Un écosystème numérique de confiance. C’est là maintenant! Et nous y sommes ensemble !

Considérons les pays, les entreprises - des secteurs entiers, comme le secteur de la santé, qui est actuellement très affecté. Quelles sont les conséquences concrètes des notions de résilience, de souveraineté, de confiance ?

L'ampleur dramatique de la crise du COVID-19 changera sans aucun doute profondément notre vision du monde. L'urgence de la situation a radicalement changé notre comportement social et nos modes de travail. Des défis régionaux et internationaux sont apparus.

Le secteur numérique n'a en aucun cas été épargné par ces défis sans précédent, et il existe de bonnes raisons à cela. En quelques jours seulement, des transformations radicales ont été imposées à travers le globe. Notre vie professionnelle a gelé, et complètement transformée en même temps. Pour le meilleur ou pour le pire, les outils numériques jouent indéniablement un rôle essentiel dans cette transformation forcée. Avec le télétravail, l’enseignement à distance, les systèmes d’alerte, les soins de santé à distance, le shopping en ligne, et bien plus encore, il y a tant de défis et de transformations qui peuvent être soudains.

Jour après jour, nous découvrons que cette transformation numérique accélérée présente de nombreux avantages, mais elle s'accompagne également de défis — voire de risques.

Protéger notre liberté de choix

La jungle des solutions numériques est si riche et surabondante, et les lignes de confiance peuvent être particulièrement difficiles à lire - surtout pour une société qui n'a jamais eu besoin de tant de ces solutions auparavant. Le débat animé autour de la traçabilité des outils de traçage des contacts, comme TraceTogether à Singapour, démontre que les citoyens remettent en question l'éthique de ces outils numériques. Et ils ont raison de le faire.

Où sont stockées nos données de santé, qui peut y accéder et à quelles fins peut-on les utiliser ?

Faut-il simplement accepter qu'une poignée de joueurs puissent parfois garder leurs règles du terrain totalement secrètes?

Les récents scandales sur l'utilisation abusive de nos données personnelles par les fournisseurs de réseaux sociaux montrent que ces scénarios n'existent pas seulement dans des émissions de science-fiction comme Black Mirror - ils sont déjà une réalité.

À une époque où de nombreux pays en Europe ont perdu le contrôle de leur chaîne de production et d'approvisionnement en équipements tels que les masques et les antibiotiques, il est évident que le monde des données lutte contre les mêmes risques de dépendance.

Initiatives pour un écosystème numérique européen de confiance

Chez OVHcloud, nous pensons, comme nos clients et la plupart des entreprises avec lesquelles nous travaillons, que la capacité à exercer notre souveraineté numérique est essentielle à notre liberté de choix. Il est important de garder le contrôle sur notre avenir, de maintenir la sécurité de l'emploi et même de préserver notre mode de vie. Tels sont les enjeux d'un cloud de confiance – un cloud garantissant aux pays européens que les données stratégiques sont protégées pour leurs États, leurs entreprises et leurs citoyens.

Nous sommes convaincus qu'en Europe, nous devons construire un écosystème puissant d'acteurs partageant les mêmes valeurs et le respect des données, de la réversibilité, de l'ouverture et de la transparence.

Cette conviction est partagée par un certain nombre de propriétaires d'entreprises, et par des services à travers le continent européen. Les derniers discours de la Commission européenne montrent que ce sentiment est partagé, nous devons donc agir.

Différentes initiatives sont déjà en place ; je vais donner trois exemples de celles qui promeuvent la souveraineté numérique :

En Europe, il existe le projet de cloud Gaia-X, une initiative conjointe des autorités publiques allemandes et françaises, soutenue par leurs écosystèmes respectifs. L’objectif de ce projet cloud est de définir les axes d’influence pour un cloud européen de confiance. Avec des intégrateurs, des fabricants, des acteurs du secteur des télécommunications et des institutions, cet écosystème européen existe et est uni par un ensemble solide de valeurs.

