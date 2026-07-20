Évolution de nos hébergements web : ce qui change et pourquoi

SOMMAIRE Nouvelles gammes d'hébergements web Améliorations apportées Des prix d'entrée plus avantageux Comparez les anciens et nouveaux tarifs de renouvellement Un support renforcé Des offres dédiées aux pros Fonctionnalités à venir À partir du 1er mai 2026, nos hébergements web évoluent dans leur structure et leur fonctionnement. Concrètement, cela signifie : une organisation des offres mieux adaptée à la diversité de vos projets, des ressources enrichies, un accès au support amélioré, ainsi que des évolutions tarifaires. Dans cet article, nous vous présentons en détail ces changements, les raisons qui les motivent et leur impact pour vous.

1) Nouvelles gammes d'hébergements web Nos offres seront désormais organisées en trois gammes distinctes, chacune conçue pour répondre à des besoins et usages différents. Que vous lanciez un site simple, développiez un business ou gériez plusieurs projets clients, vous pouvez désormais trouver plus facilement l’offre adaptée à votre situation. Gamme Eco : pour un hébergement accessible et simple Cette gamme s’adresse aux professionnels à la recherche d’une solution économique. Elle se concentre sur l’essentiel pour mettre un site en ligne rapidement et facilement, sans complexité. Toutes les offres incluent les services de base dont vous avez besoin : espace disque, comptes email, nom de domaine et sécurité intégrée.

Elle est idéale pour les sites simples, les premiers projets, les portfolios ou les petits sites professionnels qui doivent être fiables et faciles à gérer dès le départ. Vous bénéficiez de tout le nécessaire pour lancer et faire fonctionner votre site, à un prix accessible dans la durée. Vous possédez déjà un nom de domaine chez OVHcloud ? Vous pouvez activer votre hébergement gratuit immédiatement. Chaque domaine inclut 100 Mo d’hébergement, vous permettant de mettre en ligne vos premières pages web sans coût supplémentaire. Cette offre inclut également un compte email, s’appuie sur la performance de notre infrastructure, et bénéficie du même haut niveau de sécurité que l’ensemble de nos produits. Gamme Business : performance et flexibilité La gamme Business est conçue pour les professionnels ayant besoin de plus de performance, de flexibilité et de ressources pour accompagner leur croissance.

À mesure que votre site évolue, vos besoins augmentent : plus de trafic, plus de contenu, plus d’intégrations. Cette gamme permet des temps de chargement plus rapides, inclut des ressources plus généreuses (bases de données, stockage, emails), ainsi que des fonctionnalités techniques avancées pour adapter votre environnement à vos besoins. Que vous gériez un site vitrine, un site e-commerce ou plusieurs projets, vous bénéficiez d’une solution d’hébergement conçue pour accompagner votre croissance tout en vous offrant davantage de contrôle. Pour les besoins les plus exigeants, nos offres Pro et Performance proposent davantage de CPU et de RAM, permettant de gérer efficacement des pics de trafic importants et d'assurer la réactivité de vos sites, même en période de forte activité. En résumé, cette gamme offre un excellent équilibre entre performance, flexibilité et maîtrise des coûts, idéal pour soutenir vos projets professionnels en croissance. Gamme Agencies : conçue pour gérer plusieurs clients efficacement La gamme Agencies est conçue pour les professionnels qui gèrent plusieurs sites pour plusieurs clients.

Lorsque vous pilotez plusieurs projets, l’efficacité devient essentielle. Cette gamme vous permet d’héberger, gérer et faire évoluer plusieurs sites au sein d’un même environnement, afin de centraliser vos opérations et de réduire vos coûts. Elle est particulièrement adaptée aux agences, freelances et prestataires qui doivent déployer, maintenir et superviser de nombreux sites tout en conservant un workflow simple et scalable. Les offres de cette gamme offrent des ressources encore plus généreuses pour accompagner vos projets les plus exigeants : jusqu’à 1 To d’espace disque, 14 vCores et 16 Go de RAM. Elles incluent également toutes notre CDN ainsi qu’une instance Web Cloud Databases, pour assurer performance, scalabilité et simplicité de gestion au quotidien. Vous travaillez en équipe ? Gérez finement les accès utilisateurs afin de collaborer efficacement à plusieurs : attribuez des rôles et des permissions adaptés à chaque profil, contrôlez qui peut accéder à quelles ressources, et organisez le travail entre membres de votre équipe en toute sécurité et simplicité. Cette gamme est ainsi pensée pour vous permettre de gérer davantage de projets et de clients, plus efficacement, tout en gagnant du temps et en optimisant vos coûts, sans multiplier les hébergements. 2) Plus de capacité pour accompagner vos projets Après le renouvellement complet de notre infrastructure de calcul en 2025, nos hébergements web sont désormais jusqu’à 3 fois plus rapides, avec 2 fois plus de puissance de calcul allouée. En 2026, nous faisons évoluer notre technologie de stockage afin d’offrir encore plus de performance et de fiabilité. Tous nos hébergements passent progressivement sur du stockage SSD, pour assurer des temps d’accès plus rapides et une meilleure résilience en cas d'incident ou de maintenance. Résultat : une qualité de service renforcée et une disponibilité accrue de vos sites. Nous augmentons également le nombre de bases de données et leur capacité de stockage inclus dans nos offres.

