4 programmes pour réussir ensemble

Chez OVHcloud, nous pensons que chaque entrepreneur a besoin de garder sa liberté de choix. Nous pensons qu’en aucun cas les libertés fondamentales des entreprises, et surtout la souveraineté de leurs données, ne doivent être compromises. C'est le fort Engagement que nous avons pris avec nos partenaires et clients lors de l'Ecosystem Experience OVHcloud, qui s'est tenue début novembre 2020. Nous avons construit avec eux ce premier événement virtuel, qui a été l’occasion de fédérer notre écosystème à travers de nombreux témoignages. Ensemble, nous avons affirmé la nécessité d'un écosystème d'entreprises partageant les mêmes valeurs de confiance et de collaboration tout en défendant la confidentialité et la réversibilité des données des utilisateurs.

Nos différents programmes sont l’incarnation concrète de cette conviction : grandir et réussir ensemble, tout en garantissant à chacun le contrôle de ses données, l’innovation et la prospérité dans la liberté. OVHcloud Partner Program Notre Partner Program a été conçu pour accompagner la transformation numérique des entreprises et des organisations. En 2020, dans un contexte d'accélération de la transformation numérique provoqué par la pandémie mondiale, notre collaboration avec ce puissant réseau s'est encore plus structurée. Ces partenaires sont très complémentaires de notre activité, car ce sont des revendeurs ou des prestataires de services à forte valeur ajoutée qui souhaitent accompagner leurs clients dans la migration vers les infrastructures OVHcloud. Ces spécialistes conseillent et accompagnent leurs propres clientes et clients, en combinant leur expertise avec l’infrastructure OVHcloud. Pour aider nos partenaires à remplir leurs missions, nous leur offrons une formation, un support commercial et un support technique pour nos solutions. Ces derniers mois, 300 partenaires ont été formés à travers plus de 50 sessions dispensées par nos experts.

Conformément à nos engagements, le Partner Program d’OVHcloud est non exclusif. Nos partenaires conservent leur liberté et peuvent continuer à collaborer avec d'autres acteurs du cloud sur le marché. Mais les offres ou services qu'ils fournissent à nos propres clients via notre portail partenaires doivent être basés sur notre cloud de confiance. Nous devons veiller à ce que nos clients, qui bénéficieraient du soutien d'un partenaire, aient une infrastructure conforme à leurs réglementations locales, et que leurs données restent souveraines. Pour les partenaires, l’adhésion à ce programme représente un avantage concurrentiel, car leurs clients sont de plus en plus conscients de la manière d’utiliser un cloud qui respecte la liberté et les droits des citoyens. Nous proposons également à nos partenaires un accompagnement localisé, spécifique à leur zone géographique, par nos équipes dédiées. Ils peuvent également travailler au sein du programme, qui comprend 3 niveaux différents et autant d'avantages supplémentaires pour chacun. Suite à leur croissance, ils ont la possibilité de passer du statut de Standard à Advanced partners (un tiers de nos partenaires actuellement), puis à Strategic partners (que nous ouvrirons très prochainement, pour ceux qui accompagnent les grandes entreprises). Ce puissant réseau de partenaires contribue chaque jour à renforcer notre écosystème mondial et à diffuser nos valeurs partagées. OVHcloud Startup Program Le programme d'accompagnement des startups a été créé pour encourager la création de projets innovants. En les accompagnant dès les premiers stades de leur développement, nous aidons à révéler leurs aspects les plus disruptifs. Ce programme est international afin de répondre à la forte demande dans tous les pays où nous sommes présents. Nous accompagnons près de 2 000 start-ups en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Cette année, le programme s'est renforcé en s'ouvrant aux scale-ups et en diversifiant son offre d'accompagnement. Ils peuvent bénéficier d'un soutien financier sous forme de crédits sur notre infrastructure cloud, de conseils technologiques pour soutenir leur croissance et de mentorat pour accompagner leur développement commercial. Nous voulons être un accélérateur pour ces startups et scaleups en contribuant au développement de leur réseau et de leur notoriété. En retour, nous bénéficions de leurs retours, car ils sont souvent les premiers utilisateurs de nos nouveaux produits et participent à notre cycle de R&D.

Notre programme se distingue sur le marché par son absence d'exclusivité, et nous n'utilisons pas de verrouillage technologique (habituellement imposé pour ce type de support). Lorsque nous quittons le programme, nous n'obligeons pas les startups ou les scaleups à utiliser nos infrastructures cloud, ni ne prenons part à leur capital. Ce modèle sans contrainte leur garantit une grande réversibilité et une interopérabilité technologique mais le choix de continuer à opérer sur nos infrastructures leur permet de garder le contrôle de leurs données.

Ce programme de soutien à l'innovation est fondamental pour le développement d'écosystèmes d'entrepreneurs locaux qui partagent nos valeurs, dans chacun des pays où nous opérons. Open Trusted Cloud En 2020, pour répondre à la situation de confinement dans de nombreux pays, nous avons déployé temporairement une initiative appelée Open Solidarity. De nombreux partenaires et clients qui proposent des solutions de télétravail, d’éducation et de santé se sont associés à cet effort de solidarité pour aider les entreprises à digitaliser leurs données. Grâce à leurs solutions cloud de confiance, elles ont pu accompagner la transformation digitale des entreprises soucieuses de la sécurité et de la confidentialité de leurs données tout en préservant leur compétitivité.

Dans la continuité de cette opération, nous avons développé le programme Open Trusted Cloud pour répondre à un réel besoin de nos clients: pouvoir identifier facilement des solutions basées sur un cloud de confiance, ouvert et interopérable, Le label "Open Trusted Cloud" agit comme un véritable différenciateur sur leur marché, garantissant leur engagement à respecter la liberté et les droits des citoyens. Grâce à de nombreux contributeurs, nous poursuivons le développement de ce portefeuille de solutions labellisées, capables de fournir les meilleures garanties en matière de protection des données. Et nous encourageons toutes les entreprises qui partagent nos engagements à rejoindre le programme Open Trusted Cloud pour diffuser le label de cloud éthique dans le monde entier et l’utiliser comme un levier de croissance. OVHcloud Marketplace Lancé récemment et disponible pour l’instant en France uniquement, le OVHcloud Marketplace a été créé pour accompagner la croissance des éditeurs SaaS et PaaS hébergés sur nos infrastructures. Aujourd'hui, il comprend plus de 250 solutions basées sur notre cloud de confiance. Elles sont totalement complémentaires à nos solutions, et répondent à tous les besoins des entreprises pour des solutions clés en main telles que les suites collaboratives, l'emailing, la création de sites web, les réseaux sociaux d'entreprise, les solutions de cyber sécurité... Au-delà d'un catalogue de solutions digitales, une communauté de vendeurs, unis par les mêmes engagements, se met en place. Une plateforme collaborative vient d'être déployée pour fédérer la communauté des ventes et créer des synergies en facilitant les échanges, que ce soit la communauté des ventes entre elle pour discuter de la convergence technique, d'intérêts commerciaux communs, ou encore l'alliance sur certaines appels d'offres ou nos experts pour accompagner nos nouvelles solutions d'infrastructure, fonctionnalités et services. Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, certains d'entre eux ont également spontanément proposé leurs solutions tarifaires préférentielles en solidarité pour soutenir les professionnels durement touchés et surtout les commerçants (vous les trouverez dans la section sélection solidarité ).