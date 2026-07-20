Covid 19 – One Team – One Company – #Open_solidarity

Depuis que l'épidémie de covid 19 a été déclarée le 30 janvier, nous suivons étroitement l’évolution de la situation à travers le monde. À ce jour, en fonction des directives des autorités sanitaires compétentes, notre entreprise gère les situations locales, partout où nous avons des équipes, afin de garantir leur sécurité et vous garantir la continuité de vos services. Nous encourageons chacun à suivre les recommandations des pouvoirs publics et des autorités nationales et internationales, les actes de prévention simples comme respecter les gestes barrières sont de véritables actes de citoyenneté. Soyons solidaires et vigilants, c’est ensemble que nous trouverons les solutions afin d’affronter cette crise mondiale sans précèdent.

Garantir la santé et la sécurité de tous nos collaborateurs, une priorité pour OVHcloud Nous avons renforcé nos mesures de prévention dès la reconnaissance de l’épidémie par l’OMS : suspension des déplacements, renforcement des mesures de sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène et de sécurisation de nos sites. Nous avons pris la décision pour notre protection et pour la protection de tous les citoyens, de généraliser le home office pour tous (hors collaborateurs dans les usines et datacenters) pour tous les sites mondiaux d’OVHcloud. L’ensemble de nos sites sera fermé dans le courant de cette semaine, à l’exception de la Production (pour qui nous avons revu les shifts pour limiter au strict minimum les interactions) et des datacenters. Nous sommes conscients que protéger nos salariés contribue à une chaîne sanitaire plus large. Assurer la garantie de continuité des services de nos clients

Nos équipes sont pleinement mobilisées pour vous accompagner dans les meilleures conditions. Nous déployons des plans de continuité en conséquence. Notre priorité est d’assurer un service opérationnel de qualité, essentiel au maintien de l’activité de tous nos clients, que ce soit à l’échelle de votre entreprise ou à une échelle stratégique au niveau national, et ce partout où nous sommes présents à travers le monde.

Notre service client bénéficie des mesures de télétravail mises en place mondialement et sera assuré comme habituellement. Ce dispositif, déjà effectif depuis 2 semaines en Italie, est déployé depuis dans tous les pays, et est sans impact sur la qualité de nos services. Nous sommes également mobilisés dans nos datacenters, où nos mesures de prévention ont été renforcées. À ce jour, toutes les opérations de maintenance au niveau du datacentre ou au niveau de vos serveurs peuvent être réalisées comme d’habitude. Notre infrastructure réseau reste capable d’absorber 20tbps de bande passante et nous ne prévoyons à ce titre aucun impact sur la qualité de services que nous vous proposons. À cette heure et en étroite relation avec nos fournisseurs, nous ne prévoyons aucun souci d’approvisionnement pour nos prochaines livraisons nécessaires à la production de nos propres serveurs. « Les équipes OVHcloud se mobilisent de manière exceptionnelle », souligne Michel Paulin. Participer à l’effort de solidarité : Open-solidarity

Face à la crise sanitaire, de nombreuses entreprises se mobilisent pour lancer de manière solidaire des offres de télétravail, de collaboration et d’activités de santé. Au regard de la gravité de la situation et du confinement en cours et à venir dans les différents pays, il faut s’attendre à ce que ces offres soient extrêmement sollicitées. L’esprit d’entraide et de communauté (« working together ») fait partie des valeurs fondamentales d’OVHcloud, portées par notre fondateur Octave Klaba et notre CEO Michel Paulin. OVHcloud a donc décidé de mettre dans la mesure du possible des infrastructures à disposition, de manière gracieuse et sans engagement, pendant toute la durée de la crise, pour les solutions elles-mêmes gratuites et sans engagement, afin d’aider à supporter les pics de charges sur les sites de ces secteurs d’activité qui ne manqueront pas d’intervenir en cas de gratuité de service.

« #Open_solidarity. Cette initiative est un élan collectif et ouvert, d’entre-aide numérique, dont le but est de faciliter la disponibilité de solutions technologiques solidaires et gratuites,. Ainsi OVHcloud s’engage et fournit gratuitement et sans engagement, pendant toute la durée de la crise, des services d’infrastructures de webcloud, de baremetal, de private cloud et de public cloud pour héberger des éditeurs de logiciel, des start up et des sociétés de services, afin de leur permettre de proposer également gratuitement et sans engagement leurs solutions de télétravail, de communication, de santé et autres solutions pour les PME et les particuliers. » Michel Paulin, CEO d'OVHcloud