrôle de leurs données, plutôt que de les bloquer avec la rétention et de les rendre dépendants de nos services.

Nous investissons également dans la disruption frugale pour trouver des moyens alternatifs de construire des produits, plutôt que de suivre les règles du secteur préétablies ou de copier nos concurrents.

Nous comptons sur le talent humain et la culture d'entreprise pour travailler intelligemment et favoriser une croissance rentable, plutôt que de lever des fonds et de nous diluer avec des investisseurs financiers jusqu'à ce que nous perdions le contrôle de notre destin.

Nous capitalisons sur notre écosystème pour collaborer avec des partenaires matériels, logiciels et commerciaux. Nous construisons avec eux, et considérons leurs contraintes et leurs ambitions plutôt que d'acquérir, d'intégrer et d'imposer systématiquement notre stratégie sur eux. OVHcloud fait le choix de faire les choses différemment, et c'est pourquoi nous avons une réelle proposition de valeur dans la concurrence avec les géants du web. Si vous comparez OVHcloud à ses concurrents, certains de nos produits et solutions cloud sont meilleurs, d’autres moins bons — et c’est la même chose pour les entreprises partout dans le monde. D'autre part, nous possédons trois caractéristiques clés que nos concurrents n'ont pas : Tout d'abord, pendant longtemps aujourd’hui, OVHcloud a conscience que les clients ont besoin de le Cloud Privé le Cloud public le Cloud Plus hybride… le Cloud Multi le Cloud Web Cloud : Nous leur offrons tout. Deuxièmement, comme le coût de les solutions cloud constituent un aspect important de leur modèle d'affaires, nos clients sont désireux de rechercher la prévisibilité et la compétitivité dans le cloud qu'ils utilisent — et nous sommes en mesure de leur fournir ce dont ils ont besoin. Enfin, depuis notre les clients sont désireux de conserver le contrôle sur leurs données, nous garantissons souveraineté des données partout dans le monde. avec... cette « Next Gen Cloud », nous offrons ces trois caractéristiques sur dessus de toutes les autres exigences standard associées au cloud Solutions C'est ce qui nous distingue sur le marché du cloud.

le Cloud Web Cloud Deuxièmement, comme le coût de les solutions cloud constituent un aspect important de leur modèle d'affaires, nos clients sont désireux de rechercher la prévisibilité et la compétitivité dans le cloud qu'ils utilisent — et nous sommes en mesure de leur fournir ce dont ils ont besoin. avec... cette « Next Gen Cloud », nous offrons ces trois caractéristiques sur dessus de toutes les autres exigences standard associées au cloud C'est ce qui nous distingue sur le marché du cloud. To être un géant, je pourrais diluer mes actions dans le capital d’OVHcloud de augmentant progressivement le capital de plusieurs dizaines de milliards euros. Cela nous permettrait d'acquérir plusieurs sociétés à travers le globe, consolider les marchés, puis créer un géant européen qui peut être comparé à des géants du web américains et chinois. Si je devais faire cette décision un jour, ce serait une admission d'échec à suivre la vision commune que nous avons développée pour l’Europe. Cela signifierait que l'Europe n'a pas de modèle économique propre, et que tout ce que nous faire est d'adopter le modèle américain. Cela signifierait également qu'il est impossible de créer un écosystème d'entreprises pouvant collaborer ensemble, et que la seule manière d’avancer est de les soumettre au financement, en les forçant les incitent à travailler ensemble. Cela marquerait un échec à maintenir nos valeurs, ce en quoi nous croyons, la raison pour laquelle nous nous levons chaque matin, et le rêve que nous construisons ensemble. Cela signifierait que l'Europe est bloquée au 20e siècle et incapable d'innover, de montrer la voie, ou en inspirant d'autres nations en offrant un nouveau modèle de capitalisme.

Finally, since our customers are keen to maintain control over their data, we guarantee data sovereignty all over the world. With this ‘Next Gen Cloud’, we offer these three characteristics on top of all the other standard requirements associated with cloud solutions. This is what sets us apart on the cloud market. To be a giant, I could dilute my shares in OVHcloud’s capital by progressively increasing the capital by several tens of billions of euros. This would make us able to acquire several companies across the globe, consolidate markets, then create a European giant that could be compared to US and Chinese web giants. If I were to make this decision one day, it would be an admission of failure to follow the common vision that we have developed for Europe. It would mean that Europe does not have its own economic model, and that all we can do is adopt the US model. It would also mean that it is impossible to create an ecosystem of companies that can collaborate together, and that the only way forward is to make them submit to funding, forcing them to work with one another. This would mark a failure to uphold our values, what we believe in, the reason we get up every morning, and the dream we build together. It would mean that Europe is stuck in the 20th century and is incapable of innovating, leading the way, or inspiring other nations by offering a new model of capitalism.