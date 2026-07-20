Meilleurs Voeux 2023

Au nom de toute l’équipe OVHcloud, je suis très heureux de vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

2023 s’ouvre sur des perspectives vertigineuses. Quels que soient les défis que vous aurez à relever, nous sommes très fiers de pouvoir vous accompagner dans vos projets numériques. Et, surtout, nous sommes galvanisés par la confiance que vous nous renouvelez d’année en année.

Cette confiance est au cœur de notre modèle : elle guide les relations que nous tissons avec notre écosystème et dirige l’ensemble de nos développements techniques. De plus, elle nous impose la plus grande responsabilité dans la façon de déployer notre modèle ouvert, durable et transparent.

Soucieuses de vous accompagner, nos équipes restent mobilisées pour continuer de recueillir et d’adresser vos enjeux métier, ceux d’aujourd’hui mais aussi ceux de demain. Nous continuerons de co-construire avec vous, clients et partenaires, un cloud de confiance. Pour cela, nous continuons d’étoffer notre portfolio en vous proposant de nouvelles solutions, en particulier un ensemble complet de solutions Platform as a Service (bases de données managées, conteneurisation, IA, Modern Apps). Plus de 40 nouvelles solutions ont été conçues par nos équipes et avec les leaders du marché pour vous offrir les meilleurs ratios prix-performance sur plus de 80 produits. Sans attendre, nous sommes aux avant-postes pour anticiper la révolution quantique qui bouleversera nos réalités technologiques.

C’est un multi-cloud nouvelle génération que nous vous proposons de continuer de bâtir ensemble, reposant plus que jamais sur nos valeurs communes. Des valeurs qu’en tant que client ou partenaires, vous incarnez déjà et défendez auprès de vos utilisateurs, à savoir réversibilité, interopérabilité, durabilité et prédictibilité des coûts. Comme vous, nous sommes convaincus que le succès résulte avant tout d’une démarche et d’engagements collectifs.

C’est grâce à la confiance continue que vous nous accordez en vous engageant en faveur de notre cloud éthique et durable, que nous continuerons à nous développer conjointement.

Ce que nous avons façonné ensemble nous a permis d'aller loin : nous figurons désormais dans les plus grands classements mondiaux et IDC nous a récemment distingués comme un "acteur majeur" dans sa dernière étude. OVHcloud is positioned in the Major Players category in the 2022 IDC MarketScape for Worldwide Public Cloud Infrastructure as a Service (Source : IDC 2022)

En 2023, nous continuerons de vous proposer le meilleur ratio prix/performance du marché. Nous poursuivrons ces développements en nous basant sur nos 4 piliers :

une Innovation permanente pour vous offrir les meilleures solutions en particulier des nouvelles solutions PaaS avec plus de 40 solutions désormais disponibles

pour vous offrir les meilleures solutions en particulier des nouvelles solutions PaaS avec plus de 40 solutions désormais disponibles un écosystème actif de partenaires intégrateurs, éditeurs et de start up couvrant tous les domaines et usages

couvrant tous les domaines et usages un cloud de confiance et souverain (respectant chaque réglementation locale)

et enfin, un cloud éco-responsable et durable

L’innovation : l’un des moteurs de notre croissance commune

Nos solutions cloud performantes et attractives, sur lesquelles se basent vos offres, sont conçues pour devenir un vecteur de croissance pour votre business (+ de 1 100 partenaires actifs). Pour accroître votre proposition de valeur, nos produits intègreront également prochainement de nouvelles fonctionnalités clés :

la sécurité : IAM et KMS

le Stockage : Object and Block Storage (pour la gestion de plus gros volumes de data nécessaires au Machine Learning et des applications d’intelligence artificielle)

la containerisation : Kubernetes

Enfin, pour ceux d’entre vous qui font partie de nos clients aux activités les plus sensibles, nous avons développé des solutions stratégiques, telles que le « Data center as a Service », et avons déjà mobilisé une communauté pour soutenir de futures offres quantiques.

Un écosystème au service de votre succès

En 2023, nous continuerons de fédérer tout l’écosystème à l’échelle internationale. Parmi vous figurent des entreprises déjà leaders dans l’accompagnement et l’accélération de la transformation des infrastructures cloud telles que Sopra Steria, Accenture, Bechtle, Capgemini et Inetum .

Ensemble, avec certains de nos partenaires les plus stratégiques, nous poursuivrons un engagement renforcé envers un cloud de confiance et souverain grâce au label « Open Trusted Cloud ».

