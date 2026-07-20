Platform engineering pour l'IA : votre plateforme Kubernetes est-elle vraiment évolutive ?

Comment les charges de travail d'IA révèlent les failles opérationnelles des environnements Kubernetes D'après le CNCF 2025 Annual Cloud Native Survey, 82 % des utilisateurs de conteneurs exécutent désormais Kubernetes en production. Pourtant, seulement 7 % des organisations déploient des modèles d'IA au quotidien, ce qui met en lumière l'écart entre la maturité des infrastructures et celle des opérations d'IA. Et cet écart ne vient pas de Kubernetes. Il vient de tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour exécuter efficacement les charges de travail modernes. Kubernetes a résolu une grande partie des problèmes d'infrastructure qui ont dominé les conversations cloud de la dernière décennie. Mais l'essor de l'inférence d'IA, des pipelines de données distribués et des architectures pilotées par API fait émerger une nouvelle série de défis pour les équipes techniques : les charges de travail deviennent moins prévisibles ;

performance, efficacité et coûts sont plus difficiles à équilibrer ;

l'observabilité ne doit plus seulement rendre compte, elle doit expliquer. L'évolutivité du cloud reste essentielle. Mais la priorité, aujourd'hui, consiste à bâtir des plateformes capables d'absorber une complexité croissante sans devenir plus difficiles à exploiter. C'est précisément là que le platform engineering s'impose comme la prochaine étape de la maturité cloud. Le caractère imprévisible des charges de travail d'IA, combiné à la nécessité de gouverner des données hautement sensibles, met au jour des failles de plateforme que bien des organisations ignoraient. Le platform engineering devient le modèle opérationnel Kubernetes a standardisé la façon de déployer et de faire évoluer les charges de travail, mais il n'a pas supprimé la complexité. Il l'a simplement déplacée. À mesure que les organisations grandissent, les clusters Kubernetes se multiplient. Les équipes adoptent des schémas de déploiement différents, les contrôles de sécurité varient d'un environnement à l'autre et les standards d'observabilité évoluent chacun de leur côté. Prises isolément, ces décisions sont logiques ; mises bout à bout, elles créent une véritable incohérence opérationnelle.

La cohérence des plateformes à grande échelle Webmecanik, éditeur de logiciels innovant spécialisé dans le marketing automation et le CRM, est passé d'une infrastructure monolithique à une architecture distribuée fondée sur Kubernetes. En standardisant ses charges de travail sur Kubernetes, portées par l'infrastructure OVHcloud, l'entreprise réplique bien plus facilement ses services d'un environnement à l'autre. Résultat : des déploiements plus homogènes à travers plusieurs régions géographiques, une meilleure évolutivité et une cohérence opérationnelle renforcée.

Platform engineering et DevOps se distinguent avant tout par leur périmètre. Là où le second privilégie la collaboration et les pratiques de livraison, le premier bâtit un socle opérationnel stable sur lequel ces équipes peuvent s'appuyer durablement. Parmi les schémas récurrents des plateformes matures, on retrouve : des workflows de déploiement standardisés ;

des modèles de sécurité et d'identité cohérents ;

des fondations d'observabilité partagées. OVHcloud associe un cadre Landing Zone (pensé pour la gouvernance, la sécurité et l'observabilité du cloud) à des outils pour les développeurs et à des services d'automatisation DevOps. De quoi standardiser les opérations Kubernetes et déployer les pratiques de plateforme à l'échelle de toutes les équipes. Charges de travail d'IA et pression sur l'infrastructure Les charges de travail d'IA soulèvent une nouvelle série de défis opérationnels et révèlent les endroits où les architectures n'ont jamais été vraiment pensées pour une demande non déterministe. Les charges d'entraînement restent importantes, mais l'inférence devient une source dominante de besoins en calcul dans les systèmes en production. La demande peut toutefois grimper très vite, et la performance reste étroitement liée au comportement des modèles, à la circulation des données et à l'efficacité de l'infrastructure. L'IA agentique ajoute une couche de complexité supplémentaire. Plutôt que d'exécuter une seule requête, elle est capable de coordonner de multiples actions à travers des services distribués. Beaucoup de ces usages reposent sur des interactions pilotées par API, des intégrations externes et des schémas émergents comme les serveurs Model Context Protocol (MCP), qui offrent aux modèles d'IA un moyen standardisé d'interagir avec des outils et des systèmes externes. À mesure que ces schémas se généralisent, les charges de travail commencent à présenter : des profils de demande variables ;

un trafic est-ouest plus important entre les services ;

des chemins d'exécution distribués ;

une concurrence pour des ressources de calcul spécialisées comme les GPU. Ces charges de travail imposent de nouvelles exigences à des plateformes conçues à l'origine pour un comportement applicatif plus prévisible, avec notamment une pression accrue sur les coûts, sous l'effet d'un usage plus intensif des API et du trafic de service à service. La souveraineté des données devient par ailleurs une contrainte de conception à part entière. Dans bien des cas, les charges d'inférence d'IA sont désormais le principal moteur de la pression sur l'évolutivité du cloud, devant le trafic utilisateur traditionnel.

