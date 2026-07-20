IPv4 additionnelles : nouvelle tarification

Ces dernières années, l’épuisement des IPv4 est devenu une réalité, entraînant une augmentation des prix jusqu’à atteindre une moyenne de 50 dollars par IP en 2022. Malgré tout, nous avons continué à vous proposer nos services IPv4 au meilleur prix afin que vous puissiez vous concentrer sur la construction d’infrastructures adaptées et rentables. Cependant, nous devons maintenant ajuster nos prix pour refléter la situation actuelle du marché.

La transparence étant toujours au cœur de notre démarche, nous souhaitons vous communiquer les évolutions de prix suivantes.

À partir du 6 octobre 2022, le prix des nouveaux abonnements IPv4 supplémentaires (aussi connu sous le nom d’IP fail-over) sera de 1,50 € par mois et par IP (hors taxes), sans frais d'installation et sans engagement.

Pour les abonnements IPv4 additionnels existants et pour suivre le tarif des nouveaux abonnements nous intègrerons progressivement cette nouvelle tarification pour les Additional IP souscrites avant le 6 octobre 2022 :

À partir du 1er décembre 2022 , les abonnements existants seront facturés au prix de 0,50 € par mois et par IP (hors taxes) ; À partir du 1er avril 2023 , les abonnements existants seront facturés au prix de 1,00 € par mois et par IP (hors taxes) ; À partir du 1er septembre 2023 , les abonnements existants seront facturés au prix de 1,50 € par mois et par IP (hors taxes).

Spécifiquement pour les offres So you Start

Le tarif des abonnements (nouveaux et existants) au service Additional IP (IPv4 supplémentaires, géolocalisées et fail-over) évoluera progressivement comme suit :

À partir du 1er mars 2023, les abonnements seront facturés au prix de 0,50 € HT par mois et par IP ; À partir du 30 mars 2023, au prix de 1,00 € HT par mois et par IP ; À partir du 1er septembre 2023, au prix de 1,50 € HT par mois et par IP .

Notre engagement en matière d’innovation

Depuis 20 ans, OVHcloud a toujours livré des services complets et des produits innovants en investissant fortement dans son infrastructure et sa R&D. Grâce à cette approche, nous sommes en mesure de proposer de nouveaux services de connectivité : Bring Your Own IP, IP flottantes pour Public Cloud, Load Balancer as a Service, IPv6, etc.

Ces services peuvent vous aider à construire des architectures réseau fiables, réversibles et puissantes, pour soutenir votre propre innovation.

OVHcloud s'engage à continuer de servir sa communauté d'utilisatrices et utilisateurs en fournissant l'un des services IPv4 les plus compétitifs du marché.

Nos adresses IPv4 supplémentaires offrent de multiples fonctionnalités : capacité de basculement, géolocalisation d’IP, reverse DNS.

Garantir la réputation des adresses IP grâce à un investissement fort contre leur blacklisting.

Dynamiser la productivité et l’expérience de gestion des adresses IP dans l’espace client OVHcloud.

Alternatives aux IPv4 supplémentaires

Comme alternative, si vous possédez vos propres adresses IPv4, nous avons récemment lancé le service Bring Your Own IP (BYOIP). Ce dernier vous permet de les importer vers OVHcloud afin de les utiliser comme adresses IPv4 supplémentaires grâce à la capacité de basculement. Pour en savoir plus sur le BYOIP, cliquez ici.

Toutes les adresses IPv4 supplémentaires (simples et blocs, importées ou non) peuvent être gérées depuis votre espace client OVHcloud, section « Network », puis « Adresses IP publiques » ou en utilisant les API OVHcloud dédiées.

Nous proposons également des adresses IPv6 sur la plupart de nos produits (serveurs Bare Metal, instances Public Cloud Compute, VPS, Load Balancer, etc.) et continuerons d’enrichir la liste des produits compatibles. Vous pouvez suivre les améliorations IPv6 à venir grâce à notre roadmap publique Infrastructure sur GitHub.

Notre équipe reste disponible pour discuter de l’état actuel du marché ou de votre situation et pour vous accompagner dans vos futurs projets. Pour toute question complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.

Quels produits seront concernés ?

Vous trouverez ci-dessous la liste des services concernés, ainsi que le nouveau tarif d’une adresse IPv4 et/ou d’un bloc d’IP supplémentaire :

Serveurs Bare Metal (dont serveurs Eco), projets Public Cloud et Load Balancer