Dans le cadre du programme OVHcloud Education, OVHcloud s’associe à Actual Académie afin de renforcer l’enseignement du cloud, de la data et de l’IA au sein de ses écoles Tech, Digital & IA. Le but est de rapprocher les étudiantes et étudiants des technologies qui transforment les entreprises, en leur donnant accès à l’expertise d’OVHcloud, à ses infrastructures cloud et à des expériences pédagogiques concrètes.

Avec un réseau de 11 écoles, présent dans 12 villes et proposant des formations du BTS au Mastère, Actual Académie dispose d’un écosystème particulièrement riche pour accompagner les talents vers les métiers de demain. Cette collaboration concerne notamment les établissements spécialisés dans les domaines du numérique : Holberton, Learn IT et La Digital School, ainsi que les autres formations du groupe en lien avec les transformations numériques.

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Le cloud et l’IA au cœur des formations de demain

Le cloud et l’intelligence artificielle transforment profondément les métiers du numérique. Développement logiciel, cybersécurité, infrastructures, data, architectures applicatives ou encore automatisation : ces technologies sont désormais au cœur des compétences recherchées par les entreprises.

À travers ce partenariat, OVHcloud Education souhaite contribuer à enrichir les parcours pédagogiques des écoles du groupe en apportant une expertise technologique directement issue du monde professionnel.

Les étudiantes et étudiants pourront notamment bénéficier de masterclass animées par des spécialistes OVHcloud, autour des infrastructures cloud, de la data, de l’IA générative, des Large Language Models (LLM), de la cybersécurité et des nouveaux usages de l’intelligence artificielle.

L’objectif est de leur permettre de mieux comprendre les évolutions technologiques, leurs applications concrètes et les opportunités professionnelles qu’elles représentent.

Apprendre en faisant : expérimenter les technologies OVHcloud

Au-delà de la transmission de connaissances, le partenariat donne une place centrale à l’expérimentation.

Plusieurs dispositifs viennent compléter les enseignements académiques :

vouchers cloud. Des crédits Public Cloud destinés aux étudiantes et étudiants, pour la conception, le test et le déploiement de leurs projets personnels au sein des infrastructures OVHcloud ;

Des crédits Public Cloud destinés aux étudiantes et étudiants, pour la conception, le test et le déploiement de leurs projets personnels au sein des infrastructures OVHcloud ; hackathons. Des défis technologiques pour concevoir des prototypes et répondre à des problématiques concrètes autour du cloud, de la data et de l’IA ;

Des défis technologiques pour concevoir des prototypes et répondre à des problématiques concrètes autour du cloud, de la data et de l’IA ; certifications. Des parcours de préparation et de validation des compétences cloud pour valoriser les connaissances acquises et renforcer l’employabilité ;

Des parcours de préparation et de validation des compétences cloud pour valoriser les connaissances acquises et renforcer l’employabilité ; masterclass et ateliers techniques. Des rencontres régulières avec les expertes et experts OVHcloud pour partager les bonnes pratiques et découvrir les évolutions du secteur.

Cette approche permettra de créer un lien direct entre les apprentissages, l’expérimentation technologique et les compétences attendues sur le marché du travail.

Des passerelles directes vers l’emploi

La force du groupe Actual réside également dans son ancrage historique dans l’emploi et sa proximité avec les entreprises.

Avec son réseau de plus de 600 agences d’emploi et de 32 000 entreprises clientes, le groupe Actual dispose d’un écosystème particulièrement intéressant pour connecter les élèves aux besoins du marché.

OVHcloud Education et Actual Académie souhaitent s’appuyer sur cette complémentarité pour développer les rencontres entre étudiantes, étudiants et professionnels.

Des journées de job dating, des rencontres métier et des échanges avec les équipes et partenaires d’OVHcloud pourront être organisés afin de favoriser les opportunités de stages, d’alternance et de premiers emplois.

L’ambition est de rapprocher encore les formations des réalités professionnelles et de faciliter l’identification des futurs talents du cloud, de la data et de l’IA.

Construire une communauté de Future Makers

Au-delà des programmes de formation, ce partenariat entend contribuer à la construction d’une Future Makers Community réunissant la communauté étudiante, le corps enseignant, les spécialistes et les professionnels du numérique autour des innovations de demain.

Cette communauté permettra aux élèves des différentes écoles du groupe de partager leurs projets, de participer à des challenges, de rencontrer des spécialistes et de développer des collaborations au-delà de leur propre établissement.

Elle favorisera également les échanges entre les différentes communautés Tech & Digital du groupe Actual et l’écosystème OVHcloud.

L’objectif est de faire émerger de nouvelles idées, d’identifier les talents et d’encourager les initiatives innovantes autour du cloud, de la data et de l’intelligence artificielle.

Knowledge for freedom, cloud et IA pour toutes et tous

À travers OVHcloud Education, l’entreprise poursuit son ambition de rendre les technologies cloud et IA plus accessibles aux établissements d’enseignement et de contribuer à la formation de la prochaine génération de talents numériques.

Le partenariat avec Actual Académie illustre une ambition commune : rapprocher l’éducation, la technologie et l’emploi, en associant la puissance d’un écosystème national de formation à l’expertise d’un acteur européen du cloud.

Des salles de classe aux environnements cloud, des projets étudiants aux rencontres avec les entreprises, l’objectif est de donner à chaque élève les moyens d’apprendre, d’expérimenter, de certifier ses compétences et de construire son avenir professionnel.

Un écosystème de 11 écoles, des formations Tech & Digital, l’expertise cloud et IA d’OVHcloud et un réseau de milliers d’entreprises. Ensemble, Actual Académie et OVHcloud Education souhaitent former et connecter les talents qui construiront le numérique de demain.

OVHcloud Education x Actual Académie : Knowledge for freedom, cloud et IA pour toutes et tous.

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