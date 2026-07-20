EcoEx21 : les annonces communes d’un écosystème engagé

Du 16 au 18 novembre, plus de 130 acteurs qui gravitent autour d’OVHcloud, clients, partenaires technologiques, industriels et commerciaux, se sont rassemblés lors d’un événement international et virtuel, l’Ecosystem Experience 2021. L’occasion pour ces communautés de démontrer la force de leur mobilisation autour des mêmes valeurs de respect de la liberté et d’ouverture, ainsi que leur engagement en faveur d’un cloud éthique et durable.

Au cours de cet événement international (Europe, Amériques, Asie-Pacifique), plus de 50 sessions ont été animées par des utilisateurs et contributeurs, experts et partenaires, qui ont partagé leurs témoignages et retours d’expérience. Michel Paulin, directeur général d’OVHcloud, et Octave Klaba, fondateur et président d’OVHcloud, ont quant à eux ouverts chacune de ces journées, en réunissant de nombreux invités pour leurs Primes respectifs.

Fort d'une récente levée de fond de 350 millions d'euros et d'une capitalisation boursière de près de 4 milliards d'euros suite à son introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext Paris, OVHcloud entame une nouvelle phase de son expansion. Près d’un mois plus tard, l’Ecosystem Experience a été l’opportunité de faire des annonces conjointes.

Accélérer le développement de nouvelles solutions cloud reposant sur des valeurs fortes Pour répondre à l’ensemble des usages d’un large éventail de clients — entreprises digital native, organisations publiques et privées, DevOps ou encore partenaires revendeurs et intégrateurs—OVHcloud continue de développer ses quatre catégories de produits : Bare Metal Cloud, Hosted Private Cloud, Public Cloud et Web Cloud, en proposant des solutions d’Intelligence Artificielle, DBaaS, Application Platform, stockage, sauvegarde et d’orchestration. Ces solutions sont offertes toujours à un tarif prédictible et avec un ratio performance/coût unique sur le marché, afin de permettre à nos clients de garder le contrôle sur leur stratégie cloud.

Afin d’accompagner la transformation digitale des entreprises en leur proposant un ensemble d’outils prêts à l’emploi, OVHcloud accélère encore l’intégration de technologies logicielles à son portefeuille de solutions en conjuguant son expertise historique de l’Infrastructure-as-a-Service (IaaS) à des solutions de Platform-as-a-Service (PaaS). Par le biais :

de partenariats comme les solutions de Database-as-a-Service (DBaaS) avec MongoDB ou Aiven pour proposer des solutions de bases de données managées Open Source ou non (cluster MongoDB, MySQL, PostgreSQL, Redis, Apache Kafka, et en Beta Test ElasticSearch, M3 ou encore Apache Cassandra); ou la plateforme web collaborative de développement avec Platform.sh),

comme les solutions de Database-as-a-Service (DBaaS) avec MongoDB ou Aiven pour proposer des solutions de bases de données managées Open Source ou non (cluster MongoDB, MySQL, PostgreSQL, Redis, Apache Kafka, et en Beta Test ElasticSearch, M3 ou encore Apache Cassandra); ou la plateforme web collaborative de développement avec Platform.sh), de sa propre R&D (avec AI Notebooks que les développeurs et Data Scientist peuvent tester gratuitement - ou AI Training par exemple, des solutions PaaS d’IA disruptives, et plus tard un Studio d’IA avec des solutions de traitement de l'image, de la parole, de texte pour faciliter l'adoption de l'IA dans la plupart des entreprises),

(avec AI Notebooks que les développeurs et Data Scientist peuvent tester gratuitement - ou AI Training par exemple, des solutions PaaS d’IA disruptives, et plus tard un Studio d’IA avec des solutions de traitement de l'image, de la parole, de texte pour faciliter l'adoption de l'IA dans la plupart des entreprises), ou encore d’acquisitions de briques technologiques (avec le lancement à venir d’une offre d’High Performance Object Storage à la suite de l’acquisition d’OpenIO, en phase de beta test actuellement ; et plus tard une solution de High Performance Block Storage grâce à l’acquisition d’Exten Technologies)