Ce qui change Nombre d'entre vous commencent avec un seul site, puis développent d’autres projets : blogs, landing pages, environnements de test ou sites clients. Nos hébergements étant multi-sites, vous pouvez héberger plusieurs projets sur un même plan. À mesure que vos projets évoluent, les besoins en bases de données augmentent naturellement. Notre objectif est simple : plutôt que de vous obliger à changer d’offre, nous intégrons plus de ressources directement dans votre plan actuel. Cela vous permet de regrouper plusieurs sites sous un même hébergement, chacun avec sa propre base de données. En pratique, cela permet de réduire les coûts, simplifier la gestion et offrir plus de flexibilité pour faire évoluer vos projets. Quelques cas d'usage Hébergez plusieurs sites sans multiplier les offres

Vous pouvez gérer plusieurs sites depuis un même compte, chacun avec sa propre base de données. Installez facilement plusieurs CMS

WordPress, Joomla!, PrestaShop… déployez plusieurs projets indépendants sans contrainte. Créez des environnements de test (staging)

Testez vos mises à jour en toute sécurité avant mise en production. Accompagnez la croissance de vos sites

Des bases plus grandes permettent d’absorber plus de trafic et de contenu sans limite immédiate. 3) Évolution des prix : un prix d’entrée plus bas et des économies sur la durée Dans le cadre de cette évolution, notre structure tarifaire évolue avec deux objectifs : maintenir un prix d’entrée très accessible et offrir plus de valeur sur la durée.

Un prix très compétitif la première année Pour toute nouvelle souscription, le prix de la première année est volontairement très bas. Par exemple, l’offre Pro démarre désormais à 1,99 € HT/mois la première année. Cette approche facilite le lancement d’une nouvelle idée, le test d’un concept ou la création d’une activité, sans coûts initiaux importants. Les clients qui lancent de nouveaux projets bénéficient ainsi de l’un des prix d’entrée les plus compétitifs du marché. Toutes les fonctionnalités essentielles de l’h�ébergement restent incluses : des comptes email généreux, un nom de domaine inclus la première année, le multi-site, des ressources de bases de données étendues et un support amélioré. En résumé, vous conservez tout ce qui fait la richesse de votre hébergement, avec davantage de ressources et un accompagnement renforcé. Des économies à long terme Nous introduisons des prépaiements de 24 et 48 mois afin de vous permettre de bénéficier du meilleur tarif possible. La plupart des sites web s’inscrivent dans la durée : ils gagnent en visibilité, en trafic et en valeur. Nous voulons que votre hébergement accompagne cette évolution sur le long terme. En choisissant une durée plus longue, vous pouvez réaliser des économies significatives : 24 mois = 5 à 6 mois économisés par rapport à des renouvellements annuels

par rapport à des renouvellements annuels 48 mois = 16 à 18 mois économisés par rapport à des renouvellements annuels Le principe est simple : plus la durée est longue, plus votre prix mensuel est avantageux et plus votre budget d’hébergement devient prévisible. 4) Renouvelez maintenant pour conserver votre prix actuel Nombre d’entre vous nous font confiance depuis des années pour héberger leurs projets, et nous souhaitons continuer à récompenser votre fidélité en vous permettant de conserver vos conditions tarifaires actuelles le plus longtemps possible. Trois possibilités s'offrent à vous : Renouveler maintenant : vous conservez votre tarif actuel pour 12 mois supplémentaires.

vous conservez votre tarif actuel pour 12 mois supplémentaires. Ne rien faire : à l'échéance, votre offre bascule sur le nouveau tarif de renouvellement 12 mois.

