Leçons tirées d'entreprises en forte croissance qui conçoivent leur infrastructure pour évoluer et 6 autres cas d'usage inspirants

L’évolution d’une entreprise n'est jamais linéaire. Sa croissance apporte de nouvelles possibilités, mais aussi de nouvelles préoccupations. Le véritable enjeu consiste à rester agile tout en posant des bases techniques solides permettant à l'innovation de s'épanouir.

Dans tous les secteurs, des équipes ambitieuses évoluent plus rapidement et plus intelligemment avec des infrastructures cloud qui s'adaptent à elles, non l'inverse.

Dans cet article de blog, deux expertes d'OVHcloud prennent la parole. Emma Dennard, Managing Director Corporate UK, the Netherlands, the Nordics & Canada et Sylvie Houlière Mayca, Managing Director Corporate France Belux & MEA partagent des analyses et des exemples de scale-ups qui transforment leurs défis en réussites concrètes.

Innovateur dans le domaine de l’IA ou pionnier du numérique : voici comment les entreprises réussissent lorsque l’ouverture, l’évolutivité et la transparence rencontrent la créativité technique.

Transformer l'intelligence en impact

Emma Dennard, VP of Northern Europe, OVHcloud

Pour de nombreuses entreprises qui développent de l’IA, le principal obstacle n’est pas l’imagination, mais l'intégration. L’entreprise suédoise Hopsworks le sait mieux que quiconque. Issue d’un projet de recherche universitaire, sa plateforme aide les équipes de développement à tout accélérer, de la reconnaissance d’image à la détection des fraudes en passant par l’entraînement de modèles LLM.

Lorsque Hopsworks a rencontré OVHcloud pour la première fois, l’équipe était frustrée par des outils d’hyper-évolutivité qui fonctionnaient mal ensemble et par une tarification cloud complexe. L’entreprise avait besoin de liberté. La liberté d'innover rapidement, de rester ouvert et de gérer la croissance selon ses termes.

En rejoignant l’OVHcloud Startup Program, Hopsworks a migré son offre serverless vers Public Cloud, utilisant un stockage d'objets compatible S3 et des frameworks open source pour rester agile à mesure que l'IA évolue. Le résultat ? 62 % d'économies sur les coûts du cloud, libérant des capitaux pour de nouveaux projets stratégiques.

Plus que cela, Hopsworks a évité le verrouillage qui peut ralentir l'innovation. Avec la tarification prévisible d'OVHcloud, la souveraineté européenne et les normes ouvertes, l'entreprise a gagné la flexibilité de continuer à s'adapter.

En savoir plus sur la façon dont Hopsworks fait évoluer l'innovation IA sans compromis.

💡 Conseil d'Emma

L’IA évolue vite, mais les bonnes décisions survivent à l’effet de mode. Rester adaptable signifie penser au-delà de la prochaine version et anticiper ce qui vient après.

Élever le niveau de l'IA

Emma Dennard, VP of Northern Europe, OVHcloud

Avant que le monde ne parle d’IA générative, Leetify utilisait déjà le machine learning pour aider les joueurs et joueuses à progresser. Sa plateforme de coaching IA analyse leur performance sur

Counter-Strike: Global Offensive, donnant un retour instantané après chaque match.Cela nécessite une bande passante importante. En 2022, Leetify traitait plus de deux millions de matchs chaque mois, en déplaçant environ 70 To de données en temps réel. Tout retard, panne ou attaque DDoS pourrait signifier une perte de joueurs… ainsi que leur confiance.

En combinant serveurs dédiés et Public Cloud d’OVHcloud, Leetify a gagné en fiabilité comme en flexibilité : 99,99 % de disponibilité, trafic illimité non mesuré et capacité de monter en charge instantanément lors des tournois d’ampleur.

Résultat : des coûts réduits d’environ 50 % et des performances ininterrompues pour les joueurs et joueuses du monde entier. Pour une équipe dynamique qui fait avancer l’IA dans le gaming, ce niveau de stabilité représente des économies, mais aussi la liberté d’innover, d’expérimenter et de réussir.

Découvrez comment Leetify reste compétitif grâce à la fiabilité d'OVHcloud.

💡 Conseil d'Emma

Parfois, la meilleure technologie est celle à laquelle vous n'avez pas à penser. Quand tout fonctionne simplement, votre équipe peut se concentrer sur l’essentiel : l’innovation et la croissance.