OVHcloud garantit à ses clients la souveraineté de leurs données en leur permettant de choisir la localisation de leurs données, de les protéger d’interférences extérieures, de s’assurer du respect des règlementations locales, et en s’engageant également à ne pas exploiter ces données pour l’optimisation de ses modèles d’IA ou à des fins commerciales. Cet engagement s’est d’ailleurs récemment consolidé avec l’avènement des offres Hosted Private cloud qualifiées SecNumCloud (Visa de sécurité ANSSI), témoignant du standard de sécurité et de confiance le plus élevé en Europe. En témoignent également les certifications démontré par la conformité avec G Cloud en UK, C5 en Allemagne et AGID en Italie, obtenues par OVHcloud, pour adresser le marché du secteur public en Europe. Cette promesse se traduit également par l’offre Hosted Private Cloud powered by Anthos, la version souveraine de solution de Google Anthos, qui a été lancée récemment, et garantit un cloud privé dédié et une isolation totale avec Google Cloud. Prochainement OVHcloud ajoutera des solution similaires à son portefeuille avec Nutanix, disponible actuellement en Beta. OVHcloud a obtenu la certification Cloud and Infrastructure Operations de SAP® et a lancé en octobre sa première offre SAP basée sur notre gamme de serveurs Bare Metal High-Grade Intel® pour l’hébergement des environnements SAP dans un cloud de confiance. OVHcloud va compléter son catalogue de solutions SAP avec une nouvelle offre managée d’HANA 2 disponible dès maintenant en Beta.

Aussi, la prochaine étape pour OVHcloud est d’assurer à ses clients une souveraineté technologique, en leur permettant de contrôler la technologie sous-jacente et ainsi d’éviter des situations de lock-in technologique. Son Public Cloud par exemple est basé sur OpenStack. Pour aller plus loin, OVHcloud rendra disponible une plateforme de solutions cloud ouvertes permettant de partager les PaaS avec l’ensemble des acteurs en attente de plus de normes, d’ouverture et de réversibilité, et qui pourront tant les exploiter que les enrichir. L’interopérabilité et la réversibilité des solutions OVHcloud sont par ailleurs construites en adéquation avec les recommandations de Gaia-X. Pierre Gronlier, CTO de Gaia-X, a d’ailleurs apporté son éclairage sur les récentes avancées de l'initiative en faveur la mise en œuvre d'une infrastructure de données décentralisée, ouverte et souveraine. De nombreux partenaires d’OVHcloud ont apporté leurs témoignages sur ces sujets stratégiques, tels que Raghu Raghuram, CEO de VMware, Rob Bissett, Product Manager chez Google Cloud, ou encore Vincent Robert, Partner Project Manager chez Platform.sh.

Se rapprocher des clients internationaux, dans le respect des législations locales Pour servir ses communautés à travers le monde, OVHcloud étend son empreinte avec l’extension de centres de données existants (notamment en Europe et au Canada), et l’ouverture de sites dans de nouvelles régions (aux États-Unis, en Inde, en Asie-Pacifique par exemple), tout en garantissant à ses clients leur souveraineté opérationnelle puisqu’ils conservent la liberté de choisir la localisation de leurs données. Aussi, pour les grandes entreprises qui doivent impérativement répondre à des enjeux de souveraineté stratégique et économique, à l’échelle locale ou européenne, OVHcloud délivre enfin ses services en volume, de 3 à plusieurs baies, jusqu’au Datacenter as a Service permettant à ses clients de définir l’opérationnalisation de leur Cloud et son déploiement.

L’ensemble des solutions OVHcloud sont en outre conformes aux législations en vigueur, suivant le secteur ou la localisation : RGPD pour les données personnelles par exemple, ou encore HDS pour les données relatives au secteur de la santé. Raphaël-David Lasseri entre autres, Fondateur et CEO de Magic Lemp, n’a pas manqué de rappeler l’importance de cette conformité au cours d’une session dédiée aux enjeux des données de santé. Et afin d’illustrer la garantie de l’immunité des données face aux lois extraterritoriales, Cristina Guttuso, Chief Legal Officer d’OVHcloud a animé une conférence sur le nouveau cadre des transferts de données européennes. Enfin, bien que ses Datacenters respectent déjà les réglementations en vigueur, OVHcloud annonce la création d’un nouveau standard de résilience pour les Datacenters qui sera prochainement partagée plus largement et qui est utilisée actuellement pour la construction de ses nouveaux Datacenters et étudiés pour les mises à jour de ses Datacenters existants. En outre, OVHcloud étudie des solutions qui lui permettront de mettre à disposition de ses clients des sauvegardes régulières dans un Datacenter distant de la majorité des services.om most services. Proposer des programmes d’accompagnement pour une réussite commune Dans l’optique de soutenir la croissance de son écosystème, OVHcloud continue de renforcer et de déployer à l’international ses programmes d’accompagnement Partner Program, Startup Program, Marketplace et Open Trusted Cloud, qui reposent sur la non-exclusivité de l’engagement. Mariana Caillaud, fondatrice et CEO de Dolipharm, Rita Nazarian, Partnership Manager de IPaidThat, ou encore Roberto Correnti, CTO de Full IP Solutions, et beaucoup d’autres, ont partagé leurs retours d'expérience quant aux bénéfices de ces programmes.

Mener une politique d’innovation globale tournée vers la durabilité