à l'échéance, votre offre bascule sur le nouveau tarif de renouvellement 12 mois. Renouveler à l'échéance en 24 ou 48 mois : vous bénéficiez d'un tarif mensuel dégressif. Si vous souhaitez maintenir vos tarifs actuels, vous pouvez anticiper le renouvellement de votre hébergement avant le 1er Juin 2026. Cela vous permet de sécuriser votre prix tout en continuant à bénéficier des améliorations de votre offre. Le renouvellement peut être effectué en quelques clics depuis votre espace client. En renouvelant dès maintenant, vous pouvez conserver votre tarif actuel jusqu’à 4 années supplémentaires, tout en bénéficiant des améliorations apportées à nos hébergements, notamment des bases de données supplémentaires et d’un support renforcé. Pour les projets de long terme, renouveler dès aujourd’hui vous permet de gagner en stabilité budgétaire et en visibilité sur vos dépenses d’hébergement.

bash Copier <div style="border: 1px solid #fcd34d; background-color: #fffbeb; border-radius: 8px; padding: 20px 24px; margin: 20px 0; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, sans-serif; color: #1f2937; line-height: 1.6; font-style: italic;"> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 12px;"> <span style="font-size: 24px; margin-right: 12px; font-style: normal;">⚠️</span> <h3 style="margin: 0; color: #92400e; font-size: 18px; font-weight: 700; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; font-style: normal;">Note importante</h3> </div> <p style="margin: 0 0 12px 0;"> Pour mettre en place cette évolution sur un très grand nombre de services et de renouvellements, nous avons dû activer les nouvelles offres avec les tarifs associés <strong>dès le 27 mai</strong> afin d'assurer la transition dans de bonnes conditions techniques. </p> <p style="margin: 0 0 12px 0;"> Certains d'entre vous ont donc pu voir apparaître les tarifs des nouvelles offres au moment du renouvellement, alors que <strong>les anciennes conditions devaient rester applicables jusqu'au 31 mai inclus</strong>. Nous comprenons la confusion que cela a pu créer et souhaitions être totalement transparents avec vous sur cette situation. </p> <p style="margin: 0;"> Afin de respecter pleinement notre engagement, nous avons mis en place un <strong>dispositif automatique de remboursement</strong>. Concrètement, si vous renouvelez votre offre avant le 1<sup>er</sup> juin, vous pouvez finaliser votre commande normalement. <strong>La différence avec l'ancien tarif vous sera automatiquement remboursée sous 24h.</strong> </p> </div>

Ancienne formule Renouvellement pour 12 mois à l’ancien tarifRenouvellement pour 24 mois à l’ancien tarifRenouvellement pour 48 mois à l’ancien tarifNouvelle formule équivalenteNouveau renouvellement 12 moisNouveau renouvellement 24 moisNouveau renouvellement 48 moisStarter - 201619,08 € / 12 mois

