Découvrez notre offre Managed Bare Metal Essentials

Par Christine Magnier / 2020-12-10 / Bare Metal Cloud, Essentials, Managed Bare Metal, OVHcloud Managed Bare Metal, OVHcloud Managed Bare Metal Essentials, VMware La généralisation du télétravail et l’augmentation des services en ligne obligent les entreprises à accélérer leur transition vers le cloud. Les infrastructures et les équipes techniques sont de plus en plus sollicitées, et les enjeux liés au déploiement rapide et massif de solutions digitales ont des impacts financiers et humains. Afin de faciliter la vie de nos utilisateurs intégrateurs et hébergeurs, nous avons récemment complété notre univers Bare Metal Cloud avec des services d’infrastructure et de stockage à forte valeur ajoutée.

Cette nouvelle catégorie de produits s’appelle Managed Bare Metal, à distinguer des serveurs dédiés Bare Metal qui sont entièrement administrés par nos utilisateurs. En effet, nous opérons le Managed Bare Metal pour vous, ce qui vous permet de bénéficier de nos capacités d’automatisation, d’orchestration et de gestion 24 h/24 et 7 j/7, tout en conservant votre indépendance et le contrôle de vos infrastructures. À terme, enrichie par d’autres solutions de virtualisation et de stockage, la première offre de Managed Bare Metal que nous proposons s’intitule « Managed Bare Metal Essentials, powered by VMware® ». Une nouvelle génération de Bare Metal Cette première brique reposant sur du VMware, illustre une nouvelle fois notre capacité d’innovation et de standardisation grâce à notre écosystème de partenaires technologiques. Après avoir été l’un des premiers fournisseurs cloud européen à se lancer sur le Hosted Private Cloud en s’appuyant sur du VMware, nous nous adressons aujourd’hui aux entreprises familières du Bare Metal qui souhaitent une infrastructure prête à l’emploi, résiliente, évolutive et au meilleur prix. Ces mêmes entreprises qui ne veulent plus se soucier de la mise en œuvre et de l’administration de leur infrastructure et souhaitent se concentrer sur leur valeur ajoutée et le développement de leurs applications métiers. Alliant le meilleur des deux mondes, le Bare Metal et la virtualisation par VMware, cette offre simplifie la gestion des machines virtuelles et des ressources associées, tout en bénéficiant d’une haute disponibilité. En quelques clics, vous pouvez déployer, déplacer, dimensionner et sauvegarder vos machines virtuelles. L’offre Managed Bare Metal Essentials vous permet à la fois de gagner de temps et d’augmenter votre productivité.

Évolutivité et gouvernance de vos données Cette gamme est composée de 3 packs : Le Pack Essentials ESS64 , basé sur 2 hôtes monoprocesseur Intel Xeon E5 2689 V4 avec 64 Go de mémoire ainsi que 2 datastores de 2 To en SSD. Cette infrastructure est complétement dédiée et redondée. La bande passante, entre les équipements de l’infrastructure, ainsi que la bande passante publique sont de 3 Gbit/s et sont illimitées. La licence VMware Enterprise Plus est également disponible dans le pack.

, basé sur 2 hôtes monoprocesseur Intel Xeon E5 2689 V4 avec 64 Go de mémoire ainsi que 2 datastores de 2 To en SSD. Cette infrastructure est complétement dédiée et redondée. La bande passante, entre les équipements de l’infrastructure, ainsi que la bande passante publique sont de 3 Gbit/s et sont illimitées. La licence VMware Enterprise Plus est également disponible dans le pack. Le Pack Essentials ESS128 et le Pack Essentials ESS256 , très prochainement disponibles avec un processeur Intel Xeon E5-2680 V4 et 128 Go de mémoire pour ESS128 et une plateforme biprocesseur Intel Xeon E5-2680 V4 et 256 Go de mémoire pour ESS256 . Le reste du pack est identique au ESS64. Les ressources peuvent être réduites ou augmentées selon vos charges de travail. L’ajout ou la suppression des hôtes et des datastores se fait directement depuis votre interface de gestion. Les hôtes additionnels peuvent être identiques ou différents de ceux du pack de démarrage. Par exemple, des hôtes ESS128 ou ESS256 peuvent compléter un pack Essentials ESS64. Les datastores additionnels présentent quant à eux des capacités variant de 3 To à 36 To. Les nouvelles ressources sont livrées en 30 minutes et bénéficient d’une facturation transparente et prévisible, au mois ou à l’heure. Les fonctionnalités VMware disponibles avec nos packs sont nombreuses : vMotion pour migrer à chaud les machines virtuelles sans interruption de services

pour migrer à chaud les machines virtuelles sans interruption de services vSphere High Availability (HA) pour le redémarrage automatique en cas de panne du matériel

(HA) pour le redémarrage automatique en cas de panne du matériel DRS ( Dynamic Ressources Scheduling ) qui harmonise automatiquement l’utilisation des ressources afin d’éviter la surcharge

( ) qui harmonise automatiquement l’utilisation des ressources afin d’éviter la surcharge Fault Tolerance grâce à qui, en cas de défaillance d’un hôte, VMware envoie automatique la machine virtuelle sur un hôte passif et anticipe ainsi toute interruption de service

grâce à qui, en cas de défaillance d’un hôte, VMware envoie automatique la machine virtuelle sur un hôte passif et anticipe ainsi toute interruption de service vROps ( vRealise Operations ) pour optimiser en continu les performances, la gestion et la planification de la capacité Et des options viennent compléter nos packs : La sauvegarde automatique via notre solution « Veeam managed backup » pour vous garantir la sauvegarde et la restauration de vos données en cas de problème

» pour vous garantir la sauvegarde et la restauration de vos données en cas de problème Les « IP flottantes » pour plus de flexibilité dans le développement ou la mise à disposition de vos applications