Vous pouvez retrouver nos différents programmes, les membres de notre écosystème (900 développeurs en R&D) et nos alliances technologiques stratégiques telles que Samsung, AMD, VMware, Nutanix, Veeam, Intel, Mongo DB, Aiven, Platformsh, NetApp.

Notre soutien aux startups les plus innovantes (2,900 au sein de notre programme OVHcloud Startup) est le reflet de notre ambition, qui s’étend désormais aux Etats-Unis. Et avec notre Marketplace, nous élargissons le catalogue des solutions SaaS et PaaS basées sur notre cloud de confiance.

Notre label Open Trusted Cloud, soutenu par nos 600 éditeurs de logiciels, garanti le respect de toutes nos actions avec les régulations Européennes et internationales les plus strictes. Pour relever les défis de nos clients et partenaires, nous sommes conformes aux certifications européennes telles que SecNumCloud et HDS en France, C5 en Allemagne, Agid en Italie.

Ces précieuses collaborations contribuent à la réussite de votre transformation numérique. Le succès de notre événement collectif « EcosystèmeExperience 2022 », témoigne de l’importance de ce travail commun. Nous saisissons une nouvelle fois l’opportunité de remercier ceux d’entre vous qui ont participé à cet événement, qu’ils aient été intervenants lors de la « Keynote » ou partenaires officiels, ou encore aient suivi notre retransmission internationale ou visionné notre replay.

Nous vous devons le succès de cet événement !

Dans la continuité de cet événement fédérateur pour vous, partenaires ou clients, nous vous donnons rendez-vous, passionnés de la tech, le 02 février à notre convention Tech : « Very Tech Trip » à la Cité des Sciences - Paris. Que vous soyez Développeurs, Sysadmin, Data Scientists, Solution Architects, étudiants, membres de la communauté Startup, Open Trusted Cloud ou partenaires. Vous êtes conviés pour une journée complète de keynotes, d’ateliers de co-construction sur des thèmes tels que l’Infrastructure et le Hardware, le Data Management, l’innovation, la sécurité, le Web.

Devenir un acteur incontournable du développement durable et de l’économie circulaire en offrant le meilleur ratio prix-performance du marché

Depuis notre création, afin de toujours mieux vous servir, nous améliorons sans cesse notre modèle industriel unique. Verticalement intégré, il va de la fabrication de nos propres serveurs, dans nos propres usines jusqu’au reconditionnement qui nous permet de prolonger la durée de vie et de réparer les composants à grande échelle. Ce cycle de reconditionnement est unique au monde. Ce modèle intégré garantit notre indépendance et notre souveraineté. Il est l’atout qui nous permet de garantir la compétitivité de nos prix sur le marché dans le contexte actuel de bouleversements géopolitiques et de turbulences économiques mondiales.

Nous vous garantissons également depuis 2002 la maîtrise de vos coûts et de votre budget énergétique

Nous figurons parmi les champions du cloud en matière de réduction d’énergie (PUE = de 30% à 50% de consommation d’énergie en moins), et de consommation d’eau (WUE 5 à 10 fois moins important que le standard du marché), soutenu par une technologie de watercooling innovante que nous fûmes l’un des premiers à appliquer à l’échelle industrielle.

Nous réduisons en outre nos émissions carbone, via notre très faible consommation d’énergie, d’eau et grâce à notre modèle industriel intégré (nous construisons nos serveurs), la requalification des composants de nos data centres et notre capacité de recyclage et de reconditionnement des composants en économie circulaire en France.

Nous nous sommes engagés à rester transparents sur nos engagements de durabilité.

En 2023 et au-delà, notre vision et les valeurs communes que nous partageons avec vous, ne manqueront pas d’être réaffirmées. Nous continuerons à nous engager à mettre en œuvre pour vous un cloud de confiance ouvert, réversible, transparent et durable qui vous permette d’innover en toute liberté.Nous sommes sincèrement touchés de la confiance renouvelée que vous nous témoignez, et prenons l’engagement de continuer à vous proposer des solutions abordables et adaptées à vos besoins et vos attentes. Votre reconnaissance nous anime au quotidien, et nous encourage à innover continuellement afin que vous puissiez donner vie à tous vos projets dans le cloud. Sans « lock-in » technique et financier, grâce à notre cloud de confiance, vous continuerez d’évoluer en toute sécurité.

Nous avons hâte d’écrire ensemble ces nouvelles pages et de vous accompagner pour vous permettre d’innover en toute liberté.

Tous nos vœux de réussite !

Michel Paulin et toute l’équipe OVHcloud.