En France, il existe le Comité Stratégique de Filière (CSF). Il a été initié par le ministère des Finances et de l'Industrie, avec des acteurs tels qu'Atos, Oodrive, Outscale, OVHcloud, Scaleway et bien d'autres qui confirment leur engagement à développer des solutions de confiance. Les acteurs de l'intégration tels que CapGemini, GFI, Sopra et Thales ont également travaillé dur pour offrir des solutions souveraines alternatives dignes de confiance.

(CSF). Il a été initié par le ministère des Finances et de l'Industrie, avec des acteurs tels qu'Atos, Oodrive, Outscale, OVHcloud, Scaleway et bien d'autres qui confirment leur engagement à développer des solutions de confiance. Les acteurs de l'intégration tels que CapGemini, GFI, Sopra et Thales ont également travaillé dur pour offrir des solutions souveraines alternatives dignes de confiance. Et en termes de chefs d'entreprise - nous pouvons observer le succès de l'appel à l'action du 9 avril pour une meilleure souveraineté numérique en Europe et à travers le monde à l'avenir * (à l'initiative de Raphael Richard (Néodia), Pascal Gayat (Les Cas d'OR du Digital, Les Pionniers du Digital), Matthieu Hug (Tilkal), et Alain Garnier (Jamespot)). Il a été signé par plus de 100 entrepreneurs (dont Octave et moi-même, au nom d'OVHcloud) et démontre à quel point il est important d'être conscient de ces enjeux, et comment un engagement collectif est un élément clé pour agir ensemble.

Ces solutions européennes existent, elles sont remarquables, et leur ingéniosité les rend capables de rivaliser avec des acteurs plus dominants. Mais la solidarité entre les pouvoirs publics, les entrepreneurs et les grands groupes sera une des clés de la réussite d'une souveraineté numérique solide. La demande publique, la demande de grands groupes européens, la coopération entre les instituts de recherche et les grands centres d'enseignement avec les start-ups sont également des facteurs clés pour accélérer cet écosystème éthique.

Tout le monde a compris qu'il était temps d'agir, plutôt que simplement d'identifier les problèmes. Octave Klaba, fondateur et président d’OVHcloud, a toujours travaillé dur pour défendre des valeurs fortes, et a réussi à créer un champion européen — le seul acteur européen du cloud dans le top 10 mondial.

Pour être responsables, nous devons agir.

L'Engagement d'OVHcloud pour investir et construire la confiance pour demain

Investir dans nos infrastructures de confiance : Nous investissons dans notre propre réseau de 30 centres de données et dans notre propre réseau de télécommunications avec plus de 20 To de transit. Nous investissons également dans deux centres de données de confiance situés en France, réservés aux acteurs européens ayant les données les plus critiques — nos services publics, nos hôpitaux et nos industries de pointe. Nos datacenters sont certifiés aux niveaux les plus élevés en termes de sécurité (HDS, SecNumCloud en cours, ISO/IEC 27001, 27017 et 27018, PCI DSS, etc.).

Investir dans un modèle responsable et résilient : Nous concevons nos propres datacenters, construisons nos serveurs en France et privilégions les circuits courts. Ce modèle garantit l'emploi dans le nord de la France, et offre également une traçabilité et une auditabilité pour notre matériel — ainsi qu'une disponibilité accrue.

Investir dans un modèle éco-énergétique : Depuis plus de 15 ans, OVHcloud développe des technologies de refroidissement par eau pour ses serveurs, réduisant massivement ses coûts de construction et d’exploitation, et limitant drastiquement sa consommation d’énergie.

Investir dans l'innovation : Nous sommes convaincus que l’innovation doit être utilisée pour des valeurs de confiance, et de respect des données personnelles et des entreprises. OVHcloud investit beaucoup dans la recherche et le développement de solutions, notamment des projets open source, et travaille aussi avec d'autres pour construire des standards qui garantissent l'interopérabilité des infrastructures cloud.

Mais au-delà d'investir dans notre propre technologie, il faut aussi construire un écosystème d'acteurs partageant les mêmes valeurs et respectant la donnée, la réversibilité, l'ouverture et la transparence.

Open Trusted Cloud — un catalogue de solutions de confiance

Nous invitons les éditeurs de logiciel et de SaaS à collaborer avec nous et à participer à la naissance d'une nouvelle initiative: Open Trusted CloudOpen Trusted Cloud.