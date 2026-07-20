Eco Ex 2022 : vos enjeux au cœur de nos développements

Pour sa 9e édition, l’Ecosystem Experience, l’événement annuel d’OVHcloud, s’est tenu à Paris dans la mythique salle de l’Olympia. Le keynote de l’Eco Ex On Stage 2022, diffusé en ligne, illustrait nos quatre grandes thématiques d’entreprise : innovation, écosystème, cloud de confiance et cloud durable.

En ouverture, Michel Paulin, directeur général d’OVHcloud, a tenu à souligner comment, en tant que leader européen du cloud, nous continuons à innover et à investir pour toujours mieux répondre à vos enjeux. Nous avons développé 30 nouveaux services, enrichissant notamment nos solutionsde bases de données, de stockage, d’intelligence artificielle, de souveraineté et de résilience. Nous pouvons ainsi vous aider à développer des solutions innovantes plus rapidement, à moderniser vos infrastructures IT et à adresser de nouveaux usages tout en proposant un rapport performance-prix imbattable. Et ce, pour vous permettre de contrôler l’évolution des coûts du cloud. Nous étendons aussi notre présence internationale pour être au plus près de vos marchés : d’ici deux ans, 15 nouveaux centres de données viendront s’ajouter à nos 33 datacenters répartis sur quatre continents. Vous êtes d’ailleurs de plus en plus nombreux à nous faire confiance sur les marchés américains et asiatiques, avec une croissance de près de 80 % cette année aux États-Unis et de 45 % en Asie. Notre conception du cloud de demain repose sur quatre engagements forts. 1. Une innovation continue Nous innovons pour adresser vos nouveaux besoins, mais aussi pour vous permettre de réduire toujours plus vos coûts. Parmi nos annonces : de nouvelles fonctionnalités pour renforcer encore plus la sécurité de nos solutions avec de l’IAM et du KMS ;

de nos solutions avec de l’IAM et du KMS ; de nouvelles offres Bare Metal High Performance et Bare Metal instances ;

plus de solutions d’ Object Storage et de Block Storage destinées aux applications IA et big data ;

et de destinées aux applications IA et big data ; de nouveaux environnements virtuels hautement sécurisés avec VMware et Nutanix ;

avec VMware et Nutanix ; de la conteneurisation en mode privé avec Tanzu ;

; des solutions cloud sur mesure pour les secteurs de la finance , des médias, de l’espace, de la défense, ainsi que pour le secteur public et la santé ;

pour les secteurs de la de la 5G privée pour les entreprises ayant besoin d’un accès sécurisé à faible latence, peu coûteux et avec beaucoup de bande passante ;

pour les entreprises ayant besoin d’un accès sécurisé à faible latence, peu coûteux et avec beaucoup de bande passante ; le déploiement des infrastructures pour accueillir les données de nombreux satellites ;

pour accueillir les données de nombreux satellites ; la place de choix donnée au quantique dans nos développements.

2. Un solide écosystème Nous avons noué une relation de confiance avec nos communautés et toutes celles et ceux qui comme nous croient en un cloud ouvert, interopérable et réversible. Octave Klaba, fondateur et président d’OVHcloud, a d’ailleurs réaffirmé notre volonté de rendre notre Public Cloud accessible à la communauté de développeurs via l’open source. De plus, des partenariats stratégiques continus sont établis avec les intégrateurs systèmes, qui ont vu cette année les revenus générés par cette alliance croître de 20 %. Ce programme sera d’ailleurs déployé aux États-Unis cette année. En parallèle, nous continuons de développer de solides partenariats technologiques mondiaux. Nous accompagnons également de plus en plus de startups dans leur développement et nous commencerons à soutenir cette année des startups américaines. Nous contribuons aussi à la croissance d’éditeurs de logiciels grâce à notre label Open Trusted Cloud. Enfin, nous renforçons notre accompagnement d’écoles et de laboratoires de recherche.

3. Un cloud de confiance Notre cloud garantit la souveraineté de vos données, en particulier si la gouvernance de ces dernières est en jeu. Nous vous laissons en outre la liberté de choix concernant leur localisation. De plus, nous nous engageons à ne jamais utiliser vos données ou à entrer en conflit d’intérêts avec vous. Nous vous garantissons également que tous nos datacenters sont en conformité avec les réglementations locales en matière de gestion des données. Nos offres ont par ailleurs obtenu les plus hautes certifications en matière de sécurité des données, avec SecNumCloud en France. Nous vous protégeons également des lois extraterritoriales comme le CLOUD Act. Enfin, pour les données les plus sensibles, nous vous donnons la possibilité de déployer nos solutions directement dans vos datacenters ou avec du matériel et des logiciels déconnectés d’Internet.