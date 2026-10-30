Quelles sont les nouvelles de l’équipe Developer Advocate d’OVHcloud – octobre 2026

Chaque mois, l’équipe Developer Advocate d’OVHcloud crée du contenu, partage ses connaissances et échange avec la communauté Tech.

Voici ce que nous avons fait durant le mois d’octobre 2026. 🚀

🎙️ Tranches de Tech : notre podcast mensuel

Un nouvel épisode de notre podcast Tranches de Tech 🥑 vient de sortir !

Ce mois-ci, nous avons discuté avec Léonore Des Plas, Tech lead, de son métier et de l’actualité Tech du moment.

🎧 Vous pouvez l’écouter sur Ausha , Spotify , Apple Podcasts ou toute autre plateforme de podcasts. Vos retours nous intéressent !

🎤 Conférences

L’équipe a pris la route (et la scène) lors de plusieurs conférences ce mois-ci.