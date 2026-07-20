Enregistrements DNS : comprendre leur rôle et les évolutions SVCB/HTTPS
On ne le voit jamais. Pourtant, sans le DNS, aucun site web ne serait accessible, aucun e-mail ne pourrait être distribué, aucun service en ligne ne fonctionnerait correctement.
Au cœur de ce système se trouvent les enregistrements DNS, qui structurent la manière dont les services sont exposés sur Internet. Ils évoluent avec les architectures web modernes. Chez OVHcloud, cela se traduit notamment par la prise en charge des enregistrements SVCB et HTTPS.
Pour mieux comprendre ces nouveautés, revenons sur les principaux enregistrements DNS et leur rôle.
Le DNS en quelques mots
Le Domain Name System (DNS) traduit un nom de domaine en adresse IP compréhensible par les machines. Lorsqu’un internaute saisit une adresse web (telle que « www.exemple.com »), une requête est ainsi envoyée pour identifier le serveur correspondant.
Cette phase, appelée résolution DNS, s’appuie sur différents types d’enregistrements, chacun remplissant un rôle précis.
Les enregistrements DNS les plus courants
Certains enregistrements sont incontournables dans la configuration d’un domaine. Voici les principaux types présents dans une zone DNS.
A et AAAA : rendre un site accessible
Pour qu’un site soit joignable, son nom de domaine doit être associé à une adresse IP. C’est le rôle des enregistrements A (IPv4) et AAAA (IPv6).
Ils constituent la base de la résolution DNS et permettent aux navigateurs d’atteindre le serveur qui héberge le site.
CNAME : créer un alias entre deux noms de domaine
Un enregistrement CNAME permet de faire pointer un nom de domaine vers un autre, sans l’associer directement à une adresse IP. Par exemple, « blog.exemple.com » peut renvoyer vers « exemple.com », ce qui évite de dupliquer la configuration.
⚠️ À noter : un CNAME ne peut pas être configuré à la racine d’un domaine (« exemple.com »). Il ne s’utilise que sur des sous-domaines, comme « blog.exemple.com ».
MX : gérer la réception des e-mails
Les enregistrements MX (Mail Exchange) indiquent quels serveurs doivent traiter les e-mails destinés à un domaine. Ils jouent un rôle central dans la distribution des messages et dans la fiabilité de la messagerie.
TXT : vérifier un domaine et renforcer la sécurité
Les enregistrements TXT permettent d’associer des informations supplémentaires à un domaine. Ils sont notamment utilisés pour prouver sa propriété auprès de services externes et pour sécuriser les e-mails.
Des mécanismes comme SPF, DKIM ou DMARC reposent sur des enregistrements TXT afin de limiter l’usurpation d’identité et le spam.
SVCB et HTTPS : à quoi servent ces nouveaux enregistrements DNS ?
Lors de la résolution DNS, le navigateur obtient les informations nécessaires pour contacter un serveur.
Les enregistrements SVCB (Service Binding) et HTTPS enrichissent cette étape en indiquant plus précisément comment accéder au service.
Ils peuvent notamment mentionner les protocoles pris en charge (HTTP/2 ou HTTP/3), le serveur à privilégier ou encore certains paramètres techniques destinés à optimiser la connexion.
En transmettant ces informations dès la résolution, ils limitent certains échanges intermédiaires entre le navigateur et le serveur. Ce mécanisme contribue à améliorer la performance et la rapidité de chargement des sites web.
Un cas d’usage clé : l’alias à la racine du domaine
Comme vu précédemment, un enregistrement CNAME ne peut pas être configuré à la racine d’un domaine (comme « exemple.com »). Cette contrainte historique du DNS obligeait à utiliser des solutions alternatives lorsqu’il fallait faire pointer un domaine principal vers un service externe.
Les enregistrements HTTPS et SVCB permettent de lever cette limitation. Ils offrent la possibilité d’indiquer qu’un service web situé à la racine du domaine est fourni par un autre nom, de manière similaire à un CNAME, tout en respectant les règles du DNS.
Prenons un exemple : une entreprise diffuse son site via un CDN accessible à l’adresse « exemple.cdn-provider.net », en conservant « exemple.com » comme point d’accès. Grâce à un enregistrement HTTPS, le navigateur peut être orienté vers le service du CDN sans redirection visible pour l’internaute ni configuration DNS complexe.
⚠️ Ces mécanismes reposent toutefois sur des fonctionnalités récentes. Leur prise en charge peut donc varier selon les navigateurs et les systèmes d’exploitation, en particulier dans des environnements plus anciens.
Quels bénéfices pour ces nouveaux enregistrements ?
En enrichissant la phase de résolution DNS, les enregistrements SVCB et HTTPS permettent une orientation plus précise des clients vers les services adaptés.
Ils contribuent ainsi à réduire la latence, à améliorer la performance perçue, ainsi qu’à renforcer la cohérence entre navigateurs, protocoles et infrastructures.
Ils offrent également davantage de souplesse dans la configuration DNS, notamment pour les environnements intégrant des CDN, des plateformes externes ou des architectures cloud distribuées.
Comment les configurer chez OVHcloud ?
Les enregistrements SVCB et HTTPS sont disponibles depuis votre espace client.
Pour les configurer :
- rendez-vous dans la section « Noms de domaine » ;
- sélectionnez le domaine concerné ;
- accédez à l’onglet « Zone DNS » ;
- ajoutez un nouvel enregistrement de type SVCB ou HTTPS.
Selon votre situation, il peut être nécessaire d’adapter les paramètres associés (priorité, cible, options spécifiques au service). Pour des informations détaillées sur la gestion des enregistrements DNS, consultez notre guide dédié.
En résumé : un DNS plus flexible et performant
Le DNS reste un pilier essentiel d’Internet et continue d’évoluer pour s’adapter aux architectures récentes.
Avec les enregistrements SVCB et HTTPS, il devient possible d’optimiser l’exposition des services, de simplifier certaines configurations (notamment à la racine du domaine) et d’améliorer la performance dès la phase de résolution.Il s’agit d’une évolution technique discrète, mais stratégique, face aux exigences croissantes de rapidité, de sécurité et de flexibilité.