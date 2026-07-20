Byzaneo et OVHcloud : Agilité DevOps combinée à la puissance du cloud

Il y a tout juste un an, nous avons lancé OVHcloud Marketplace. Notre objectif était de créer et de développer un écosystème de solutions technologiques de confiance. Plus de 100 éditeurs SaaS et PaaS se sont associés à cette initiative et proposent leurs solutions sur notre plateforme.

Plus de 200 solutions numériques clés en main sont désormais disponibles, accessibles à tous, professionnels et particuliers, pour répondre à tous leurs besoins. Une entreprise peut ainsi digitaliser l’ensemble de son activité, de la création de son site web à la facturation en passant par la sécurité informatique, en utilisant uniquement des solutions souveraines hébergées dans un cloud de confiance. Byzaneo est un exemple parfait de ce qui peut être réalisé avec cet écosystème. Son co-fondateur, Baptiste Casnedi, explique comment un partenariat basé sur des valeurs communes peut se transformer en une solution concrète. Byzaneo et OVHcloud Par Baptiste Casnedi

Depuis maintenant 17 ans, Byzaneo s'appuie sur les infrastructures OVHcloud pour héberger ses solutions et les projets de ses clients. Ce partenariat de longue date s'est encore renforcé l'année dernière avec l'arrivée d'une solution dédiée sur le OVHcloud Marketplace, permettant à toute société de codage de toute taille de bénéficier de l'expertise DevOps de Byzaneo combinée à la performance de notre infrastructure mondiale. OVHcloud s'implique de longue date dans l'innovation, et promeut des solutions logicielles alternatives qui reflètent les valeurs d'un monde libre et ouvert. Byzaneo partage des valeurs identiques, et celles-ci se reflètent dans la solution h8lio: une plateforme ouverte et alternative offrant la liberté. h8lio est une chaîne DevOps automatisée de 32 outils open-source et une solution Kubernetes gérée qui est configurée pour l'infrastructure en tant que service. Elle intègre la gestion des ressources et l'abonnement sans Engagement.C'est la plateforme tout-en-un ultime pour aider les équipes informatiques à développer, déployer, héberger et gérer des applications sur une infrastructure cloud de haut niveau. Innovation pour réduire la complexité et mettre en valeur les performances

La priorité de Byzaneo est de fournir une performance constante en toutes circonstances pour les services que nos clients développent et déploient, tout en gérant l'augmentation significative de leurs exigences. Nous pouvons ainsi tenir notre promesse d'évolutivité. Pour ce faire, en plus de la chaîne DevOps, nous leur fournissons une solution Kubernetes gérée et sécurisée pour déployer et gérer leurs applications. La solution Kubernetes managée proposée par h8lio est serverless, de sorte que les utilisateurs n'ont pas à gérer leur infrastructure. Cela signifie que l'infrastructure est transparente pour les utilisateurs, mais reste un lien de performance clé : h8lio est basé sur l'infrastructure physique bare-metal de OVHcloud. La seule façon de garantir la qualité et les performances d'une solution PaaS est de disposer d'une infrastructure robuste et redondante. La responsabilité environnementale au cœur de l'innovation Si la performance est sans conteste un objectif prioritaire, l'efficacité énergétique l'est certainement aussi. L’industrie numérique génère 3,7% des émissions mondiales de CO2, selon The Shift Project. Comme la légende du colibri dans l'incendie de forêt, nous voulons jouer notre rôle pour limiter l'impact environnemental de notre solution. Grâce à la grande granularité (avec vCPU et Giga) en temps réel offerte par h8lio et intégrée à la dernière version, vous pouvez allouer et utiliser exactement les ressources nécessaires au bon fonctionnement de votre application ou de votre service. Avec un suivi clair à la fois pour la facturation et l'éco-responsabilité, il y a des avantages écologiques et économiques.

L'innovation d'OVHcloud stimule également la performance énergétique, notamment l'amélioration des techniques de refroidissement et de ventilation des centres de données. Ces mesures comprennent la conception et le déploiement de systèmes de refroidissement par eau et par air exclusifs, qui ont éliminé le besoin de climatisation dans 98 % de nos salles de serveurs. Cet engagement environnemental est plus large, car OVHcloud est signataire du Climate Neutral Data Centre Pact, signé en 2021 et œuvrant pour la neutralité carbone des datacenters d'ici 2030. Fabriqué en Europe pour répondre aux préoccupations des utilisateurs et refléter nos valeurs La solution h8lio est développée en France, et s’appuie sur OVHcloud pour une solution d’hébergement souverain et performant, en totale conformité avec la réglementation européenne (RGPD).