soit 1,59 €/mois38,16 € / 24 mois

soit 1,59 €/mois76,32 € / 48 mois

soit 1,59 €/moisStarter - 202731,08 € / 12 mois

soit 2,59 €/mois47,76 € / 24 mois

soit 1,99 €/mois76,32 € / 48 mois

soit 1,59 €/moisPerso - 201639,48 € / 12 mois

soit 3,29 €/mois78,96 € / 24 mois

soit 3,29 €/mois157,92 / 48 mois

soit 3,29 €/moisPerso - 202771,88 € / 12 mois

soit 5,99 €/mois107,76 € / 24 mois

soit 4,49 €/mois191,52 € / 48 mois

soit 3,99 €/moisPro - 201679,08 € / 12 mois

soit 6,59 €/mois158,16 € / 24 mois

soit 6,59 €/mois316,32 € / 48 mois

soit 6,59 €/moisPro - 2027119,88 € / 12 mois

soit 9,99 €/mois191,76 € / 24 mois

soit 7,99 €/mois311,52 € / 48 mois

soit 6,49 €/moisPerformance1 - 2016 131,88 € / 12 mois

soit 10,99 €/mois263,76 € / 24 mois

soit 10,99 €/mois527,52 € / 48 mois

soit 10,99 €/moisPerformance - 2027239,88 € / 12 mois

soit 19,99 €/mois383,76 € / 24 mois

soit 15,99 €/mois623,52 € / 48 mois

soit 12,99 €/moisPerformance2 - 2016250,68 € / 12 mois

soit 20,89 €/mois501,36 € / 24 mois

soit 20,89 €/mois1002,72 € / 48 mois

soit 20,89 €/moisAgency - 2027467,88 € / 12 mois

soit 38,99 €/mois743,76 € / 24 mois

soit 30,99 €/mois1 199,52 € / 48 mois

soit 24,99 €/moisPerformance3 - 2016356,28 € / 12 mois

soit 29,69 €/mois712,56 € / 24 mois

soit 29,69 €/mois1425,12 € / 48 mois

soit 29,69 €/moisAgency Plus - 2027695,88 € / 12 mois

soit 57,99 €/mois1 103,76 € / 24 mois

soit 45,99 €/mois1 775,52 € / 48 mois

soit 36,99 €/moisPerformance4 - 2016448,68 € / 12 mois

soit 37,39 €/mois897,36 € / 24 mois

soit 37,39 €/mois1794,72 € / 48 mois

soit 37,39 €/moisAgency Max - 2027923,88 € / 12 mois

soit 76,99 €/mois1 463,76 € / 24 mois

soit 60,99 €/mois2 351,52 € / 48 mois

soit 48,99 €/mois Les tarifs du tableau ci-dessus sont exprimés en HT. 5) Un support repensé et renforcé Pour beaucoup d’entre vous, un site web est bien plus qu’un simple projet personnel. Il peut générer du chiffre d’affaires, servir vos clients ou présenter votre activité en ligne. Lorsqu’un problème survient, vous ne souhaitez pas simplement ouvrir un ticket : vous attendez des réponses claires et une résolution rapide. Nous avons pris en compte ces attentes et renforçons notre support pour le rendre plus accessible, plus réactif et plus pertinent lorsque vous avez besoin d’être accompagné.

Voici comment votre expérience de support va évoluer : Un support disponible quand vous en avez besoin Nous déployons progressivement une disponibilité 24 h/24, 7 j/7, avec davantage de canaux de contact pour vous permettre de nous joindre à tout moment, que vous lanciez un nouveau site, gériez une urgence ou ayez besoin de conseils. Des réponses plus rapides Une expérience de chat améliorée vous permettra d’entrer rapidement en contact avec nos équipes et d’obtenir des réponses claires avec des temps d’attente réduits. Une interaction humaine simplifiée Vous pourrez nous appeler directement depuis votre navigateur ou demander à être rappelé par l’un de nos conseillers, afin d’obtenir de l’aide selon le mode de contact qui vous convient le mieux. Un accompagnement et un suivi renforcés Nous adoptons une approche plus proactive du support, qui ne se limite pas à résoudre les incidents, mais vise aussi à vous conseiller et à vous aider à faire avancer vos projets. Notre objectif est simple : vous permettre d’obtenir de l’aide plus facilement et plus rapidement, quand vous en avez besoin. Que vous lanciez un site, gériez des mises à jour ou résolviez un problème, nous continuons d’investir pour offrir une expérience client toujours plus fluide. Ces améliorations reflètent notre engagement à accompagner aussi bien les débutants que les utilisateurs avancés, avec un support fiable et accessible. Elles sont en cours de déploiement progressif afin de garantir qualité et stabilité. 6) Offres dédiées pour partenaires et agences (à venir) Certains clients vont au-delà de la gestion de leurs propres sites. Ils conçoivent, déploient et revendent des environnements web complets pour leurs clients, incluant l’hébergement, les noms de domaine, les services email et d’autres solutions, parfois sous leur propre marque. Les revendeurs et les agences opèrent souvent sur l’ensemble de l’écosystème OVHcloud et ont besoin de solutions adaptées à des environnements multi-clients et multi-services.

Cela implique généralement de : Coordonner les mises à jour sur plusieurs environnements clients

sur plusieurs environnements clients Garantir la disponibilité et la performance de l’ensemble des projets hébergés

de l’ensemble des projets hébergés Réagir rapidement en cas d’impact sur les services clients

en cas d’impact sur les services clients Optimiser les coûts et les marges à l’échelle du portefeuille de services C'est la raison pour laquelle nous préparons une offre spécifiquement conçue pour ces usages. Cette future offre partenaires inclura notammant : Un support premium et prioritaire , avec des parcours d’escalade plus clairs pour les situations critiques

, avec des parcours d’escalade plus clairs pour les situations critiques Une tarification préférentielle , adaptée aux portefeuilles multi-produits

, adaptée aux portefeuilles multi-produits Des outils de gestion dédiés aux agences , pour simplifier le déploiement, le suivi et la maintenance de multiples services pour vos clients Plus de détails seront partagés prochainement. Nous avons hâte de développer cette offre en collaboration avec notre écosystème de partenaires. 7) Nouvelles fonctionnalités Nous continuons à améliorer notre plateforme d’hébergement web, avec plusieurs évolutions majeures déjà en cours.