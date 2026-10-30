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Quelles sont les nouvelles de l’équipe Developer Advocate d’OVHcloud – octobre 2026

Stéphane Philippart3 min de lecture
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Quelles sont les nouvelles de l’équipe Developer Advocate d’OVHcloud – octobre 2026

Chaque mois, l’équipe Developer Advocate d’OVHcloud crée du contenu, partage ses connaissances et échange avec la communauté Tech.

Voici ce que nous avons fait durant le mois d’octobre 2026. 🚀

🎙️ Tranches de Tech : notre podcast mensuel

Un nouvel épisode de notre podcast Tranches de Tech 🥑 vient de sortir !

Ce mois-ci, nous avons discuté avec Léonore Des Plas, Tech lead, de son métier et de l’actualité Tech du moment.

🎧 Vous pouvez l’écouter sur Ausha, Spotify, Apple Podcasts ou toute autre plateforme de podcasts. Vos retours nous intéressent !

🎤 Conférences

L’équipe a pris la route (et la scène) lors de plusieurs conférences ce mois-ci.

WAX à Marseille, France 🇫🇷

Stéphane Philippart sur la scène de la WAX à Marseille, devant son ordinateur portable

Devoxx Belgium à Anvers, Belgique 🇧🇪

KCD UK Edinburgh à Édimbourg, Écosse 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

Stéphane Philippart, Developer Advocate OVHcloud, pointe du code projeté lors de Devoxx Belgium

Tech Speak'Her/Tremplin DevFest Toulouse — En ligne

🗣️ Aurélie Vache : « Les slides : comment bien se préparer ? »

KCD UK Edinburgh à Édimbourg, Écosse 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

Aurélie Vache présente The Ultimate Kubernetes Challenge au public de KCD UK à Édimbourg

Cloud Native Days Norway à Bergen, Norvège 🇳🇴

  • 🗣️ Aurélie Vache : « Understanding Kubernetes in a visual way »

BDX I/O à Bordeaux, France 🇫🇷

Codemotion Milanà Milan, Italie 🇮🇹

 

🤝 Rencontres avec la communauté

Nous avons échangé avec la communauté au-delà des conférences.

  • 🏫 Journée Cloud SKOLAE (SKOLAE, Tours, 21 octobre) : Stéphane est intervenu avec le programme OVHcloud Education auprès des étudiantes et étudiants. Un talk et une table ronde autour du cloud se sont ainsi tenus.

Nos derniers articles de blog

Voici les articles publiés par l’équipe sur le blog d’OVHcloud ou ailleurs ce mois-ci :

💻 Exemples de code et open source

Nous publions régulièrement des exemples de code et des projets open source pour vous aider à démarrer avec les produits OVHcloud. Jetez un œil à notre dépôt public-cloud-examples sur GitHub.

Nouveautés du mois

La suite

Un petit avant-goût de ce qui arrive

 

💬 Restons en contact

Envie d’échanger avec nous, de partager vos idées ou simplement de nous dire bonjour ?

Voici comment contacter l’équipe Developer Advocate.

On se retrouve le mois prochain ! 👋

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