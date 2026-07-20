Enregistrements DNS : comprendre leur rôle et les évolutions SVCB/HTTPS

On ne le voit jamais. Pourtant, sans le DNS, aucun site web ne serait accessible, aucun e-mail ne pourrait être distribué, aucun service en ligne ne fonctionnerait correctement.

Au cœur de ce système se trouvent les enregistrements DNS, qui structurent la manière dont les services sont exposés sur Internet. Ils évoluent avec les architectures web modernes. Chez OVHcloud, cela se traduit notamment par la prise en charge des enregistrements SVCB et HTTPS.

Pour mieux comprendre ces nouveautés, revenons sur les principaux enregistrements DNS et leur rôle.

Le DNS en quelques mots

Le Domain Name System (DNS) traduit un nom de domaine en adresse IP compréhensible par les machines. Lorsqu’un internaute saisit une adresse web (telle que « www.exemple.com »), une requête est ainsi envoyée pour identifier le serveur correspondant.

Cette phase, appelée résolution DNS, s’appuie sur différents types d’enregistrements, chacun remplissant un rôle précis.

Les enregistrements DNS les plus courants

Certains enregistrements sont incontournables dans la configuration d’un domaine. Voici les principaux types présents dans une zone DNS.

A et AAAA : rendre un site accessible

Pour qu’un site soit joignable, son nom de domaine doit être associé à une adresse IP. C’est le rôle des enregistrements A (IPv4) et AAAA (IPv6).

Ils constituent la base de la résolution DNS et permettent aux navigateurs d’atteindre le serveur qui héberge le site.

CNAME : créer un alias entre deux noms de domaine

Un enregistrement CNAME permet de faire pointer un nom de domaine vers un autre, sans l’associer directement à une adresse IP. Par exemple, « blog.exemple.com » peut renvoyer vers « exemple.com », ce qui évite de dupliquer la configuration.

⚠️ À noter : un CNAME ne peut pas être configuré à la racine d’un domaine (« exemple.com »). Il ne s’utilise que sur des sous-domaines, comme « blog.exemple.com ».

MX : gérer la réception des e-mails

Les enregistrements MX (Mail Exchange) indiquent quels serveurs doivent traiter les e-mails destinés à un domaine. Ils jouent un rôle central dans la distribution des messages et dans la fiabilité de la messagerie.

TXT : vérifier un domaine et renforcer la sécurité

Les enregistrements TXT permettent d’associer des informations supplémentaires à un domaine. Ils sont notamment utilisés pour prouver sa propriété auprès de services externes et pour sécuriser les e-mails.

Des mécanismes comme SPF, DKIM ou DMARC reposent sur des enregistrements TXT afin de limiter l’usurpation d’identité et le spam.

SVCB et HTTPS : à quoi servent ces nouveaux enregistrements DNS ?

Lors de la résolution DNS, le navigateur obtient les informations nécessaires pour contacter un serveur.

Les enregistrements SVCB (Service Binding) et HTTPS enrichissent cette étape en indiquant plus précisément comment accéder au service.

Ils peuvent notamment mentionner les protocoles pris en charge (HTTP/2 ou HTTP/3), le serveur à privilégier ou encore certains paramètres techniques destinés à optimiser la connexion.

En transmettant ces informations dès la résolution, ils limitent certains échanges intermédiaires entre le navigateur et le serveur. Ce mécanisme contribue à améliorer la performance et la rapidité de chargement des sites web.