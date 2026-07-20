Les choix de conception qui déterminent la réussite ou l’échec d’une migration cloud : retours d’expérience du terrain

Migrer vers le cloud est une étape stimulante, mais les décisions prises en amont conditionnent durablement la suite. La véritable pression se fait sentir à mesure que les usages augmentent et que les architectures sont soumises à des charges plus soutenues. Ce qui fonctionne lors de la migration initiale ne tient pas toujours lorsque les systèmes doivent évoluer à l’échelle de plusieurs régions, équipes et charges de travail. Les ingénieurs des Professional Services et les Customer Success Managers d’OVHcloud mettent en lumière des décisions souvent sous-estimées, mais déterminantes pour la réussite des migrations et des déploiements dans le cloud public, en posant les bases d’une croissance à la fois évolutive et durable. Ce qui est négligé au départ, mais qui façonne l’évolutivité par la suite Le succès à long terme d’un projet cloud se joue généralement au cours des six à douze premiers mois. C’est durant cette période que les choix d’infrastructure ont le plus d’impact et que la préparation opérationnelle devient critique. Souvent relégués au second plan lors d’une migration, le réseau, l’architecture régionale et les fondations opérationnelles s’imposent rapidement comme des éléments clés à mesure que les environnements se développent. Les premiers déploiements peuvent fonctionner avec succès en utilisant des interfaces publiques et des configurations par défaut. Mais à mesure que les services se multiplient, le trafic interne augmente entre les API, les bases de données et les couches de traitement en arrière-plan. Sans un modèle de réseau privé, cette couche de communication peut introduire de la latence, exposer des données sensibles et entraîner, à terme, des refontes complexes.

« La sécurité doit être la priorité. Un simple ’lift and shift’, sans conception préalable d’une landing zone sécurisée et évolutive, ne suffit pas. Il est essentiel de mettre en place dès le départ une infrastructure adaptée aux besoins futurs. » Olivier Javaux, Professional Services, OVHcloud

Quand une décision de conception réseau permet à la plateforme d’évoluer efficacement Une plateforme e-commerce, en transition d’une architecture monolithique vers des microservices, faisait initialement transiter toutes ses communications backend via des adresses IP publiques.

« Lors d’un pic de trafic de type Black Friday, la latence a été multipliée par trois. Non pas parce que les serveurs étaient lents, mais parce que tous les microservices internes parlaient via des interfaces publiques.» Amarjit Toor, Customer Success Manager, OVHcloud

La stratégie régionale obéit à la même logique. Le choix entre un déploiement en zone de disponibilité unique ou multiple influence directement la résilience, les mécanismes de bascule et la complexité opérationnelle. Revenir sur ces choix après le déploiement s’avère particulièrement complexe, surtout lorsque des dépendances de données et du trafic en production sont déjà en place. En intégrant dès le départ les perspectives de croissance, les exigences de disponibilité et les besoins de continuité d’activité, les organisations peuvent inscrire l’évolutivité et la durabilité au cœur même de la conception de leurs systèmes, et ainsi éviter des ajustements coûteux par la suite. Les landing zones et les dispositifs opérationnels sont également trop souvent relégués au second plan, alors qu’ils jouent un rôle clé dans les opérations quotidiennes, la gestion des incidents et la conformité à mesure que les systèmes évoluent. L’un des enseignements majeurs réside dans un changement de posture : les équipes cloud doivent passer d’une logique centrée sur le déploiement de l’infrastructure à une approche intégrant dès le départ la visibilité, la gouvernance et le pilotage opérationnel. Les services managés et les plateformes standardisées accompagnent cette transition en réduisant la charge opérationnelle, tout en améliorant la supervision à mesure que les environnements gagnent en complexité. La dimension humaine, enfin, ne doit pas être sous-estimée. Une intégration structurée, associée à des formations adaptées et à un alignement clair entre les parties prenantes opérationnelles, permet de limiter les incompréhensions et d’accélérer l’adoption. À l’inverse, lorsque la conduite du changement est négligée dès les premières phases, même des plateformes cloud techniquement solides peuvent être perçues comme risquées, freinant les déploiements et renforçant les résistances internes.

« Une formation adaptée doit être mise en place afin que les équipes ne perdent pas la maîtrise de leur infrastructure. » Olivier Picquenot, Directeur Customer Success, OVHcloud

💡 Conseil de mise en œuvre : Réaliser une évaluation de maturité cloud ou un proof of concept ciblé permet de valider la conception réseau et les mécanismes de résilience, et de poser ainsi les bases nécessaires à une évolutivité durable. Le travail essentiel qui transforme des objectifs stratégiques en décisions d’architecture La migration et le passage à l’échelle s’appuient sur des objectifs bien identifiés : améliorer les performances, maîtriser les coûts et accompagner la croissance. C’est dans la traduction de ces objectifs en décisions d’infrastructure que la complexité se révèle.

