Eco Ex 2022 On Stage : un événement au plus près de vos enjeux

Rencontre annuelle internationale créée en 2013, le Summit, devenu depuis l’Ecosystem Experience, a requis ces deux dernières années une solide agilité opérationnelle. L’événement de l’an dernier, organisé au gré de contraintes sanitaires évolutives d’un pays à l’autre, fut une édition particulièrement challengeante. C’est grâce à notre capacité de résilience que nous avons pu maintenir ce grand rendez-vous, principalement numérique, mais aussi avec le précieux soutien de tout notre écosystème de clients et de partenaires, résolus à témoigner de notre vision commune. Toutefois, l’expérience restait incomplète, car rien ne saurait remplacer les échanges en présentiel autour de vos enjeux. Fort de ce constat, l’ Eco Ex 2022 est une version entièrement repensée .

Cette année, l’ambition cette version de l’Eco Ex est de vous proposer une expérience nouvelle à travers un événement qui fera la part belle à l’ entertainment . Plateau en mode TV show et témoignages entrecoupés d’intermèdes musicaux seront au programme le 8 novembre 2022 , à partir de 16 heures.

Enfin, parce que la crise sanitaire nous a montré que nous avions profondément besoin d’interactions sociales, nous voulions clôturer cette parenthèse partagée avec vous par un cocktail afterwork qui nous permettra d’échanger et de nous enrichir mutuellement. Parce que plus que jamais, vos challenges nous animent et sont au cœur de tous nos développements.

Comme toutes les conditions pour vous faire vivre cette expérience en live sont de nouveau réunies, certains d’entre vous pourront assister physiquement à l’événement (fort de toutes les précautions sanitaires d’usage) . Le « On Stage » accolé à l’Ecosystem Experience marque le retour d’un événement en présentiel et reprend les codes du concert, qui vous sera offert à la fin de la conférence.

Une prise de parole plus concise mais toujours aussi riche

Cette année, l’Eco Ex reste un temps fort au service d’un écosystème fédéré autour de notre cloud confiance et construit autour des témoignages de nos communautés.

Mieux adaptée aux nouveaux usages événementiels, notre traditionnelle conférence internationale a été condensée en une durée de 2 heures, mais reste notre moment phare de l’année : le temps dédié à présenter notre vision et nos valeurs communes. Cette année encore, ce sont des engagements forts que nous prendrons auprès de vous et avec vous, qui partagez ces valeurs.

Entre autres thèmes abordés, nous continuerons de vous assurer l’usage d’un cloud de plus en plus responsable et vous présenterons nos avancées en matière de développement durable. Nous renouvellerons également nos convictions partagées envers un cloud de confiance et la nécessité de continuer d’adopter ensemble une dynamique écosystémique. Nous aborderons nos dernières innovations ainsi que notre roadmap pour vous proposer des solutions toujours au plus près de vos marchés ou de vos enjeux métier. Enfin, nous vous sensibiliserons à l’opportunité d’anticiper les mutations technologiques de demain, telles que l’informatique quantique.

Pour développer tous ces sujets, Michel Paulin, directeur général d’OVHcloud et Octave Klaba, fondateur et président d’OVHcloud, seront accompagnés d’intervenants reconnus pour leur expertise tels que Navi Radjou, conseiller spécialisé dans l’innovation et le leadership, Maud Vinet, responsable du programme quantique au CEA-Leti, Valérian Giesz, cofondateur et directeur général de Quandela… et avec la participation exceptionnelle de Alain Aspect, professeur et directeur de recherche émérite (Institut d’Optique, université Paris-Saclay, École Polytechnique, CNRS) et prix Nobel 2022 de physique.

Réservez dès maintenant votre badge d’accès.

Évidemment, nous proposons une alternative virtuelle à celles et ceux qui ne pourraient pas se joindre à l’Olympia de Paris grâce à une diffusion en live, puisque l’Eco Ex 2022 se veut à la fois une rencontre physique et une expérience numérique simultanée.

Conscients de vos attentes, nous allons également mieux redistribuer la cartographie de nos événements tout au long de l’année. Après l’OTC Day, dédié aux fournisseurs de logiciels qui a eu lieu en octobre 2022, c’est pour satisfaire les plus techs et product centric d’entre vous, que nous vous invitons d’ores et déjà à réserver la date du 2 février 2023 dans votre agenda. Notre nouvel événement, le Very Tech Trip, est fait pour vous : ateliers, démos, labs et partage de bonnes pratiques sont au programme de cette journée riche en contenus ! (D’ici là, n’hésitez pas à postuler au Call For Paper.)