Kubernetes face à une charge d'IA réelle

Lector, la plateforme d'entreprise dédiée au traitement intelligent de documents, associe Managed Kubernetes Service, Managed Databases, AI Endpoints, AI Training et AI Deploy pour assurer une mise à l'échelle dynamique des charges de travail et une innovation de service continue.

Kubernetes gagne nettement en puissance lorsqu'il s'appuie sur des choix d'infrastructure adaptés à la volatilité des charges de travail, plutôt que de présumer un comportement de mise à l'échelle uniforme. L'observabilité se rapproche de la prise de décision Les organisations s'appuyaient autrefois sur la supervision et la maintenance réactive pour suivre la disponibilité des systèmes et réagir aux incidents une fois survenus. Aujourd'hui, l'observabilité offre une compréhension plus fine du comportement des systèmes : elle aide les équipes à repérer plus tôt les problèmes potentiels, à optimiser les ressources et à améliorer la visibilité sur les charges de travail. Dans les environnements conteneurisés, la télémétrie est abondante et la collecte de données devient plus simple. La vraie valeur réside dans la capacité à comprendre ces données et à s'en servir pour orienter les décisions. Les équipes techniques regardent au-delà de la simple utilisation des ressources et posent des questions plus nuancées : Quelles charges de travail font grimper les coûts ?

Quels services sont surprovisionnés ?

Où les politiques de mise à l'échelle créent-elles des inefficacités ?

Comment le comportement des applications influe-t-il sur la facture d'infrastructure ? C'est le fondement de l'optimisation des coûts dans le cloud, là où la télémétrie alimente directement les décisions FinOps et d'infrastructure.

De la télémétrie à l'optimisation Nexx360, plateforme technologique de publicité programmatique, utilise Kubernetes pour gérer des pics de charge très variables à travers des environnements distribués. En standardisant ses schémas de déploiement sur Kubernetes, Nexx360 a gagné en cohérence dans le comportement de ses charges de travail et rendu l'observabilité à l'échelle du système plus exploitable pour ses équipes.

C'est le signe d'une transition claire, de la modernisation vers l'optimisation. Avec une visibilité nette sur le comportement des charges de travail, les équipes prennent des décisions mieux éclairées en matière de mise à l'échelle et d'allocation des ressources. La maturité d'une plateforme relève autant du changement organisationnel que de la technique Une plateforme mature ne se résume pas à un assemblage d'outils. Elle reflète la façon dont les équipes travaillent, définissent leurs responsabilités et partagent leur savoir opérationnel. Le principal défi n'est pas Kubernetes en lui-même, mais l'adaptation à de nouvelles méthodes de travail, la définition claire des responsabilités et l'instauration d'une confiance dans l'automatisation. Les initiatives de plateforme qui réussissent associent souvent la technologie à un accompagnement expert. Les services professionnels et les partenaires d'intégration expérimentés aident les organisations à surmonter les défis techniques et opérationnels liés à la migration, à la modernisation et à la refonte des applications. Les équipes peuvent alors se concentrer sur l'adoption de la plateforme, l'expérience développeur et la maturité opérationnelle, au lieu de consacrer leurs ressources à maintenir elles-mêmes chaque composant.

Réduire la complexité opérationnelle à grande échelle La solution Managed Kubernetes Service d'OVHcloud offre un socle standardisé pour exécuter des charges de travail conteneurisées, sans obliger les équipes à gérer directement l'infrastructure sous-jacente des clusters. Dans ce modèle, notre couche de gestion Kubernetes fondée sur Rancher aide les équipes à unifier les opérations de cluster et à gagner en visibilité d'un environnement à l'autre. Pour les organisations qui passent d'une livraison portée par le DevOps à un modèle de platform engineering, cette solution garantit la cohérence, condition indispensable pour faire évoluer les plateformes internes destinées aux développeurs.