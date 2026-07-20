Bare Metal Mettre notre feuille de route et sa mise en œuvre en perspective

Le 21 octobre 2021, nous avons lancé une nouvelle génération de serveurs dédiés Advance. Après ce lancement, nous allons vous donner un aperçu de ce qui vous attend.

We took our customer feedback on board, and integrated technologies previously reserved for the Infrastructure range into the new Advance range. From the ADV-2 server upwards, our Advance range (new generation) is equipped with OVHcloud Link Aggregation (OLA) technology and high-speed connectivity. You also get up to 5Gbit/s on the public network, and up to 6Gbit/s on private bandwidth.

Sur notre site web, les anciens serveurs Advance et Infrastructure ont été remplacés par la nouvelle génération. Cette nouvelle génération combine les dernières technologies de notre écosystème :

Nous vous proposons sept nouveaux serveurs Advance avec 6, 8, 12, 16 ou 24 cœurs. Ils offrent un large choix d'options de disque avec différentes technologies : Disques durs, SSD, SAS, SATA, NVMe et options RAID matérielles. Ces nouvelles machines remplacent les gammes Advance et Infrastructure. Elles répondent également aux nouveaux besoins de nos clients, avec des performances accrues.

La gamme Advance (nouvelle génération) s'adresse aux PME à la recherche de performance, d'optimisation et de contrôle. Il répond aux exigences d'un large éventail de cas d'usage pour l'hébergement, l'informatique, le stockage, la conteneurisation et la virtualisation.

Impact des nouveaux serveurs Advance sur l'ensemble de nos gammes

Depuis plus de 20 ans, nous croyons apporter de la valeur à nos clients en maîtrisant la chaîne de production et en développant des technologies innovantes. Nous leur offrons les meilleures performances au meilleur prix, tout en leur garantissant une pleine maîtrise grâce à un environnement ouvert.

Conformément à notre stratégie industrielle, nous concevons des machines avec des composants dédiés, sélectionnés pour être facilement réutilisés. Dans le processus de construction de ces serveurs de nouvelle génération, nous avons enrichi notre catalogue et nous sommes désormais en mesure d'offrir des gammes de serveurs plus abordables avec des composants de seconde et troisième vie.

Les nouveaux serveurs dédiés Advance se situent clairement dans la catégorie moyenne. Cette évolution a déclenché ce qu'on appelle désormais une cascade chez OVHcloud, et c'est un élément clé de notre cycle de vie des produits.

Depuis le 28 octobre 2021, certains composants des gammes Advance et Infrastructure précédentes sont disponibles et adaptés aux spécifications techniques de notre gamme de serveurs Rise.

Certaines composantes de la gamme Rise seront alors disponibles sur les gammes associées aux troisième et quatrième vies des produits : So you Start et Kimsufi.

Nous contrôlant l'ensemble de la chaîne de production, nous pouvons proposer de nouvelles générations de serveurs au meilleur rapport performance-prix dans de multiples centres de données à travers le monde, avec un délai de mise sur le marché très court.

Nouvelles générations de serveurs — un lancement difficile

Nos nouveaux serveurs arrivent sur le marché dans un environnement mondial de plus en plus difficile. Avec les pénuries de composants CPU, de cartes mères, de cartes réseau et bien plus encore, les conséquences sont à la fois directes et indirectes.

Les problèmes de livraison de composants ont ralenti nos processus de validation industrielle et affecté la disponibilité de la gamme complète. Cela s'applique à la fois aux options de disque et à la compatibilité du système d'exploitation.

Vous trouverez toutes les options de personnalisation du disque associées à chaque serveur sur notre site Web. Dans le processus de commande, nous estimerons le délai de livraison pour chaque option de stockage. Ce temps peut varier en fonction de la personnalisation des disques.

Dans un futur proche, tous les systèmes d'exploitation et licences compatibles avec nos anciens serveurs Advance et Infrastructure seront disponibles sur cette nouvelle gamme.

Aujourd'hui, malgré nos solides partenariats avec les fournisseurs de technologies, ils n'ont aucun intérêt à favoriser tel ou tel fournisseur. L'expertise de nos équipes Achats, Industrie et Produit a été mise à l'épreuve, tout comme la résilience de notre business model.

Face à une forte augmentation des prix, nous proposons une nouvelle gamme Advance qui est équilibrée en termes de prix et de performance.

Notre nouvelle génération de serveurs dédiés continue de démontrer la valeur de notre modèle SMART : simple, multi-local, accessible, réversible et transparent. Elle reflète surtout notre volonté de répondre au mieux à vos besoins.