Réinventer la fiabilité

Sylvie Houlière Mayca

À une époque marquée par les bouleversements, peu de noms inspirent autant la confiance que Ravensburger. L'entreprise allemande stimule la créativité depuis plus d'un siècle à travers des jeux, des livres et des puzzles que des millions de familles connaissent par cœur. Mais même la tradition a dû se transformer.

À mesure que l'activité mondiale de Ravensburger s’est développée, son empreinte numérique a également augmenté. La stratégie de mise sur le marché de la marque combine la vente au détail physique avec une plateforme e-commerce en pleine croissance. Les deux doivent fonctionner de manière transparente, en tout temps.Lors de pics de trafic comme à Noël, ou lors de confinements introduits pendant la pandémie de Covid-19, le trafic vers la boutique en ligne pouvait exploser du jour au lendemain. L'infrastructure sur site de l'entreprise ne pouvait tout simplement pas suivre. Le défi était clair : offrir la même expérience premium à chaque cliente et client, à toute heure, sans interruption.

Ravensburger a migré son activité en ligne vers le Private Cloud d’OVHcloud, bénéficiant d’une infrastructure conçue pour la flexibilité, la haute disponibilité et une envergure internationale. Avec des ressources de calcul, de stockage et de mise en réseau optimisées pour la performance, les hausses de demandes sont gérées automatiquement.Maintenant, avec ses fondations e-commerce sécurisées, le prochain chapitre de Ravensburger est entièrement axé sur l'intelligence artificielle. Cela signifie utiliser l'IA pour mieux comprendre les profils client et associer les produits aux enfants et aux familles du monde entier.

En savoir plus sur la façon dont Ravensburger combine résilience et croissance avec OVHcloud.

💡 Conseil de Sylvie

Lorsqu'une entreprise se développe, elle a besoin d'une infrastructure qui évolue avec elle. Ne vous concentrez pas seulement sur les besoins immédiats, choisissez un partenaire qui vous donnera les moyens de grandir.

Cultiver une croissance durable

Sylvie Houlière Mayca

Quand on parle d’IA, l'agriculture n'est peut-être pas toujours la première industrie à laquelle on pense.Mais la scale-up colombienne Manglar montre comment la technologie peut améliorer et soutenir de manière significative ce secteur vital. Axée sur l’innovation agrotech, l’entreprise utilise l’imagerie par drone et le machine learning pour surveiller les cultures, détecter précocement les problèmes et améliorer durablement les rendements.

Lorsque Manglar a d'abord établi un partenariat avec OVHcloud, l'équipe avait besoin d'un moyen d'équilibrer une croissance rapide avec des coûts et des performances prévisibles. Ce qui a commencé comme la recherche d’un stockage efficace s'est transformé en une collaboration d'infrastructure à grande échelle. En intégrant les instances GPU d’OVHcloud pour l'entraînement et l'inférence ainsi que des serveurs de stockage pour le traitement des données, Manglar exécute désormais une analyse d’images haute performance qui fournit des insights en temps réel aux agriculteurs de Colombie, du Mexique et du Brésil. Mais l'entreprise ne s'arrête pas là, avec des plans pour s'étendre ensuite aux États-Unis et en Argentine.Pour une entreprise travaillant au croisement de la technologie et de l'environnement, la fiabilité et la gouvernance sont primordiales. La tarification transparente d'OVHcloud, son architecture ouverte et son support local dédié ont aidé Manglar à optimiser ses ressources, à maintenir la confiance des investisseurs et à croître de manière responsable. Et ce, tant sur le plan technique que financier.

Derrière le succès se trouve une équipe technique qui utilise la data science pour atteindre son objectif. Ces ingénieurs ont affiné les modèles d'inférence pour fournir des prédictions plus rapides et plus précises, tandis que la direction de l’entreprise se concentre sur l'impact à l'échelle économique et environnementale. L’entreprise est un modèle de la façon dont l'innovation peut aider à promouvoir la durabilité, sans la contraindre.

Les prochaines étapes pour Manglar incluent la migration complète de ses charges de travail ML et d'inférence vers OVHcloud, nécessitant la disponibilité des GPU H100 ou H200. Cela permettra un dimensionnement plus efficace, tout en améliorant la vitesse de traitement. Une spécificité d’OVHcloud réside dans la capacité de transformer l'infrastructure en moteur de croissance tout en gardant la gouvernance et l'impact à l'esprit.

💡 Conseil de Sylvie

Choisissez un partenaire cloud qui offre flexibilité, conseils personnalisés et véritable soutien humain, pas seulement une infrastructure. Avec la bonne collaboration, le cloud cesse d'être une simple solution technique et devient un puissant accélérateur de la croissance de votre entreprise.

