Quelles sont les nouvelles de l’équipe Developer Advocate d’OVHcloud – octobre 2026
Chaque mois, l’équipe Developer Advocate d’OVHcloud crée du contenu, partage ses connaissances et échange avec la communauté Tech.
Voici ce que nous avons fait durant le mois d’octobre 2026. 🚀
🎙️ Tranches de Tech : notre podcast mensuel
Un nouvel épisode de notre podcast Tranches de Tech 🥑 vient de sortir !
- Épisode 31 : l’IT, le royaume des chats ?
Ce mois-ci, nous avons discuté avec Léonore Des Plas, Tech lead, de son métier et de l’actualité Tech du moment.
🎧 Vous pouvez l’écouter sur Ausha, Spotify, Apple Podcasts ou toute autre plateforme de podcasts. Vos retours nous intéressent !
🎤 Conférences
L’équipe a pris la route (et la scène) lors de plusieurs conférences ce mois-ci.
WAX à Marseille, France 🇫🇷
- 🗣️ Stéphane Philippart : « Créer un assistant IA dans son terminal avec Java, Picocli et Quarkus » (🎥 Replay)
Devoxx Belgium à Anvers, Belgique 🇧🇪
- 🗣️ Stéphane Philippart : « 🧰 Dev Containers : the ultimate toolbox for developers? » (🎥 Replay)
- 🗣️ Stéphane Philippart : « 👩💻 Developing with AI: What if it were as simple as adding a library? 🧑💻 »Tech Speak'Her/Tremplin DevFest Toulouse — En ligne
- 🗣️ Aurélie Vache : « Les slides : comment bien se préparer ? »
KCD UK Edinburgh à Édimbourg, Écosse 🏴
Tech Speak'Her/Tremplin DevFest Toulouse — En ligne
🗣️ Aurélie Vache : « Les slides : comment bien se préparer ? »
KCD UK Edinburgh à Édimbourg, Écosse 🏴
Cloud Native Days Norway à Bergen, Norvège 🇳🇴
- 🗣️ Aurélie Vache : « Understanding Kubernetes in a visual way »
BDX I/O à Bordeaux, France 🇫🇷
- 🗣️ Stéphane Philippart : « 🤖 Apprendre à notre IA à apprendre... 🧠 »
- 🗣️ Stéphane Philippart : « Ajouter de l’IA à nos applications : et si c’était aussi simple qu’ajouter une librairie ? »
Codemotion Milanà Milan, Italie 🇮🇹
- 🗣️ Aurélie Vache : « The Ultimate Kubernetes Challenge: An interactive Trivia Game on concepts, components, usage... »
🤝 Rencontres avec la communauté
Nous avons échangé avec la communauté au-delà des conférences.
- 🏫 Journée Cloud SKOLAE (SKOLAE, Tours, 21 octobre) : Stéphane est intervenu avec le programme OVHcloud Education auprès des étudiantes et étudiants. Un talk et une table ronde autour du cloud se sont ainsi tenus.
Nos derniers articles de blog
Voici les articles publiés par l’équipe sur le blog d’OVHcloud ou ailleurs ce mois-ci :
- 📝 OVHcloud devient membre Platinum de la CNCF par Aurélie Vache (octobre 2026)
��💻 Exemples de code et open source
Nous publions régulièrement des exemples de code et des projets open source pour vous aider à démarrer avec les produits OVHcloud. Jetez un œil à notre dépôt public-cloud-examples sur GitHub.
Nouveautés du mois
La suite
Un petit avant-goût de ce qui arrive
- 📅 Conférence KubeCon + CloudNativeCon North America (Atlanta, États-Unis)
- 🎤 Aurélie Vache anime un talk le 10 novembre : « I packaged my app in a container image, and now what? �»
- 📅 Conférence JFall (Ede, Pays-Bas)
- 🎤 Stéphane Philippart anime un workshop le 12 novembre : « 👩💻 Developing with AI: What if it were as simple as adding a library? 🧑💻 »
- 📅 Conférence OVHcloud AI Summit (Paris, France) le 19 novembre
- 🎤 Aurélie Vache anime un talk : « J’ai packagé mon application en image Docker et maintenant ? »
💬 Restons en contact
Envie d’échanger avec nous, de partager vos idées ou simplement de nous dire bonjour ?
Voici comment contacter l’équipe Developer Advocate.
- 🟣 Discord : Serveur Discord OVHcloud
- 🐦 X/Twitter : @OVHcloud
- 💼 LinkedIn : OVHcloud LinkedIn
- 🐙 GitHub : github.com/ovh
On se retrouve le mois prochain ! 👋