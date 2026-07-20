Commentaires sur un événement e-sport — ZLAN

ZLAN est un événement de jeu basé en France, et est l’une des compétitions d’e-sport les plus uniques au monde. Avec son format de show télévisé, sa qualité de production est comparable à celle des plus grandes productions e-sport à travers le monde. L'événement a une ambiance excentrique et décalée, et se démarque par le fait qu'il diffuse simultanément plusieurs jeux compétitifs et non compétitifs. Les formats ont également été adaptés par les équipes. Tout cela en fait une compétition amusante pour les joueurs, les spectateurs et les équipes. C’est aussi l’un des événements e-sport les plus médiatisés en France. Chaque année, il réunit les streamers et joueurs les plus connus (professionnels et amateurs) qui se disputent le prix en argent de 50 000 €. La première édition a eu lieu en 2019. Nous venons de tenir sa troisième édition – et depuis le début, nous avons attiré plusieurs millions de téléspectateurs. Nous espérons qu'il continuera de gagner en popularité, et nous maintiendrons toujours le même niveau de divertissement.

La différence entre ZLAN et un LAN standard

ZLAN est un événement de LAN de taille moyenne construit autour de 200 participants. Elles sont sélectionnées parmi les streamers les plus connus, et choisies par plusieurs milliers d'abonnés. Tout est adapté au format de la télévision: la décoration, l'emplacement des joueurs, les conditions de jeu, et les règles contre les déchets, le papier et les câbles posés par terre. ZLAN est l'opposé des LAN parties qui sont devenues populaires à partir du début des années 2000.



Le premier challenge consiste à choisir les jeux de l'événement. L’objectif de ZLAN est de sélectionner des jeux qui ne sont pas destinés à la compétition e-sport, et des jeux qui ne sont pas très connus. Cela signifie d’une part que les équipes techniques doivent configurer des serveurs dédiés pour accueillir des centaines de joueurs. D'autre part, ils doivent également adapter les outils standards de tournoi pour obtenir les résultats et les statistiques des matchs.

La compétition est basée sur les exigences informatiques les plus fondamentales:

Une équipe technique expérimentée qui peut résoudre rapidement même les plus petites demandes et problèmes (il y en a toujours).

Un réseau rapide et fiable capable de résister aux attaques DDoS.

Des serveurs dédiés fiables qui peuvent héberger des serveurs de jeux.

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Des équipes techniques expérimentées, proactives et réactives

Le véritable défi technique pour les équipes de ZQSD Productions est de gérer le réseau pour plus de 500 personnes (joueurs, direction, presse, visiteurs) qui doivent d'abord télécharger 80 Go de jeu chacune, en moins de 30 minutes après l'installation - puis maintenir une latence minimale pour les jeux.

En plus de cela, les événements de sports électroniques sont frappés à plusieurs reprises par des attaques DDoS. Avec plusieurs ingénieurs réseau et sécurité, nous avons mis en place des réseaux locaux comprenant plus de 60 commutateurs, le cœur du réseau, le routage et la protection anti-DDoS en moins d'une journée.

Plusieurs outils nécessaires ont été développés au sein du ZLAN :

Un serveur de cache ultra puissant qui permet à plusieurs utilisateurs qui téléchargent le même fichier sur Internet de le télécharger localement, à une vitesse optimale.

Un RTMP.ME qui permet la diffusion multiple des flux sur des plateformes externes.

Outils de production interne pour automatiser les différents types de matériels et de logiciels.

Game

> Production Outils de liaison pour le transfert automatique des données des jeux vers la diffusion.

Spectateur

> Outils de liaison production pour transférer les données spectateur (sondages, questions, interactions, feedback injectés automatiquement dans l'émission).

Player/Stats

> Production outils de liaison pour transférer les données des joueurs (flux de capteurs, résultats, journaux automatiquement injectés dans la diffusion).

Sites Internet et Intranet.