Évoluez intelligemment : 6 cas d'usage inspirants

1. Reconstruire pour gagner en agilité

Webmecanik a transformé son infrastructure monolithique en une plateforme distribuée pour mieux répondre à la demande croissante. En adoptant la solution Kubernetes d’OVHcloud, l’entreprise a gagné en évolutivité, amélioré ses performances et renforcé sa fiabilité. L’engagement de Webmecanik en faveur d’une automatisation centrée sur le client lui permet de proposer des solutions marketing capables de s’adapter dynamiquement aux besoins de sa clientèle.

Découvrez comment Webmecanik a réussi à se développer ici.

2. Maîtriser l'élan

La publicité programmatique nécessite rapidité, précision et fiabilité. Nexx360 a tiré parti de l'infrastructure Kubernetes d'OVHcloud pour étendre sa plateforme publicitaire à l'échelle mondiale. Elle maintient en outre de hautes performances, même lors des pics de diffusion d'annonces. L’utilisation innovante de l’automatisation dans l’optimisation des campagnes permet à l’équipe de se démarquer en tant que transformateurs des opérations de marketing numérique.

Découvrez comment Nexx360 reste flexible et rentable dans le cloud ici.

3. Améliorer l'expérience utilisateur

CUX, une plateforme d’automatisation de l’UX, avait besoin d’un hébergement sur mesure pour gérer des charges de travail spécifiques et offrir une expérience utilisateur cohérente. OVHcloud a fourni des solutions cloud personnalisées qui assuraient stabilité et performance. L'engagement de CUX à mesurer chaque interaction afin d’optimiser l’UX illustre la créativité qui sous-tend la montée en puissance technique.

Découvrez comment CUX a optimisé l'expérience utilisateur sur plusieurs plateformes ici.

4. Repousser les limites

Floatplane adopte une approche hybride du cloud combinant serveurs Bare Metal avec Managed Kubernetes. Cela lui offre une évolutivité rapide tout en maintenant une faible latence pour son service de streaming vidéo. Ce qui distingue Floatplane, c’est son approche centrée sur une diffusion de contenu portée par la communauté, garantissant une expérience fluide pour les créateurs comme pour les spectateurs, même à mesure que la plateforme se développe.

Découvrez comment Floatplane garde les spectateurs engagés ici.

5. Diriger avec clarté

Lota.cloud ambitionne de devenir un leader en FinOps et a opté pour les services managés d'OVHcloud pour rationaliser les opérations tout en garantissant la conformité réglementaire. En adoptant des solutions cloud évolutives, Lota.cloud peut soutenir des processus financiers complexes sans sacrifier la vitesse ou la flexibilité. La volonté de l’entreprise de prendre des décisions transparentes et fondées sur les données met en lumière la rigueur exigée des équipes techniques qui évoluent dans des secteurs à forts enjeux.

Découvrez comment Lota.cloud a évolué sa plateforme logistique sans effort ici.

6. Grandir de manière responsable

En tant que fournisseur majeur d’analyses dans le secteur de la santé, IAMDS s’appuie sur OVHcloud pour gérer en toute sécurité des données patient sensibles tout en étendant ses services à travers plusieurs régions. En combinant une infrastructure sécurisée avec des solutions cloud flexibles, IAMDS garantit la conformité avec des réglementations strictes tout en permettant des analyses en temps réel qui améliorent les résultats pour la patientèle.

Découvrez comment IAMDS fournit des solutions numériques sécurisées et évolutives ici

Stimuler la croissance et l’impact en toute confiance

Les entreprises prospèrent lorsque leur infrastructure est flexible, fiable, transparente et prévisible en matière de coûts. Pour alimenter des plateformes d'IA, permettre le e-commerce au niveau mondial ou soutenir des jeux à haute performance, OVHcloud fournit les équipes pour se concentrer sur ce qui compte le plus : l'innovation, la croissance et des résultats tangibles.

Le bon partenaire cloud fournit la technologie dont vous avez besoin. Cela ne fait aucun doute.

Mais il pose également les bases d'une prise de décision stratégique, d'une expansion internationale et d'un succès à long terme. Avec une infrastructure robuste, des standards ouverts et un support réactif, les entreprises peuvent monter en charge en toute confiance et absorber les pics de demande. Les équipes techniques consacrent quant à elles leur énergie à faire avancer leur vision plutôt qu’à gérer des obstacles techniques.

Découvrez comment OVHcloud peut aider votre entreprise à évoluer en toute confiance ici.