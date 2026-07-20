EcosystemExperience : les enregistrements sont désormais disponibles !

Continuons à créer ensemble des solutions encore plus fiables ! Vous pouvez continuer à partager vos produits ou solutions souverains avec le hashtag #WeAreChangemakers. Ensemble, nous pouvons consolider cet écosystème fort, uni par un socle commun de valeurs européennes.

Pour nous tous, 2020 a été une année de défis sans précédent. OVHcloud a choisi d’unir son écosystème en transformant son événement physique historique, l’OVHcloud Summit, en un événement virtuel de 3 jours qui a réuni des invités prestigieux et des témoignages internationaux. De nombreux contributeurs de différents pays ont accepté de relever ce défi énorme avec nous. Et malgré un contexte de plus en plus compliqué dû à l'évolution de la crise sanitaire, ils ont démontré un engagement indéfectible basé sur nos valeurs partagées et les idées que nous voulions tous défendre autour de la liberté et de la souveraineté numérique.

Si vous n'avez pas pu assister aux discours liminaires ou aux nombreuses sessions, menées conjointement par nos experts et ceux de notre écosystème de partenaires ou de clients, la retransmission de 3 jours est désormais disponible.



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Nous espérons que vous apprécierez cet événement autant que nous avons apprécié l'organisation !



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Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos sponsors, ainsi que l'écosystème de partenaires qui ont contribué à l'événement : Appcraft, Vodalys, Mediawen, Uzik.



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