« L’évolutivité doit être étudiée dès le départ, notamment en tenant compte des profils de charge. L’un des principaux avantages du cloud réside dans sa capacité à s’adapter à la hausse ou à la baisse en fonction de la charge. » Olivier Picquenot

Comprendre dès le départ les dépendances applicatives, les pics de charge, les exigences de conformité ou encore les écarts de compétences au sein des équipes est déterminant. Sans cette visibilité, les décisions liées à l’évolutivité deviennent réactives, prises dans l’urgence et sur la base d’informations incomplètes. Les équipes doivent donc expliciter leurs hypothèses dès le début, en se posant des questions concrètes : Comment le trafic interne entre les services se comportera-t-il sous charge ?

À quels moments les pics d’activité surviennent-ils et comment les mécanismes d’adaptation permettront-ils d’y répondre ?

Quelles contraintes de conformité ou de localisation des données influencent le déploiement des ressources ?

Les équipes disposent-elles des compétences nécessaires pour exploiter des plateformes complexes dans la durée ? L’automatisation du provisionnement, de l’adaptation à la charge et du monitoring garantit des déploiements reproductibles et prépare les équipes �à évoluer efficacement. En parallèle, la clarification des responsabilités, la standardisation des environnements et la réduction de la dispersion des outils facilitent le diagnostic des incidents, renforcent la conformité et contribuent à une meilleure maîtrise des coûts. À mesure que les équipes et les plateformes se développent, la cohérence devient un véritable levier d’efficacité. La transition d’applications monolithiques vers des architectures en microservices ou vers Kubernetes reste complexe. Une approche progressive permet toutefois de sécuriser cette transformation. Commencer par un service à faible risque permet de valider les processus de migration, d’ajuster les mécanismes d’adaptation et d’étendre progressivement le périmètre, tout en renforçant la confiance des équipes. Quand une approche « tout en une fois » devient contre-productive Une organisation a tenté une migration complète vers des microservices en une seule phase, ce qui a entraîné des erreurs de déploiement et des problèmes de configuration. Les interruptions de service qui en ont résulté ont ralenti l’ensemble du projet. Le passage à une approche progressive, combinée à un provisionnement automatisé et à un accompagnement managé, a permis de rétablir des opérations stables et prévisibles, tout en accélérant l’adoption. 💡 Conseil de mise en œuvre : S’appuyer sur la reproductibilité constitue un levier clé pour accompagner l’évolution des plateformes. L’automatisation, la standardisation et le déploiement progressif permettent d’en assurer la stabilité dans la durée. Éviter les coûts cachés Les hypothèses héritées des systèmes existants, tout comme le surdimensionnement, constituent des pièges fréquents lors des migrations vers le cloud. Sans remise en question des modèles de conception, les équipes risquent de générer des coûts inutiles et d’alourdir la complexité opérationnelle. Or, les environnements cloud évoluent rapidement. Une révision régulière de l’architecture permet de tirer pleinement parti des nouveaux services et d’adopter des modèles plus efficaces.

« La réponse la plus importante est l’automatisation. Avec des outils comme Terraform ou OpenTofu, les organisations sont prêtes à passer à l’échelle. » Olivier Javaux

L’automatisation du provisionnement, de l’adaptation à la charge et du monitoring garantit des déploiements reproductibles et prépare les équipes à évoluer efficacement. En parallèle, la clarification des responsabilités, la standardisation des environnements et la réduction de la dispersion des outils facilitent le diagnostic des incidents, renforcent la conformité et contribuent à une meilleure maîtrise des coûts. À mesure que les équipes et les plateformes se développent, la cohérence devient un véritable levier d’efficacité. La transition d’applications monolithiques vers des architectures en microservices ou vers Kubernetes reste complexe. Une approche progressive permet toutefois de sécuriser cette transformation. Commencer par un service à faible risque permet de valider les processus de migration, d’ajuster les mécanismes d’adaptation et d’étendre progressivement le périmètre, tout en renforçant la confiance des équipes. Quand une approche « tout en une fois » devient contre-productive Une organisation a tenté une migration complète vers des microservices en une seule phase, ce qui a entraîné des erreurs de déploiement et des problèmes de configuration. Les interruptions de service qui en ont résulté ont ralenti l’ensemble du projet. Le passage à une approche progressive, combinée à un provisionnement automatisé et à un accompagnement managé, a permis de rétablir des opérations stables et prévisibles, tout en accélérant l’adoption. 💡 Conseil de mise en œuvre : S’appuyer sur la reproductibilité constitue un levier clé pour accompagner l’évolution des plateformes. L’automatisation, la standardisation et le déploiement progressif permettent d’en assurer la stabilité dans la durée. Éviter les coûts cachés Les hypothèses héritées des systèmes existants, tout comme le surdimensionnement, constituent des pièges fréquents lors des migrations vers le cloud. Sans remise en question des modèles de conception, les équipes risquent de générer des coûts inutiles et d’alourdir la complexité opérationnelle. Or, les environnements cloud évoluent rapidement. Une révision régulière de l’architecture permet de tirer pleinement parti des nouveaux services et d’adopter des modèles plus efficaces.

« Un modèle de tarification prédictif et transparent, dans lequel les clients paient uniquement pour les ressources réellement consommées, comme le stockage, la puissance de calcul ou la bande passante, permet de mieux anticiper les projets. » Amarjit Toor