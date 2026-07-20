7 raisons de choisir un serveur dédié OVH

OVH propose des serveurs ultra-personnalisables afin de permettre à chacun de bâtir sa propre solution Cloud, profitant du meilleur des innovations du numéro 1 de l’hébergement européen*.

1. Près de 130 références de serveurs dédiés OVH propose une offre de serveurs dédiés enrichie et segmentée selon les utilisateurs. Ainsi, les trois marques Kimsufi, So you Start et OVH.com sont à destination de trois grands types de clients, et répondent à des besoins spécifiques. Avec des machines à prix imbattable, Kimsufi s’adresse aux débutants, étudiants technophiles, ou à la revente à l’international, sur des marchés émergents par exemple. De son côté So you Start propose des serveurs alliant un ratio technologie/prix inégalé et vise les entreprises qui souhaitent démarrer une nouvelle activité, ou pour les usages spécifiques comme le Game . Enfin, sous la marque OVH.com , sont commercialisés des serveurs haut de gamme et à forte valeur ajoutée pour les professionnels les plus exigeants.

2. À chaque gamme son usage Entièrement dédiée aux professionnels, la marque OVH.com propose les gammes Enterprise, Hosting et Infrastructure, recouvrant chacune une famille d’usages. La polyvalence des machines Enterprise répond à tous les besoins d’une PME : hébergement d’un site institutionnel, extranet, messagerie, logiciels professionnels, CRM, envoi de newsletters, etc. Ils permettent également de regrouper plusieurs services d’entreprise sur un même serveur. Préconisés pour les web agencies et hébergeurs, les serveurs de la gamme Hosting permettent de virtualiser et de mutualiser les ressources entre plusieurs projets et/ou clients. Enfin, la gamme Infrastructure offre la possibilité de bâtir des infrastructures complexes, évolutives et multidatacentres et se destine aux DSI des grandes entreprises, aux SSII, ou aux éditeurs qui commercialisent des produits en mode SaaS souhaitant externaliser tout ou partie de leurs services. 3. Le vRack : idéal pour les stratégies de PRA/PCA, les infrastructures hybrides ou complexes L’un des grands atouts de la gamme Infrastructure est une solution inédite de réseau virtuel, le vRack . Celle-ci permet de mettre en œuvre des dispositifs de stockage distribués entre deux, trois, voire quatre centres de données, puis de les interconnecter au sein d’un réseau privé inter-datacentre. Idéale dans le cadre de la mise en place d’une stratégie de plan de reprise d’activité (PRA) ou de continuité d’activité (PCA), cette solution peut être déployée dans les centres de données français et canadien d’OVH. Le vRack permet également de combiner serveurs dédiés et cloud computing, et de bâtir des infrastructures n-tiers.

4. Priorité à la sécurité et la disponibilité des données Les trois marques ont la sécurité pour dénominateur commun, puisqu’elles bénéficient de la protection contre les attaques par déni de service (anti-DDoS) mise en place par OVH. En pleine expansion, ces attaques ont pour but de rendre indisponibles les sites et serveurs qu’elles visent. Ultra performant, l’anti-DDoS installé dans trois centres de données stratégiques analyse en temps réel le trafic entrant de chaque serveur. En cas de détection d’une attaque par déni de service, le trafic est aspiré puis trié, ne laissant passer que les données légitimes. L’hébergeur met ainsi la totalité de ses clients à l’abri d’une éventuelle indisponibilité de leurs données.

5. Des options inédites Les serveurs OVH.com font la part belle à l’ultra personnalisation, chaque gamme propose de nombreuses options et services. Choix du CPU, de la RAM, du type de RAID ou des disques; chaque serveur des gammes Enterprise, Hosting et Infrastructure offre jusqu’à 8 configurations. Ces machines bénéficient également de 256 IP incluses, un moyen pour les professionnels d’améliorer leur référencement par le biais d’IP géolocalisées, de simplifier la migration d’une machine à une autre, ou de soutenir l’activité des revendeurs, agences web et éditeurs de solutions en ligne. 6. Des machines taillées pour le Big Data et le HPC La marque OVH.com propose également des gammes de serveurs spécialisés, axées sur le stockage , le calcul haute performance (HPC) et le Big Data . Accéder à des supercalculateurs, ou encore collecter, explorer et analyser de très grandes masses de données devient ainsi accessible aux professionnels. Ces derniers pourront mettre en place des initiatives concrètes, sans avoir à investir de fortes sommes dans des infrastructures en propre. OVH ouvre de nouvelles perspectives aux entreprises dans des domaines complémentaires et en pleine expansion. Un avantage concurrentiel non négligeable pour de nombreuses sociétés puisqu’aujourd’hui, les données qui dorment valent de l’or.

7. Le choix des datacentres Enfin, il est possible de choisir le centre de données dans lequel héberger son serveur. A BHS, au Canada, ou en France à SBG (Est), RBX ou GRA (Nord), il est ainsi possible de rapprocher son site Internet ou ses applications de ses clients, qu’ils se trouvent en Europe ou sur le continent nord-américain. OVH donne également une estimation du temps de livraison par machine et par datacentre. Affichant de 120 secondes à quelques jours de délai, cet outil est une aide précieuse à la décision.