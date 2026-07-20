Fêter l'entrée de Harbor dans la liste restreinte des projets CNCF Graduated
Il y a quelques mois, un an après la mise à disposition générale de notre Managed Kubernetes Service, nous avons lancé Managed Private Registry service. Nous avons partagé dans un article de blog précédent pourquoi nous avons choisi de le baser sur le projet Harbor du CNCF . Deux collaborateurs d’OVHcloud sont devenus maintaineurs du projet. Nous avons maintenant un nouvel événement à célébrer : la Cloud-Native Computing Foundation vient d'annoncer que Harbor a rejoint la très restreinte liste des projets "Graduated".
Graduation CNCF : Le niveau de maturité ultime
Le CNCF héberge une bonne vingtaine de projets open source et fait un excellent travail en proposant un accompagnement de ces projets, tant en infrastructure et en outils, mais aussi en communauté et en sensibilisation. Cependant, la plupart de ces projets vivent dans « le Sandbox CNCF » ou dans la phase « d'Incubation ». Il existe actuellement seulement 11 projets qui ont "gradué", notamment Kubernetes, Prometheus et Helm. Harbor est maintenant le dernier à recevoir ce grand badge de reconnaissance.
Chaque niveau reflète l'achèvement de caractéristiques de maturité très spécifiques, appliquées et validées par le Comité de surveillance technique du CNCF. Pour être diplômé, Harbor a par exemple démontré qu'il avait des contributeurs actifs de plusieurs organisations. Il a passé des audits de sécurité exhaustifs et indépendants et sa gouvernance est totalement transparente. Harbor a également reçu un badge CII best practices
.
OVHcloud Proudly démocratiser Harbor
De nombreuses organisations de niveau entreprise ont déjà adopté Harbor en tant que partie de plates-formes de conteneurisation commerciales. Ils le déploient et l'exécutent généralement sur site ou dans le cloud. Si les sceptiques voulaient un dernier signe pour adopter Harbor, il est venu... et OVHcloud est très fier d'aider à rendre Harbor encore plus simple !Grâce à notre service entièrement géré, tout utilisateur d'OVHcloud peut bénéficier d'un Harbor dédié, hautement disponible et complet. Nous offrons des coûts totalement prévisibles et des fonctionnalités de niveau entreprise que de nombreux registres de cloud sur le marché n'ont pas. Ceux qui ne sont pas encore prêts à adopter le cloud bénéficieront également de notre don de ce qui est devenu l'opérateur Harbor Kubernetes officiel
Plus pour nos utilisateurs actuels et futurs de registres gérés!
Parce que nous voulons que vous fassiez la fête avec nous, nous annonçons aujourd'hui des plans encore plus généreux pour notre Managed Private Registry:
- le plan "M", idéal pour les moyennes entreprises de logiciels ou les unités d'affaires au sein de grandes organisations; inclut désormais l'analyse de vulnérabilité
- le plan " L " peut désormais héberger jusqu'à 5 To de vos artefacts (couches de conteneur, charts Helm, etc. )
Les prix et autres caractéristiques restent inchangés, ce qui fait du service l'un des services de registre d'entreprise les plus intéressants du marché. Tous nos clients actuels et futurs bénéficient automatiquement de ces améliorations. La page de tarification publique sera mise à jour prochainement. Bien évidemment, comme pour la plupart des produits OVHcloud, le trafic entrant et sortant reste illimité et gratuit.
Actuellement exposant la version très stable Harbor 1.10, notre équipe conteneurs a déjà prévu de passer à Harbor 2.0.
A bientôt au Kubecon Europe et au sommet OVHcloud plus tard cette année !