Le Campus #02 a été pensé « comme un cluster informatique »

L’agence lilloise O Architecture a remporté le concours lancé par OVH pour la construction du bâtiment Campus#02 à Roubaix.

Ce bâtiment vient compléter les bâtiments historiques du siège social d’OVH, et s’inscrit dans la continuité du Campus #01 (voir les photos) inauguré en février 2016 par le Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique.

Open-spaces, restaurant d’entreprise de 200 couverts, salle de répétition de musique, local infirmerie… Le campus #02 étendra la capacité du site roubaisien, dans le cadre du recrutement de plus de 500 collaborateurs dans le monde cette année, dont une centaine en France.