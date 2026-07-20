Fêter l'entrée de Harbor dans la liste restreinte des projets CNCF Graduated

Il y a quelques mois, un an après la mise à disposition générale de notre Managed Kubernetes Service, nous avons lancé Managed Private Registry service. Nous avons partagé dans un article de blog précédent pourquoi nous avons choisi de le baser sur le projet Harbor du CNCF . Deux collaborateurs d’OVHcloud sont devenus maintaineurs du projet. Nous avons maintenant un nouvel événement à célébrer : la Cloud-Native Computing Foundation vient d'annoncer que Harbor a rejoint la très restreinte liste des projets "Graduated". Graduation CNCF : Le niveau de maturité ultime Le CNCF héberge une bonne vingtaine de projets open source et fait un excellent travail en proposant un accompagnement de ces projets, tant en infrastructure et en outils, mais aussi en communauté et en sensibilisation. Cependant, la plupart de ces projets vivent dans « le Sandbox CNCF » ou dans la phase « d'Incubation ». Il existe actuellement seulement 11 projets qui ont "gradué", notamment Kubernetes, Prometheus et Helm. Harbor est maintenant le dernier à recevoir ce grand badge de reconnaissance.

Plus pour nos utilisateurs actuels et futurs de registres gérés! Parce que nous voulons que vous fassiez la fête avec nous, nous annonçons aujourd'hui des plans encore plus généreux pour notre Managed Private Registry: le plan "M", idéal pour les moyennes entreprises de logiciels ou les unités d'affaires au sein de grandes organisations; inclut désormais l'analyse de vulnérabilité

le plan " L " peut désormais héberger jusqu'à 5 To de vos artefacts (couches de conteneur, charts Helm, etc. ) Les prix et autres caractéristiques restent inchangés, ce qui fait du service l'un des services de registre d'entreprise les plus intéressants du marché. Tous nos clients actuels et futurs bénéficient automatiquement de ces améliorations. La page de tarification publique sera mise à jour prochainement. Bien évidemment, comme pour la plupart des produits OVHcloud, le trafic entrant et sortant reste illimité et gratuit. Actuellement exposant la version très stable Harbor 1.10, notre équipe conteneurs a déjà prévu de passer à Harbor 2.0. A bientôt au Kubecon Europe et au sommet OVHcloud plus tard cette année !