Une architecture réseau fiable qui offre une expérience de jeu optimale

Mettre en place un réseau pour un LAN d'environ 100 joueurs peut sembler facile, car il suffit de connecter quelques commutateurs, câbles réseau et autres éléments de matériel. En réalité, ZLAN est un LAN avec plus de 80 streams, 11 jeux complètement différents, 200 joueurs qui exigent une connexion parfaite avec une latence minimale - et surtout, une protection contre le nombre croissant d'attaques DDoS qui ont visé les événements d'e-sport ces dernières années.

En 2021, chaque joueur avait des exigences élevées en termes de requêtes réseau pour visualiser et interagir sur les réseaux sociaux, ouvrant plusieurs flux, et discuter sur Discord, Skype, Slack et plus encore. Tout le monde veut télécharger tous les jeux en moins d’une minute, car certains sont habitués à avoir jusqu’à 1 Gb/s à la maison facilement avec une connexion fibre. Nous devons également tenir compte du fait que les téléphones qui nécessitent une connexion Wi-Fi pour un usage quotidien (lorsque la connexion 4G est faible pour de nombreuses personnes sur le lieu de l'événement) doivent être pris en compte.

Il est difficile de comprendre que disposer d'une telle connexion au niveau dans une pièce soit une chose rare en France. Une salle de plusieurs milliers de m² nécessite des interconnexions et un câblage backbone qui couvre des centaines de mètres, et plusieurs étages. L'équipement de la salle a été installé par un opérateur il y a 5 ans, et personne n'a aucun contrôle sur l'environnement (il fonctionne et c'est déjà bien !). Une fois que vous tenez compte des joueurs et de l'utilisation des ressources, vous obtenez une idée des défis techniques auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui pour organiser un LAN de cette envergure.

Serveurs dédiés stables, performants et optimisés pour le gaming

Pour la compétition de cette année, nous avions besoin d'une grande puissance CPU et mémoire sur nos serveurs. Avec Valheim et Trackmania, nous avions besoin d'au moins 128 serveurs de jeux à configurer simultanément pour les éliminatoires. Nous avons estimé nos besoins à environ 96 cœurs avec 4 GHz et 500 Go de RAM. Avec notre expérience en termes de jeux vidéo et la manière dont les différents serveurs sont codés, nous savons que la vitesse du processeur est le facteur le plus important. Nous avons donc naturellement choisi OVHcloud et sa gamme Game pour répondre à nos besoins en puissance. Nous avons également pu tester 16 serveurs Game-1 exclusivement, basés sur des processeurs AMD Ryzen 5600X.

Nos critères de sélection :

Des années d'expérience sur OVHcloud, avec un interlocuteur commercial rapide et efficace.

Stabilité dans des conditions exigeantes — nous n'avons jamais rencontré de problème de disponibilité lors de l'un de nos événements !

Une allocation optimale des serveurs, un facteur essentiel pour nous car nous travaillons à des délais très courts pour les événements d'e-sport.

La position géographique en France, proche de notre événement LAN, avec une bande passante suffisante qui n'engendre pas de coûts supplémentaires. C'est exactement ce que nous recherchions.

Enfin, tous nos critères ont été satisfaits à un prix raisonnable.

Poursuivre dans l’univers du gaming et de l’e-sport

Ces dernières années, les attaques DDoS se sont multipliées lors d'événements d'e-sport, ce qui signifie qu'il est essentiel de comprendre en profondeur les subtilités et les exigences liées aux jeux en ligne. Les attaques DDoS dans le monde des jeux sont très différentes des attaques DDoS qui visent un site Web standard.

Comme nous utilisons des serveurs distants, ils doivent être aussi protégés que le réseau local. Cependant, la protection anti-DDoS Game d'OVHcloud est aujourd'hui l'une des seules solutions anti-DDoS à offrir une expérience de jeu fluide. Il a été testé lors de plusieurs compétitions Trackmania Cup, avec plus de 6 000 joueurs jouant simultanément.